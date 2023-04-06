«Реал» получил от УЕФА 133,7 млн евро за прошлый сезон – больше всех. «Ливерпулю» выплатили 120 млн, «ПСЖ» – 92 млн, «Барселоне» – 71 млн

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Выиграв Лигу чемпионов в прошлом сезоне, «Реал» заработал 133,7 млн евро

Мадридский клуб получил от УЕФА наибольшую сумму по итогам прошлого розыгрыша еврокубков.

Второе место занял «Ливерпуль», добравшийся до финала ЛЧ, – 120 млн. Еще две команды, заработавшие свыше 100 млн евро, это «Бавария» (110 млн) и «Манчестер Сити» (109 млн). «ПСЖ» получил 92 млн, «Челси» – 91,9 млн.

В среднем участники группового этапа ЛЧ получили 61,8 млн евро. Меньше всех досталось «Шерифу» – 23,7 млн.

«Барселоне» УЕФА начислил 64,6 млн евро за выступление в Лиге чемпионов и 6,4 млн евро за участие в плей-офф Лиги Европы. В ЛЕ больше всех заработал «Айнтрахт» (38 млн евро), выбивший каталонцев и завоевавший трофей.

Между всеми участниками Лиги конференций УЕФА распределил 235 млн евро. Победителю, «Роме», положено 19,2 млн, больше всех.

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15 комментариев

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Sports/ru
Мудрика за весь путь Лиги Чемпионов, круть
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Пепси пеналдувич
Ответ Asad Usmanhodjaev
Как фанат Реала, прошу не обращать внимания на таких болел
Даже долгуня адекватнее всех этих типов. Но странно, что Барса мания и гуру футбола пропали, это глорство. Нужно уметь признать поражение команды, и достойно встретить ее победу.
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Romeo Yankovich
Ответ Пепси пеналдувич
Ну это же так тупо. Три матча подряд Барса выигрывала, один проиграла и так сразу хозяин? Да плохая игра, но так неуважительно к клубу поступать нельзя. Все таки нормальный фанат Барселоны или Реала должен признавать их величие.
поменьше читай этих дураков, которые позорят сливочных болельщиков
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Dexter Dallas
Ответ Дамир Байназаров
В этом году последнее место АПЛ получит 106 млн фунтов. Это 132 млн долларов. Первое место АПЛ - 176 млн фунтов (220 млн долларов) Интересно, как там дела в остальных чемпионатах?
Ну тут из топ 5 Серия А прям шикарная. в районе 24-25 млн победитель. А в лиге 1 как помню в районе 60 млн
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Дамир Байназаров
Ответ Уэмбли Стедиум
Бернли получил 100🍋 за вылет в ЧШ😁
В этом году последнее место АПЛ получит 106 млн фунтов. Это 132 млн долларов.
Первое место АПЛ - 176 млн фунтов (220 млн долларов)

Интересно, как там дела в остальных чемпионатах?
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Уэмбли Стедиум
Бернли получил 100🍋 за вылет в ЧШ😁
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Asad Usmanhodjaev
Ответ Пепси пеналдувич
Ну это же так тупо. Три матча подряд Барса выигрывала, один проиграла и так сразу хозяин? Да плохая игра, но так неуважительно к клубу поступать нельзя. Все таки нормальный фанат Барселоны или Реала должен признавать их величие.
Как фанат Реала, прошу не обращать внимания на таких болел
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белошип
Ответ Пепси пеналдувич
Ну это же так тупо. Три матча подряд Барса выигрывала, один проиграла и так сразу хозяин? Да плохая игра, но так неуважительно к клубу поступать нельзя. Все таки нормальный фанат Барселоны или Реала должен признавать их величие.
А ты перечитай всяких ботов типа гурки,бурела и прочих атаевых,мои комментарии всего лишь ответ этим неадекватам,которые куда-то резко исчезли)
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M93
Айнтрахт то каков. И в Каталонии покуражились и денег больше всех срубили. )
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M93
У Чеферина с Аль-Хелайфи видимо бомбило на фоне этой бухгалтерии. )
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Пепси пеналдувич
Ответ белошип
Барса и на тренировочном унитазе нехило получила от своего хозяина)
Ну это же так тупо. Три матча подряд Барса выигрывала, один проиграла и так сразу хозяин? Да плохая игра, но так неуважительно к клубу поступать нельзя.
Все таки нормальный фанат Барселоны или Реала должен признавать их величие.
+13
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белошип
Ответ Пепси пеналдувич
Барса не хилый навар получила.
Барса и на тренировочном унитазе нехило получила от своего хозяина)
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Пепси пеналдувич
Барса не хилый навар получила.
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Mikel Dominator Arteta
Мало.
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белошип
Нормальная сумма для гегемона мирового футбола)
+6
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