Рэтклифф хочет купить чуть более 50% акций «МЮ». У Глейзеров останется около 20% при такой сделке

Семья Глейзеров может остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф планирует сделать предложение, которое позволит Авраму и Джоэлу Глейзерам сохранить часть акций клуба.

INEOS хочет приобрести чуть более чем 50 процентов акций «Манчестер Юнайтед». В таком случае Глейзеры сохранят долю в размере около 20 процентов.

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани намерен выкупить 100% акций «Манчестер Юнайтед». За такую сделку Глейзеры хотят получить около 6 миллиардов фунтов.

Претенденты на приобретение « » должны направить предложения для третьего раунда переговоров до вечера пятницы.

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