Леау отказал «Реалу» и «Челси» – он хочет остаться в «Милане». Новый контракт устно согласован

Теги Милан Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Рафаэл Леау деньги Футбол

Рафаэл Леау отказал «Реалу» и «Челси» – он хочет остаться в «Милане».

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, португалец хочет продлить контракт с «Миланом». Срок действующего соглашения вингера с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Отмечается, что Леау уже отказал «Реалу» и «Челси», которые были заинтересованы в его переходе. С каждым днем оптимизм «Милана» по поводу нового контракта Рафаэла растет. Важнейшим фактором для футболиста остается участие клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас «россонери» занимают 4-е место в таблице Серии А, набрав 56 очков. Столько же у «Ромы», у «Интера» – на 2 балла меньше.

Главным препятствием в переговорах остаются условия, на которых будет выплачен штраф Леау за разрыв контракта со «Спортингом» в одностороннем порядке в 2018 году. Сумма составляет около 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» и Леау достигли устной договоренности о новом контракте. Контакты между сторонами продолжаются, и они проходят позитивно. Ожидается, что клуб и игрок проведут новый раунд переговоров после полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».

Леау уже некоторое время назад принял окончательное решение – несмотря на интерес «Реала» и «Челси», он хочет остаться в «Милане».

В этом сезоне вингер забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 41 игре за «Милан» во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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62 комментария

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Юферов
Леао, Меньян, Тео, Тонали - такие, прямо, незыблемые глыбы нынешнего "Милана".
+46
-1
+45
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Niko [Ars]
для Леао нет клуба лучше Милана
всем будет лучше, если останется
+33
-2
+31
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Александр Петров
Ответ Юферов
Леао, Меньян, Тео, Тонали - такие, прямо, незыблемые глыбы нынешнего "Милана".
Бенассер и Жиру туда же
+19
-1
+18
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error505
Уже стал символом Милана, удачи ему в ЛЧ
+13
-2
+11
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Блуждающий странник
Милан это идеальное место для Леау. Дают ему полную свободу, может халтурить местами, в него верят и на него играют. В Реале на его позиции Винисиус, похожий игрок на него. В Челси бардак полный. Минимум пару лет для него в Милане будет отличным вариантом. А Мальдини нужно давать ему зарплату, которую он хочет, нужно сохранять лидеров
+11
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мать Зетмира
Ответ Abu Ibrahim
По умному ему нужно еще годик-два провести в Милане , укрепиться в качестве мирового топа и уже переходить в более статусный клуб на ведущую роль а не на одного из многих .
Милан - очень статусный клуб, в этом году имеет все шансы на завоевание трофея ЛЧ, в прошлом сезоне взял Серию А. Плюс историю никто не вычёркивает.
+14
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Павел Шилкин
попадет ли Милан в ЛЧ в следующем сезоне зависит во многом от него. Хочется, чтобы он это понимал и включился на оставшиеся игры
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Green grass
Ответ Dr.Gebbelsss
Ну Челси понятно, в его нынешнем состоянии туда мало кто готов переходить а вот оказать Реалу... Какими бы не были его мотивы, это достойно уважения! Мало кто откажется)
Это вброс его агента. Реалу он точно не нужен при наличии Винисиуса
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Dr.Gebbelsss
Ну Челси понятно, в его нынешнем состоянии туда мало кто готов переходить
а вот оказать Реалу...
Какими бы не были его мотивы, это достойно уважения!
Мало кто откажется)
+7
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+5
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Юферов
Ответ Александр Петров
Бенассер и Жиру туда же
Вроде б и хочется назвать их. Но не уверен, что Жиру полноценно будет решать исход матчей и дальше. А Беня периодически выпадает из незаменимых.
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MK
Правильный подход, у Челси бардак, у Реала есть Вини
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ya_za_ac_milan
Ох неужели Леао понял, что с Миланом может за все крупные трофеи бороться в ближайшие лет 5. Милан вернулся и теперь ни Реал, ни тем более Челси не выглядят более привлекательным вариантом. В Челси неразбериха, туда идти самоубийство, Реал как Милан в 2007 году, игроки выиграли всё что возможно, команда свой пик прошла и теперь плавно будет регрессировать. У Милана сейчас состав который только будет становиться сильнее, шикарный менеджмент, у Леао железное место в основе.
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Vikeif
Правильное решение!
В Челси нет проекта, там бардак. Реал скорее для ротации его хочет, а в Милане будет основным на долгие годы.
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мать Зетмира
Ответ Dr.Gebbelsss
Ну Челси понятно, в его нынешнем состоянии туда мало кто готов переходить а вот оказать Реалу... Какими бы не были его мотивы, это достойно уважения! Мало кто откажется)
Пффф, я тебя умоляю, список бесконечен - Ройс, Левандовски, Холанд, Мбаппе, Тотти, Буффон, Джерард итд, и это далеко не конец.
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GuruFutbola
Ответ белошип
Ну и зачем Реалу этот бегунок?) Пусть и дальше играет в своём Милане
Логика глоров модрида как всегда вызывает смех 🤣
https://youtu.be/SRARPdrTUp0
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ya_za_ac_milan
Если Леао в одну харю вынесет мердинцев, то Мальдини просто обязан отдать долг за португальца. Так как Леао по сути тащит Милан в финал ЛЧ, как Кака в чвое время.
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Андрей Хенто
Сомневаюсь, что Мадрид при наличии Винисиуса, того же Родриго всерьез интересовался трансфером Леау.
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Павел Шилкин
Ответ Abu Ibrahim
По умному ему нужно еще годик-два провести в Милане , укрепиться в качестве мирового топа и уже переходить в более статусный клуб на ведущую роль а не на одного из многих .
Милан на старых дрожжах имеет возможность снова быстро обрести статус Топ клуба. Есть незабытая история, живая фанатская база по всему миру, помнящая величие. За отсутствием огромных бюджетов, грамотная стратегия инвестирования в молодых ярких игроков даёт плоды. осталось научиться грамотно удерживать звёзд, как костяк. и к ним наращивать других топов.
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avcgloronalduMU
ибра значит уходит, деньги появились
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Bernie
Правильно. В Реале конкурировать с Винни и Бензом. А в Челси вообще переизбыток игроков и непонятная ситуация
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ya_za_ac_milan
Ответ London.is.blue
Челси в худший свой сезон за 30 лет дважды вынес Милан в группе, не напрягаясь, чисто на классе исполнителей. Примерно тоже самое сделал с Боруссией. Ну и смысл сидеть в Милане? Сейчас не 00ые, или Рафик надеется, что итальянцам каждый год будут греть шары? Пора бы и на повышение.
Милан с Челси полгода назад играли в групповой стадии. За это время многое изменилось. Я думаю такой Челси как сейчас, Милан в ЛЧ прошёл бы без проблем.
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Милан 737..
Ответ мать Зетмира
Милан - очень статусный клуб, в этом году имеет все шансы на завоевание трофея ЛЧ, в прошлом сезоне взял Серию А. Плюс историю никто не вычёркивает.
Согласен, да и город Милан классный, еда вкусная 👍...
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DolJun
челси бы воротчика из милана, к двум центр бекам был бы ко двору. а леау не нужен
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rigobersong
Красавчик, не погнался за деньгами, а решил как и Мбаппе строить карьеру в клубе где его ценят и любят:)
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Павел Шилкин
Ответ Burel
ты про попадание через победу в ЛЧ ?
думаю, удержать четвертое место, не облажавшись с прямыми конкурентами и середняками было бы проще) но выиграть ЛЧ тоже подойдёт))
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