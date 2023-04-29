Рэтклифф сделал 3-е предложение о покупке «МЮ». Он хочет чуть более 50% акций клуба, у Глейзеров останется около 20% при такой сделке

Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть более 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.

Претенденты на приобретение « » успели направить предложения для третьего раунда переговоров до вечера пятницы.

Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд

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