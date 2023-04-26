Леау отказал «Реалу» и «Челси» – он хочет остаться в «Милане». Новый контракт устно согласован
Рафаэл Леау отказал «Реалу» и «Челси» – он хочет остаться в «Милане».
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, португалец хочет продлить контракт с «Миланом». Срок действующего соглашения вингера с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Отмечается, что Леау уже отказал «Реалу» и «Челси», которые были заинтересованы в его переходе. С каждым днем оптимизм «Милана» по поводу нового контракта Рафаэла растет. Важнейшим фактором для футболиста остается участие клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас «россонери» занимают 4-е место в таблице Серии А, набрав 56 очков. Столько же у «Ромы», у «Интера» – на 2 балла меньше.
Главным препятствием в переговорах остаются условия, на которых будет выплачен штраф Леау за разрыв контракта со «Спортингом» в одностороннем порядке в 2018 году. Сумма составляет около 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» и Леау достигли устной договоренности о новом контракте. Контакты между сторонами продолжаются, и они проходят позитивно. Ожидается, что клуб и игрок проведут новый раунд переговоров после полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».
Леау уже некоторое время назад принял окончательное решение – несмотря на интерес «Реала» и «Челси», он хочет остаться в «Милане».
В этом сезоне вингер забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 41 игре за «Милан» во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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всем будет лучше, если останется
а вот оказать Реалу...
Какими бы не были его мотивы, это достойно уважения!
Мало кто откажется)
В Челси нет проекта, там бардак. Реал скорее для ротации его хочет, а в Милане будет основным на долгие годы.
https://youtu.be/SRARPdrTUp0