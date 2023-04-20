Зарплата игроков «Челси» уменьшится в случае непопадания в Лигу чемпионов.

По информации Daily Mail, зарплаты некоторых футболистов «синих» сократятся как минимум на 30 процентов. Это коснется тех, кого купили после продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму во главе с .

Кроме того, эта мера затронет тех, кто продлил контракты при новых владельцах, которые внедрили структуру оплаты, часть которой зависит от квалификации в чемпионов.

Футболисты, подписавшие контракты в эпоху Абрамовича, продолжат получать полную зарплату.

С момента перехода « » под управление Боули клуб подписал 12 новых игроков, среди которых были , Энцо Фернандес и . Новые контракты за этот период подписали 7 футболистов.

«Челси» идет на 11-м месте в чемпионате Англии с 39 очками, сохраняя теоретические шансы попасть в топ-4 АПЛ, дающий право на участие в Лиге чемпионов.

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