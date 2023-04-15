Американский инвестфонд Carlyle хочет купить миноритарный пакет акций «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Американский инвестфонд претендует на покупку доли акций «Манчестер Юнайтед» .

Как сообщает Sky News, фонд Carlyle Group сделал предложение о приобретении миноритарного пакета акций английского клуба. Инвесторы в данный момент ведут переговоры.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что интерес Carlyle к «Манчестер Юнайтед» «серьезен», добавив, что переговоры ведутся уже некоторое время.

Ключевые детали предложения Carlyle, включая размер капитала, который он хотел бы привлечь в клуб, и структуру сделки, еще предстоит согласовать.

Carlyle Group – один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 370 миллиардов долларов. Специализируется на венчурных инвестициях, финансируемых выкупах компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. 

Ранее стало известно, что катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов. Семья Глейзеров, которой принадлежит «Юнайтед», хочет получить 6 миллиардов. 

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9 комментариев

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Karra
Ответ rigobersong
Надеюсь в этом инвест фонде такие же специалисты как Боули:)
а еще лучше как ляпорт, чтобы сразу слить половину активов клуба за престарелых звезд
+5
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Karra
Герой Роберта Карлайла в фильме "51й штат" был фанатом Ливерпуля и жутко ненавидел МЮ.
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Артур Анадян
Найдите уже покупателя
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Нионель Ералду
Ответ Вовито Бомбито
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Не надо гейзерам Бали отдавать, они из него херню сделают
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Адилжан Иманкулов
Хватит нам уже этих америкосов
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QWertY
Только шейх Джассим✊🏻
Остальные с Рэтклиффом должны пойти лесом)
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Утя Ваткин
Ответ Вовито Бомбито
Комментарий удален модератором
Всего-то 10.6 млн евро. Маловато. Максимум магвая обменять на него https://prian.ru/price/885853.html
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Severfan
Карлайл, Карл!
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rigobersong
Надеюсь в этом инвест фонде такие же специалисты как Боули:)
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Вовито Бомбито
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