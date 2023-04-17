Глейзеры считают, что смогут привлечь в «МЮ» инвестиции и остаться владельцами клуба (ESPN)
Семья Глейзеров, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, Джоэл и Аврам Глейзеры все больше уверены в том, что смогут привлечь внешние инвестиции, которые позволят им остаться владельцами клуба и удвоить его стоимость в течение следующего десятилетия.
Прошлой осенью Глейзеры заявили, что рассмотрят «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки».
На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф. Несколько инвестиционных фондов заинтересованы в покупке миноритарного пакета акций.
Эта семейка решила привлечь внимания и ни о какой продажи разговоров не было
Честно жаль болельщиков МЮ .
ничего нового
Ровно как и база в Каррингтоне.
неудивительно, что таких лохов не могут найти