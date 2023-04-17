Глейзеры считают, что смогут привлечь в «МЮ» инвестиции и остаться владельцами клуба (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Семья Глейзеров, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, Джоэл и Аврам Глейзеры все больше уверены в том, что смогут привлечь внешние инвестиции, которые позволят им остаться владельцами клуба и удвоить его стоимость в течение следующего десятилетия.

Прошлой осенью Глейзеры заявили, что рассмотрят «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки».

На приобретение «Юнайтед» претендуют катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф. Несколько инвестиционных фондов заинтересованы в покупке миноритарного пакета акций. 

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25 комментариев

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ljolik888
Как я и думал
Эта семейка решила привлечь внимания и ни о какой продажи разговоров не было
Честно жаль болельщиков МЮ .
+16
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ ljolik888
Как я и думал Эта семейка решила привлечь внимания и ни о какой продажи разговоров не было Честно жаль болельщиков МЮ .
Знаете, как фан Ливерпуля скажу. Вот к МЮ у меня была всегда СПОРТИВНАЯ злость, но хейта никогда не было. Наверное, потому, что я не могу вспомнить их откровенного и наглого свинства за эти годы
+16
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+13
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Игнор Игнорыч
Присосались конкретно.
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Константин Кв
Обычное давление на покупателей, чтобы не скупились и больше денежек несли. Слив через карманный источник.
+9
-3
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Today I feel Qatari
Получить инвестиции - это значит повесить на клуб новый долг и ничего больше. А крыша на Траффорде по всей видимости так и продолжит протекать. Жаль, были большие надежды на щедрого шейха
+7
-2
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Savardus
Глейзеры считают, что съесть дары моря и присесть на стеклянную тару - отличный путь для них.
ничего нового
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Analjinn
Пожалуйста, уходите, оставьте футбол тем кто его любит.
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Борис_Бритва
Ответ ljolik888
Как я и думал Эта семейка решила привлечь внимания и ни о какой продажи разговоров не было Честно жаль болельщиков МЮ .
Жаль что Глейзеры платят по 100млн за Санчо, Погба, Лукаку, Ди Марию, покупают Каземиро, Варана, вот ведь печаль то(
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Даня Чебыкин
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Знаете, как фан Ливерпуля скажу. Вот к МЮ у меня была всегда СПОРТИВНАЯ злость, но хейта никогда не было. Наверное, потому, что я не могу вспомнить их откровенного и наглого свинства за эти годы
симметрично! с уважением!
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a2wai
Ответ Даня Чебыкин
а что там с крышей? я что-то пропустил. бакланы проклевали?
Бакланы клюют крышу в другом городе, а Траффорд просто уже давно требует ремонт.

Ровно как и база в Каррингтоне.
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Даня Чебыкин
Ответ Today I feel Qatari
Получить инвестиции - это значит повесить на клуб новый долг и ничего больше. А крыша на Траффорде по всей видимости так и продолжит протекать. Жаль, были большие надежды на щедрого шейха
а что там с крышей? я что-то пропустил. бакланы проклевали?
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Даня Чебыкин
Ответ rigobersong
Отличная новость, рад за фанатов нашего мю:)
вредитель=)))
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a2wai
Всем Глейзерам ситоит сменить свои имена на Кон Чен Ый.
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Rus1an
Вот что за лысые черти! Пока будут тут решать продавать или нет, закроется летнее трансферное окно и в итоге никого ЭТХ не купят.
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DolJun
легенды мю на равне с сафом!
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dkmn2x77p9
Продайте!!!
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Владислав Романов
Бедные фанаты МЮ, когда же эти вредители отпустят "свою прелесть"...
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Даня Чебыкин
а вы, друзья, как не садитесь, в манкунианцы не годитесь!
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gukmamop
то есть, болельщика-миллиардера-дурака бить, деньги брать.
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SWAGG
глейзеры: вкачивайте бабло, а мы будем все сливки снимать))
неудивительно, что таких лохов не могут найти
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Tun
Не смогут они удвоить стоимость, пузырь растёт намного медленнее, чем 10-15 лет назад
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Rick Sorkin
У владельцев Ливерпуля подсмотрели
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