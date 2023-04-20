Зарплата 19 игроков «Челси» сократится на 30% в случае непопадания в ЛЧ – речь о купленных при Боули и продливших контракт при нем

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Калиду Кулибали Михаил Мудрик Энцо Фернандес деньги Тодд Боули Футбол

Зарплата игроков «Челси» уменьшится в случае непопадания в Лигу чемпионов.

По информации Daily Mail, зарплаты некоторых футболистов «синих» сократятся как минимум на 30 процентов. Это коснется тех, кого купили после продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму во главе с Тоддом Боули.

Кроме того, эта мера затронет тех, кто продлил контракты при новых владельцах, которые внедрили структуру оплаты, часть которой зависит от квалификации в Лигу чемпионов.

Футболисты, подписавшие контракты в эпоху Абрамовича, продолжат получать полную зарплату.

С момента перехода «Челси» под управление Боули клуб подписал 12 новых игроков, среди которых были Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Калиду Кулибали. Новые контракты за этот период подписали 7 футболистов.

«Челси» идет на 11-м месте в чемпионате Англии с 39 очками, сохраняя теоретические шансы попасть в топ-4 АПЛ, дающий право на участие в Лиге чемпионов.

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44 комментария

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Ovi174
Боули видимо не так глуп, как кажется!
+43
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+41
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Marcus-light
Ответ Ovi174
Боули видимо не так глуп, как кажется!
Именно так, как кажется. Но не больше
+38
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+33
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red hikkikomori
Ответ Экспертное мнение
Да хватит уже постить новости о середняке, давайте о Брайтоне или Астон Вилле новости, думаю всем будет интереснее. Как например величайший кипер Эмилиано Мартинес в одно рыло тащит клуб к зоне ЛЧ, это уровень достойный внимания по сравнению с синебусом.
Мартинес в одно рыло тащит 😂🤣 Эмери: ну да , ну да, пошел я на
+21
-2
+19
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UssoLichi
А в случае попадания в Чемпионшип?
+8
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DolJun
вот и на зп маунту наскребли)
+10
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Блуждающий странник
Ответ Экспертное мнение
Да хватит уже постить новости о середняке, давайте о Брайтоне или Астон Вилле новости, думаю всем будет интереснее. Как например величайший кипер Эмилиано Мартинес в одно рыло тащит клуб к зоне ЛЧ, это уровень достойный внимания по сравнению с синебусом.
Мартинес, кстати, в огне. За 8 туров пропустил лишь 1 мяч с игры, предотвратил кучу шансов соперников и 6 матчей на ноль. Помню после тура с Арсеналом тут его поливали и новости были с результативной ошибкой, а как он играет идеально никого не волнует)
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Лёха Жданчик
Тут не теоретические а магические шансы остались на топ 4
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Los Galácticos
Если Челси продолжит в том же духе и в следующем сезоне то многие захотят свалить из этого бардака, нужен очень хороший тренер который сможет построить боеспособную команду.
+6
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Krull
Ответ Ovi174
Боули видимо не так глуп, как кажется!
Ну да, 600+ млн на трансферы кто-то другой тратил. Толку от этих урезаний, что они дадут? Сэкономить 15-20 млн? Тогда не надо было в аренду Феликса брать, как раз бы сэкономили. Не очень похоже, что это хорошая мотивация для игроков. Товарищ Боули все глубже загоняет Челси в яму.
+5
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Vedved
Ответ Ramin Mamedov
ну да, в сезоне 16-17 же не при Абрамовиче заняли 10 место в чемпионате
Сезон 16/17 - конечно был при Абрамовиче, но там Челси выиграли АПЛ)
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Ramin Mamedov
Ответ инок
Как быстро полетело то, что было при Абрамовиче. Болелы Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами
ну да, в сезоне 16-17 же не при Абрамовиче заняли 10 место в чемпионате
+5
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Акира_1
Ответ DolJun
вот и на зп маунту наскребли)
Никто ему не будет повышать зарплату при такой игре в этом сезоне, скорее всего, Боэли его продаст. И правильно сделает. Даже его папа Лэмпард не может его замотивировать играть нормально.
+3
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Krull
Ответ Los Galácticos
Если Челси продолжит в том же духе и в следующем сезоне то многие захотят свалить из этого бардака, нужен очень хороший тренер который сможет построить боеспособную команду.
Все верно про игроков. Только это же и относится к тренеру. Зачем хорошему тренеру идти в этот цирк, который развёл американец? Чтобы строить боеспособную команду нужны трансферы, а с этим напряжёнка. Нужен минимум топовый нападающий, а это 100+ млн. +ЗП нужно выложить большую такому напу, а они же сокращают зарплатый фонд. Сокращают зарплатный фонд, но тратят 600+ на трансферы. Г-гениальность.
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Лёха Жданчик
Ответ Oybek Makhkamov
может вы начнете писать уже фамилию правильно - Бёли (Бели), какой он Боули? по вашему он Bowley или Bawly? у него немецкие корни, в Boehly "oeh" это как ö
Дуууу шниииии ла
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Назар Игорь
Теперь игроки Челси расколоты на два лагеря - сохранившие з/п и не сохранившие еë. А ведь играют бок о бок. Странное решение.
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инок
Как быстро полетело то, что было при Абрамовиче. Болелы
Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами
+3
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Evgen_Hazard
Ответ Krull
Ну да, 600+ млн на трансферы кто-то другой тратил. Толку от этих урезаний, что они дадут? Сэкономить 15-20 млн? Тогда не надо было в аренду Феликса брать, как раз бы сэкономили. Не очень похоже, что это хорошая мотивация для игроков. Товарищ Боули все глубже загоняет Челси в яму.
Учитывая как атакующие игроки Челси реализуют моменты, а защитники привозят (Кукурузу бы лишить вообще на 90%) то такой результат тоже их вина. Когда стерлядь в упор не забивал святым, это поттер виноват? Или кривоногий Хаверц мажет постоянно. Не нравится - пусть уходят, в Челси даже на 16 месте будут игроки и будут играть.
+1
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Muhammad Nazaraliev
Челси ближе к вылету чем к ЛЧ
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sasha230876
А по итогам следующего сезона, ещё на 30%...
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akula_ka-50
KPI никто не отменял, красиво.
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Миша 51
Именно, что теоретические
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ConorNite
Это разумно. Играете паршиво - получаете меньше. Справедливо
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Акира_1
Вот это правильно. Челы завалили сезон и заняли 12 место, так значит пусть и получают на уровне серядняков.
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Любезный Коссутий
буквально немного до 4-ки не хватает 🤣🤣🤣
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Фабио Капелыч
Неожиданно рациональный ход от Тода Боули.
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