Американский инвестфонд Carlyle хочет купить миноритарный пакет акций «МЮ»

Американский инвестфонд претендует на покупку доли акций «Манчестер Юнайтед» .

Как сообщает Sky News, фонд Carlyle Group сделал предложение о приобретении миноритарного пакета акций английского клуба. Инвесторы в данный момент ведут переговоры.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что интерес Carlyle к « » «серьезен», добавив, что переговоры ведутся уже некоторое время.

Ключевые детали предложения Carlyle, включая размер капитала, который он хотел бы привлечь в клуб, и структуру сделки, еще предстоит согласовать.

Carlyle Group – один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 370 миллиардов долларов. Специализируется на венчурных инвестициях, финансируемых выкупах компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости.

Ранее стало известно, что катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб около 5 миллиардов фунтов. Семья Глейзеров, которой принадлежит «Юнайтед», хочет получить 6 миллиардов.