Неманя Видич: «Роналду развивался много лет, был готов пожертвовать всем, чтобы достичь своей мечты. Руни бы добился большего, если бы был ближе к Криштиану по менталитету»

Теги Манчестер Юнайтед Неманя Видич Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Неманя Видич рассказал, что отличает Криштиану Роналду от Уэйна Руни.

«Для меня совершенным был Криштиану Роналду. Я помню, когда он пришел в клуб, он был мальчиком, худеньким. Всегда пытался финтить. Он развивался на протяжении многих лет, тренировался, был готов пожертвовать всем, чтобы достичь своей мечты.

Вы видите Криштиану в Instagram, все это кричащие вещи, но он этого заслуживает. В 18, 19, 21 год его менталитет заключался в том, чтобы усердно работать, не ходить на вечеринки, бороться за свою мечту, так что он заслуживает всего, что получил. Уэйн Руни, на мой взгляд, потерпел неудачу в этом плане.

Я думаю, что он мог бы добиться гораздо большего, если бы был ближе по менталитету к Криштиану Роналду. Определенно, это мое чувство. Физически он был великолепен, да и технически тоже. Он отличный партнер по команде на поле, он и Карлос Тевес, они усердно работали ради команды.

В каком-то плане они [Руни и Роналду] похожи, одинаковы. Что подняло Криштиану Роналду намного выше, так это его менталитет меняться, усердно работать, совершенствоваться, забивать голы.

Я не говорю, что у Уэйна не было менталитета, но он играл исключительно за счет своего таланта. Он не вкладывался в свое тело, в дополнительные тренировки, в физику», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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8 комментариев

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Пирс Морган
Руни, как старый добрый английский футболист, любил поиграть в футбол и выпить в баре, жил в кайф)
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Василий Петров
Видич легенда, спортс сейчас будет 3 дня по 10 новостей коротких заливать, но кто хочет посмотреть - на канале Рио вышел подкаст с Неманьей из двух частей (по словам Рио он уговаривал его прийти много лет и наконец смог, плюс благодаря Рио Видич завел инстаграм и в целом вышел в свет) https://youtube.com/@5magazine
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username
Тевез, Руни, Роналду - было одним из лучших трио в мировом футболе
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Football poet
Не люблю когда говорят «мог добиться большего», а что если игрок не мог уже добиться большего и это и был как раз его потолок? От футболистов слишком многого ожидают
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Семен Сергеевич
При этом всем - Руни все еще уважаем в среде болельщиков МЮ. А Роналду в последнее время потерял все, что так старался получить
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Wizard Harry
Руни был добротным, топовым нападающим.
Нарывной, физически сильный, с ударом, с задором)

Но сравнивать с Роналду - глупость)
Разные уровни.
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