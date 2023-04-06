«Реал» получил от УЕФА 133,7 млн евро за прошлый сезон – больше всех. «Ливерпулю» выплатили 120 млн, «ПСЖ» – 92 млн, «Барселоне» – 71 млн

Выиграв Лигу чемпионов в прошлом сезоне, «Реал» заработал 133,7 млн евро

Мадридский клуб получил от УЕФА наибольшую сумму по итогам прошлого розыгрыша еврокубков.

Второе место занял « », добравшийся до финала ЛЧ, – 120 млн. Еще две команды, заработавшие свыше 100 млн евро, это « » (110 млн) и « » (109 млн). « » получил 92 млн, « » – 91,9 млн.

В среднем участники группового этапа ЛЧ получили 61,8 млн евро. Меньше всех досталось «Шерифу» – 23,7 млн.

«Барселоне» УЕФА начислил 64,6 млн евро за выступление в Лиге чемпионов и 6,4 млн евро за участие в плей-офф Лиги Европы. В ЛЕ больше всех заработал «Айнтрахт» (38 млн евро), выбивший каталонцев и завоевавший трофей.

Между всеми участниками Лиги конференций УЕФА распределил 235 млн евро. Победителю, «Роме», положено 19,2 млн, больше всех.