Роналду впервые за 4 матча забил за «Аль-Наср». У него 12 голов в 15 играх за клуб

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд Футбол

Криштиану Роналду прервал безголевую серию в матчах за «Аль-Наср».

38-летний нападающий забил «Аль-Раэду» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии – он открыл счет на 4-й минуте после паса от Султана Аль-Ганама.

Роналду не забивал три матча до этого – в играх с «Аль-Хилалем» (0:2), «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Вахдой» (0:1).

Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 12 голов и 2 ассиста в 15 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.

Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фейк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Этот матч посмотрят 130 миллиардов зрителей, и это только в нашей галактике
+38
-8
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Если это не золотой мяч, то я не знаю, гол настоящий шедевр. Холанд, Де Брюйне, Бензема, Месси извините, но год не ваш. ЗМ уходит самому красивому футболисту по версии Алонсо и Романа
+40
-19
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
Двенадцать верблюдов этому господину.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Голов Криша стало больше, у Талиски стало меньше. Результаты в таблице тоже стали хуже. Что-то напоминает?

Верно. Рэшфорд и МЮ при Крише. Впрочем, когда это для кринжефанов было важно? Главное, чтобы Криш забивал, а команда хоть вылетает.
+28
-17
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ураааа кринж наконец забил в любительской лиге какойто команде со дна таблицы 🥳🥳🥳
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Remedy
Комментарий удален модератором
Да никто не смотрит.
Просто стебутся над кринжем.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Наконец-то. Что там ворота двигали, чтобы ну хоть сегодня затолкал?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Предан Мадриду!!!
дискредитации премии началось с липовых ЗМ Месси за 2010 и 2012 год, где он был полным нулем. потом началась справедливость
Дискредитации это ЗМ 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.
Торес, Рибери, Нойер, Гризман или Суарес, Неймар.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Когда уволил президента клуба и игра опять пошла:
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Экспертное мнение
Голов Криша стало больше, у Талиски стало меньше. Результаты в таблице тоже стали хуже. Что-то напоминает? Верно. Рэшфорд и МЮ при Крише. Впрочем, когда это для кринжефанов было важно? Главное, чтобы Криш забивал, а команда хоть вылетает.
Юве и Дибалу тоже напоминает.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
truboprovodchik2019
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ну да, надо Месси отдать ЗМ за 0+0+0 в двух матчах 1/8 ЛЧ
вроде было у Месси что-то ещё, не помнишь ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
вот что кебаб с людьми делает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
В таком возрасте всегда четыре раза "аль", и только потом более-менее "наср".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Remedy
Комментарий удален модератором
Если в спортс.ру комментирует, когда редакторы делают пост, это не значит что они смотрят матч.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
Надо ему сделать 5 обводок и желательно 3 предголевых, тогда можно будет побороться
Обводки рюналду??))))
Он с 2008 года не умеет обводить. Так что для него Обводки это что-то сверхъестественное.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Пирс Морган
Этот матч посмотрят 130 миллиардов зрителей, и это только в нашей галактике
130 миллиардов и это только на земле.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Екн Лор
Он никуда не уходил!
Величайший, в самом важном матче забил против самого грозного соперника. Тащит Аль-Насру
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
Пестиком сегодня будет трясти?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Энцо Шифо
Захожу прочесть зарубежные новости и то с.аравия с портышом. Что ж придется читать верблюда р.наср
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NomerSports
подскажите гол в "своем стиле " забил ,или что нормальное .Через себя прыгал , си кричал? не полную информацию даете раз уж освещаете две тысячи сто какого то там игрока мира.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Он хотя бы 40 голов забил уже в СА???? так как уже конец сезона ему надо 50 голов забить.
Ведь Роман, Декард Шоу, Бишеп, Direct free kick, Имя Фамилия, Екн Лор нам в начале сезона говорили что он будет пачками забивать и как минимум 50 голов обещали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Это ЗМ 100%
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ubAA
С пенальти ? 😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
мир содрогнулся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
После такого перформанса, если кто-то другой получит зм в этом году, это будет ограбление века и полная дискредитация премии
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий