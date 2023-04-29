Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани дает более 5 млрд фунтов за «Ман Юнайтед».

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, Аль Тани сделал финальное предложение о покупке « » на сумму более 5 млрд фунтов. Также предложение Джасим включает в себя план по вложению значительных дополнительных средств и инвестиций в инфраструктуру клуба.

Более 5 млрд фунтов за спортивный клуб не платили еще никогда. На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

Sky Sports сообщает, что могут отказать Аль Тани, несмотря на то, что предложенная им сумма может стать рекордной продажей клуба в истории спорта. Американцы хотят получить за «МЮ» около 6 млрд фунтов.

Аль Тани хочет приобрести 100% акций «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что такое желание есть лишь у катарских инвесторов, которые готовы переплатить ради возможности владеть столь крупным клубом.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд