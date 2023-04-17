Глейзеры считают, что смогут привлечь в «МЮ» инвестиции и остаться владельцами клуба (ESPN)

Семья Глейзеров, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, Джоэл и Аврам Глейзеры все больше уверены в том, что смогут привлечь внешние инвестиции, которые позволят им остаться владельцами клуба и удвоить его стоимость в течение следующего десятилетия.

Прошлой осенью Глейзеры заявили, что рассмотрят «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки».

На приобретение « » претендуют катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф. Несколько инвестиционных фондов заинтересованы в покупке миноритарного пакета акций.