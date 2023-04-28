Роналду впервые за 4 матча забил за «Аль-Наср». У него 12 голов в 15 играх за клуб

Криштиану Роналду прервал безголевую серию в матчах за «Аль-Наср».

38-летний нападающий забил « » в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии – он открыл счет на 4-й минуте после паса от Султана Аль-Ганама.

Роналду не забивал три матча до этого – в играх с «Аль-Хилалем» (0:2), «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Вахдой» (0:1).

Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 12 голов и 2 ассиста в 15 матчах за команду из , можно ознакомиться здесь.

Сравнение подписания Роналду с двумя кебабами – фейк. Но вокруг Криштиану и без этого шторм

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