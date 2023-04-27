Неманя Видич: «Роналду развивался много лет, был готов пожертвовать всем, чтобы достичь своей мечты. Руни бы добился большего, если бы был ближе к Криштиану по менталитету»

Неманя Видич рассказал, что отличает Криштиану Роналду от Уэйна Руни.

«Для меня совершенным был . Я помню, когда он пришел в клуб, он был мальчиком, худеньким. Всегда пытался финтить. Он развивался на протяжении многих лет, тренировался, был готов пожертвовать всем, чтобы достичь своей мечты.

Вы видите Криштиану в Instagram, все это кричащие вещи, но он этого заслуживает. В 18, 19, 21 год его менталитет заключался в том, чтобы усердно работать, не ходить на вечеринки, бороться за свою мечту, так что он заслуживает всего, что получил. , на мой взгляд, потерпел неудачу в этом плане.

Я думаю, что он мог бы добиться гораздо большего, если бы был ближе по менталитету к Криштиану Роналду. Определенно, это мое чувство. Физически он был великолепен, да и технически тоже. Он отличный партнер по команде на поле, он и Карлос Тевес, они усердно работали ради команды.

В каком-то плане они [Руни и Роналду] похожи, одинаковы. Что подняло Криштиану Роналду намного выше, так это его менталитет меняться, усердно работать, совершенствоваться, забивать голы.

Я не говорю, что у Уэйна не было менталитета, но он играл исключительно за счет своего таланта. Он не вкладывался в свое тело, в дополнительные тренировки, в физику», – сказал бывший защитник « » в подкасте Vibe with Five.

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