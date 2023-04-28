Роналду впервые за 4 матча забил за «Аль-Наср». У него 12 голов в 15 играх за клуб
Криштиану Роналду прервал безголевую серию в матчах за «Аль-Наср».
38-летний нападающий забил «Аль-Раэду» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии – он открыл счет на 4-й минуте после паса от Султана Аль-Ганама.
Роналду не забивал три матча до этого – в играх с «Аль-Хилалем» (0:2), «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Вахдой» (0:1).
Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 12 голов и 2 ассиста в 15 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.
Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фейк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм
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Верно. Рэшфорд и МЮ при Крише. Впрочем, когда это для кринжефанов было важно? Главное, чтобы Криш забивал, а команда хоть вылетает.
Просто стебутся над кринжем.
Торес, Рибери, Нойер, Гризман или Суарес, Неймар.
Он с 2008 года не умеет обводить. Так что для него Обводки это что-то сверхъестественное.
Ведь Роман, Декард Шоу, Бишеп, Direct free kick, Имя Фамилия, Екн Лор нам в начале сезона говорили что он будет пачками забивать и как минимум 50 голов обещали.