Рэтклифф хочет купить чуть более 50% акций «МЮ». У Глейзеров останется около 20% при такой сделке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Семья Глейзеров может остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, владелец нефтяной компании INEOS Джим Рэтклифф планирует сделать предложение, которое позволит Авраму и Джоэлу Глейзерам сохранить часть акций клуба.

INEOS хочет приобрести чуть более чем 50 процентов акций «Манчестер Юнайтед». В таком случае Глейзеры сохранят долю в размере около 20 процентов.

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани намерен выкупить 100% акций «Манчестер Юнайтед». За такую сделку Глейзеры хотят получить около 6 миллиардов фунтов.

Претенденты на приобретение «Манчестер Юнайтед» должны направить предложения для третьего раунда переговоров до вечера пятницы.

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12 комментариев

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Чёрный тюльпан
Спортс в своём репертуаре - публикуют всё с опозданием. Уже сутки прошли с момента этой новости в зарубежных изданиях. Зато школьников понабирали, которые в заголовках пишут "сгорел", "влетел", "сделал", "разнёс" и пр. днищенский лексикон, который уместен для комментариев, но никак не для заголовков официальных СМИ. Хотя этот сайт давно уже превратился в цибинский филиал "юмора".
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fellx
Ответ stanvixx
Поттер, как тренер, за всю свою карьеру даже близко ничего не показал по сравнению с 8 Хагом, какое шило-мыло
Поттер и Тен Хаг построили одинаковые по силе команды. Только Брайтон играл в АПЛ а Аякс выиграл с этим уровнем Эрелевизе
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Андрей Девил
love United hate glazers
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Ян Орлов
и замутит там Хогвартс
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alexredia
Неужели Поттер теперь будет в МЮ и магия останется в АПЛ?)
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Екн Лор
Ответ Екн Лор
Назначит Поттера вместо 10Хага?
Вся шутка в фамилии Рэтклиффа)
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Спортс в своём репертуаре - публикуют всё с опозданием. Уже сутки прошли с момента этой новости в зарубежных изданиях. Зато школьников понабирали, которые в заголовках пишут "сгорел", "влетел", "сделал", "разнёс" и пр. днищенский лексикон, который уместен для комментариев, но никак не для заголовков официальных СМИ. Хотя этот сайт давно уже превратился в цибинский филиал "юмора".
ну и как идея?
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Чёрный тюльпан
Ответ Dm Kznts
ну и как идея?
Да продажа в фарс какой-то превращается. С одной стороны, если Рэтклифф 5 млрд. фунтов даёт евреям за стартовый пакет, то им стоит скидывать. По крайней мере большинство из семейства Глейзеров так точно поступят, потому что только Авраамка и Джоэл в раздумьях, остальные хотят сливать долю в клубе. 2 слизняка смогут и дальше дивиденды со своих 20% получать ежегодно, особенно если МЮ выстрелит с INEOS. Если Джассимка не даст больше 6 млрд., то будет либо очередной раунд торгов, чтобы получить нужную сумму, либо они откажутся от продажи, скинув доли Carlyle, Elliot и пр.
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