Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Малкольм Глейзер Глейзеры Джоэл Глейзер деньги Футбол

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани дает более 5 млрд фунтов за «Ман Юнайтед».

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, Аль Тани сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» на сумму более 5 млрд фунтов. Также предложение Джасим включает в себя план по вложению значительных дополнительных средств и инвестиций в инфраструктуру клуба.

Более 5 млрд фунтов за спортивный клуб не платили еще никогда. На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

Sky Sports сообщает, что Глейзеры могут отказать Аль Тани, несмотря на то, что предложенная им сумма может стать рекордной продажей клуба в истории спорта. Американцы хотят получить за «МЮ» около 6 млрд фунтов.

Аль Тани хочет приобрести 100% акций «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что такое желание есть лишь у катарских инвесторов, которые готовы переплатить ради возможности владеть столь крупным клубом.

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19 комментариев

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Supreme Allah
Они же пять хотели🤦‍♂️ когда 6 предложат , скажут что 7 хотят🤡
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Петя Петров
Оставьте Глейзеров без ничего, купите другие клубы АПЛ. Глупая переплата. Вот Ньюкасл как хорош
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StarsAndArrows
6 млрд вряд ли кто то даст,+сверху на стадион и базу 1,5млрд,в общем около 8 млрд надо вкинуть,много даже для шейхов)
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Иван Шуткин
Химки купите, максимум 20 миллионов долларов
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Сергей Логинов
Вот проблема то у людей. Тут думаешь, мяса взять для щей или пивка лучше попить, а до аванса ещё три дня... вот это проблема. А тут триллиардами своими.
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Роман
Жадный еврей своей выгоды не упустит, арабы сдавайтесь
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RusDunkelheit
Ответ Сергей Логинов
Вот проблема то у людей. Тут думаешь, мяса взять для щей или пивка лучше попить, а до аванса ещё три дня... вот это проблема. А тут триллиардами своими.
пиво же дороже мяса
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Олег Щёголев
Не хотят 5 лярдов? Естественно. Сегодня пятница. Завтра утром Глейзеры захотят боржоми.
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Максим Маслов
Ну, по инсайдам того же Джейкобса, Глазированные таки согласились продать клуб окончательно. Никто больше , чем Джассим не даст им просто
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Чёрный тюльпан
Жадным Джассимка оказался не на радость Кверти. Чуть ли не по 1 фунту сверху накидывал каждый раунд, как Венгер при попытке купить игрока. Глейзерам впору принять предложение Рэтклиффа, который даёт 5 млрд. за 50%, оставив тем ~24%, которых будет достаточно для того, чтобы продолжать рулить клубом. Удивительно, как старикан из INEOS даже не выкупил этой схемы, когда вон в Твиттере всё было посчитано и предоставлено любителями. Всё таки Carlyle и Elliot больше не предложат за куски клуба.
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Ман Сити
Все-таки в ЛЧ будет играть ПСЖ, а не маню? Вместе не смогут, а ПСЖ явно постатуснее чем средняк, которых даже другие средняки громят 7-0.
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Иван Алейников
Ответ StarsAndArrows
6 млрд вряд ли кто то даст,+сверху на стадион и базу 1,5млрд,в общем около 8 млрд надо вкинуть,много даже для шейхов)
Да чего уж там. Лярдом больше, лярдом меньше🤡
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Иван Алейников
Ответ леннорыч-абрамович
а что если это шейх - Криштиану?
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру?
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