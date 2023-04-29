Карпин про 1:1 со «Спартаком»: «Доволен «Ростовом», если не брать результат. Горжусь игроками»

Валерий Карпин оценил ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Довольны как действовала команда?

– Если не брать результат, то доволен. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего.

– Ожидали ли, что Селява может так пробить?

– Не ожидал.

– В самом начале «Спартак» принимал высокий прессинг. И вы испытывали трудности. Это связано с вашим переездом?

– С физикой не связано. Было бы связано, если бы устали во втором тайме. Связано с нервозностью, большим желанием. Была нервозность. Играть на выезде у «Спартака» так – горжусь. Даже при том, что многое, что хотелось не получалось, – сказал тренер «Ростова».

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