Рэтклифф сделал 3-е предложение о покупке «МЮ». Он хочет чуть более 50% акций клуба, у Глейзеров останется около 20% при такой сделке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть более 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.

Претенденты на приобретение «Манчестер Юнайтед» успели направить предложения для третьего раунда переговоров до вечера пятницы.

Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
МЮ нужен человек который захочет помочь клубу а не просто обычный бизнесмен которому глубоко плевать на результаты
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Ответ Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
Нет, некоторые из журналистов обнародовали информацию, что у Глейзеров имеется схема на случай смены владельца контрольного пакета. Если выкупят не всю долю, то у Глейзеров останутся акции типа B, которые станут давать в 10 раз больше голосов в совете директоров чем акции другого типа. Может что-то упустил, но суть такова. Рэтклифф лесом, только полная продажа
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Step_up
Рэтклифф - это который в роли Гарри Потера снимался ?
Пушки Акимбо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
сложно сказать пока про новых владельцев ничего не известно. вероятнее всего для мю это будет без изменений, просто тамошние люмпены слегка успокоятся. а по факту мю крупнейший футбольный бренд и тот, кто его приобретает, явно рассчитывает на выхлоп, а не футбольчик посмотреть. поэтому и ценник такой лютый
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
Рэтклифф владеет Ниццей.
Мнение фаната «Ниццы» с reddit о сэре Джиме Рэтклиффе:

«Он ужасен. Много раз обещал/лгал нам о своей преданности клубу. Поставил на руководящий пост своего протеже Дэйва Брейлсфорда, который мало что смыслит в футболе и провёл худшую трансферную кампанию этим летом. Я думаю, INEOS не понимают в футболе. Я сочувствую фанатам «Юнайтед», если они приобретут их клуб».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ №7
Рэтклифф владеет Ниццей. Мнение фаната «Ниццы» с reddit о сэре Джиме Рэтклиффе: «Он ужасен. Много раз обещал/лгал нам о своей преданности клубу. Поставил на руководящий пост своего протеже Дэйва Брейлсфорда, который мало что смыслит в футболе и провёл худшую трансферную кампанию этим летом. Я думаю, INEOS не понимают в футболе. Я сочувствую фанатам «Юнайтед», если они приобретут их клуб».
Ахаххаха. Осталось прислушиваться к комментариям юзеров на спортсе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Step_up
Рэтклифф - это который в роли Гарри Потера снимался ?
Человек-швейцарский нож
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Отсыпал немного из своего счета в Гринготтсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Шейхи придите, порядок наведите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
ну да, а потом дедушка Рэдклиф столкнется с тем, что ему в одиночку придется вкладываться ту же реконструкцию базы и стадиона, ведь мухоморы Глейзеры денег не дадут.
уж лучше катарцы тогда, хоть и не нравится это, но в любом случае, наше мнение никому там не интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Ronny92
Нет, некоторые из журналистов обнародовали информацию, что у Глейзеров имеется схема на случай смены владельца контрольного пакета. Если выкупят не всю долю, то у Глейзеров останутся акции типа B, которые станут давать в 10 раз больше голосов в совете директоров чем акции другого типа. Может что-то упустил, но суть такова. Рэтклифф лесом, только полная продажа
Ясно. Тогда в чем смысл продажи если ничего не измениться и Глейзеры продолжат диктовать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Ответ Эксперт Спортс
Ясно. Тогда в чем смысл продажи если ничего не измениться и Глейзеры продолжат диктовать.
Типа, вливания в клуб, по факту Глейзерам в карман. Владелец нищук для такого клуба, вряд ли будет что-то новок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Ответ Эксперт Спортс
Объясните мне пожалуйста это выгодно для МЮ или нет?
шейхи не будут считать деньги, провальный сезон или трансфер, и деньги на след год будут сто процентов и даже больше
доходы от спонсоров увеличаться
могут начать строить что только пожелают
не будут требовать возврата денег, не будут выводить деньги себе бонусами

если будет бизнес, то выводы средств в любых формах будут, хотя и при глейзерах любые игроки покупаются, правда в мю мало кто хочет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Гре
Ответ Ronny92
Нет, некоторые из журналистов обнародовали информацию, что у Глейзеров имеется схема на случай смены владельца контрольного пакета. Если выкупят не всю долю, то у Глейзеров останутся акции типа B, которые станут давать в 10 раз больше голосов в совете директоров чем акции другого типа. Может что-то упустил, но суть такова. Рэтклифф лесом, только полная продажа
Именно поэтому Глэйзеры просят немыслимую сумму в 6 лярдов за полный пакет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Ответ Step_up
Рэтклифф - это который в роли Гарри Потера снимался ?
Записки молодого врача
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий