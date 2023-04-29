Карпин про 1:1 со «Спартаком»: «Доволен «Ростовом», если не брать результат. Горжусь игроками»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Селява Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин оценил ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Довольны как действовала команда?

– Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

– Ожидали ли, что Селява может так пробить?

– Не ожидал. 

– В самом начале «Спартак» принимал высокий прессинг. И вы испытывали трудности. Это связано с вашим переездом?

– С физикой не связано. Было бы связано, если бы устали во втором тайме. Связано с нервозностью, большим желанием. Была нервозность. Играть на выезде у «Спартака» так – горжусь. Даже при том, что многое, что хотелось не получалось, – сказал тренер «Ростова».

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24 комментария

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Oxpike
Валера красавчик!
+24
-4
+20
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Никита Самарин
Оперативно Валера взял себя в руки.😉
+13
0
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Юлия Закаблукова
Ростов заслуживал победы
+17
-9
+8
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Алексеич (Ростов-Дон)
Не самая лучшая, мягко говоря, игра Ростова, но стратегически ничья не самый плохой результат. По-прежнему всё зависит от нас самих. Идём дальше!
+4
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Камбоджа Иванов
Ответ Михо
Жаль пропустили за 30 секунд до конца, но все по делу, игра была равной
За какие 30 секунд до конца? Когда Спартак забивал, прошло больше половины минуты после истечения добавленного времени (добавили 3 минуты, а на табло было 93:40). Финальный свисток должны были давать ещё на половине поля Спартака, где они трижды сфолили, а судейки не зафиксировали ни одного фола на игроках Ростова🤡🤡🤡
+5
-2
+3
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Буратино55
Ответ Михо
Жаль пропустили за 30 секунд до конца, но все по делу, игра была равной
Пропустили через минуту после того как время истекло, один угловой ещё можно понять что дали сыграть, но второй когда время давно закончилось - дичь
+3
-1
+2
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6tspey7tb5
Смотрю матч премьер. Николаев просто расчехлил Быстрого. Старая кость все таки видна. Его за руку поймаешь не докажешь ))))
+1
0
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ mitos
Хорошие поленья. Валера умеет их укладывать) Антифутбол не заслуживает трех очков! Не должна такая команда брать медали!
что же вы постоянно дарите очки Ростову и в частности Валере? КБ позорники, на своём поле пацанов не могли обыграть.
+1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Arti22
Сейчас начнутся эти коронные отмазки Валеры, что "с таким составом как у Ростова и таким как у Спартака мы сыграли классно трололо". Составы абсолютно одинаковые по мастерству, в чём сегодня мы и убедились и не выигрывать такой расхлябанный Спартак весной это потеря очков для Ростова.
читать не умеешь?
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Lukich 161
Могли отцеплять от борьбы за медали
Что делать? Имеем то, что имеем.
+1
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Lukich 161
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не самая лучшая, мягко говоря, игра Ростова, но стратегически ничья не самый плохой результат. По-прежнему всё зависит от нас самих. Идём дальше!
Могли отцеплять от борьбы за медали
+2
-1
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6tspey7tb5
Ответ Tigo_Volchara93
А что именно было, я пропустил. Можешь ссылку скинуть или пересказать
Володя возмущался по пенальти за тур и за Соболева что вторую не дали за то что он ударил по мячу после того как мяч ушёл. По всем моментам Николаем просто издевательски Володю опустил.
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Владимир Силкин
Ответ Камбоджа Иванов
За какие 30 секунд до конца? Когда Спартак забивал, прошло больше половины минуты после истечения добавленного времени (добавили 3 минуты, а на табло было 93:40). Финальный свисток должны были давать ещё на половине поля Спартака, где они трижды сфолили, а судейки не зафиксировали ни одного фола на игроках Ростова🤡🤡🤡
Ваша скамейка минуту спорила с судьей , вот вам пжлста :)
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Камбоджа Иванов
Ответ Владимир Силкин
Ваша скамейка минуту спорила с судьей , вот вам пжлста :)
Какая наша скамейка? Я - болельщик Зенита, и скажу по большому секрету, в этом матче нам нужна была победа Спартака, чтобы в следующем туре можно было оформлять чемпионство. А теперь придется брать 4 очка, вместо 3 из 15, оставшихся в розыгрыше.
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Владимир Силкин
Ответ Камбоджа Иванов
Какая наша скамейка? Я - болельщик Зенита, и скажу по большому секрету, в этом матче нам нужна была победа Спартака, чтобы в следующем туре можно было оформлять чемпионство. А теперь придется брать 4 очка, вместо 3 из 15, оставшихся в розыгрыше.
Сочувствую
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Tigo_Volchara93
Ответ 6tspey7tb5
Смотрю матч премьер. Николаев просто расчехлил Быстрого. Старая кость все таки видна. Его за руку поймаешь не докажешь ))))
А что именно было, я пропустил. Можешь ссылку скинуть или пересказать
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Игорь Деньгин
Та он никогда не забивал. И более не забьёт.. Дурачок влетел. Классика жанра
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Юлия Закаблукова
Спартак не заслуживал ничьей, опять судьи подсуетились
+5
-5
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Михо
Жаль пропустили за 30 секунд до конца, но все по делу, игра была равной
+1
-1
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