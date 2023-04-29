Рэтклифф сделал 3-е предложение о покупке «МЮ». Он хочет чуть более 50% акций клуба, у Глейзеров останется около 20% при такой сделке
Джим Рэтклифф сделал третье предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что владелец нефтяной компании INEOS хочет приобрести чуть более 50% акций клуба. В таком случае семья Глейзеров сохранит долю в размере около 20%.
Претенденты на приобретение «Манчестер Юнайтед» успели направить предложения для третьего раунда переговоров до вечера пятницы.
Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд
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Мнение фаната «Ниццы» с reddit о сэре Джиме Рэтклиффе:
«Он ужасен. Много раз обещал/лгал нам о своей преданности клубу. Поставил на руководящий пост своего протеже Дэйва Брейлсфорда, который мало что смыслит в футболе и провёл худшую трансферную кампанию этим летом. Я думаю, INEOS не понимают в футболе. Я сочувствую фанатам «Юнайтед», если они приобретут их клуб».
уж лучше катарцы тогда, хоть и не нравится это, но в любом случае, наше мнение никому там не интересно
доходы от спонсоров увеличаться
могут начать строить что только пожелают
не будут требовать возврата денег, не будут выводить деньги себе бонусами
если будет бизнес, то выводы средств в любых формах будут, хотя и при глейзерах любые игроки покупаются, правда в мю мало кто хочет