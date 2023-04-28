Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Джорджина Родригес музыка Футбол

Джорджина Родригес цитатой ответила на слухи о кризисе в отношениях с Криштиану Роналду.

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как 38-летний форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии «сыт по горло» этими отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышены, несмотря на присутствие других людей.

Джорджина  ответила на эти слухи, опубликовав в сторис инстаграма цитату из песни американского певца и экс-солиста группы Aventura Ромео Сантоса Si Yo Muero («Если я умру»).

«Завистники придумывают слухи, распускаются сплетни, а идиоты верят им», – сказано в сторис 29-летней девушки.

Изображение: сторис инстаграма Джорджины Родригес

«Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя». Свежий сборник цитат Джорджины – неловких, нелепых, но иногда все же милых

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36 комментариев

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6tspey7tb5
Статус для ВК отменный
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Oleg Shalyshkin
Джорджина:
Могла стать кем угодно, а стала р.аком
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Los Galácticos
Как-то не очень верится в то что Роналду будет с ней жить всю жизнь, но если и расстанутся в любом случае она и дети будут обеспечены не на одну жизнь вперед.
+19
-3
+16
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маринованный огурчик
Ответ Los Galácticos
Как-то не очень верится в то что Роналду будет с ней жить всю жизнь, но если и расстанутся в любом случае она и дети будут обеспечены не на одну жизнь вперед.
какие «её дети»? он их не отдаст ей, лол
+9
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Кирилл.С-Пб
Контракт заканчивается. Скоро камин-аут
+10
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No Name
Короче слухи подтвердились
+6
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Дмитрий Турецкий
Ответ Altim
Комментарий удален модератором
какой отменный у вас юмор! браво!
+5
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porosenochek
Ей надо было стебануть и выложить песню: "Эту сумку мне муж купил..."
+4
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Светлана Агейкина
Ответ Роман Ковачевич
У неё 2-3 ребёнка от Роналду. А любой закон отдаст детей матери, а не отцу
Первое, что пришло на память. Рудковская смогла забрать сына только после того, как Батурина посадили.
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маринованный огурчик
Ответ Роман Ковачевич
За что минусуют интересно?) за то что по факту написал про законы?)
потому что такого закона нет, чел
+2
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Syndycate
Они официально же не женаты?
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Ебздрогыч
Это все провокации роналдуфобов, аргентинские кураторы, аргентосаксы!
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Los Galácticos
Ответ jjeka
Жесть чел ты не пропускаешь ни одной новости с Роналду, твоя патриотичная ава очень запоминающаяся на этом российском сайте, т.е. ты явно подписан на его тег только затем, чтобы хейтить его в каждом посте. Это просто галактический уровень клоунады :D
Где ты увидел хейт ? Только факты. Роналду в любом случае один из величайших футболистов в истории.
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jjeka
Ответ Los Galácticos
Как-то не очень верится в то что Роналду будет с ней жить всю жизнь, но если и расстанутся в любом случае она и дети будут обеспечены не на одну жизнь вперед.
Жесть чел ты не пропускаешь ни одной новости с Роналду, твоя патриотичная ава очень запоминающаяся на этом российском сайте, т.е. ты явно подписан на его тег только затем, чтобы хейтить его в каждом посте. Это просто галактический уровень клоунады :D
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Роман Ковачевич
Ответ Роман Ковачевич
У неё 2-3 ребёнка от Роналду. А любой закон отдаст детей матери, а не отцу
За что минусуют интересно?) за то что по факту написал про законы?)
+3
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Svobodu Mne
Ответ Роман Ковачевич
Если ты не знаешь этого, это не значит что такого закона нет
Специалисты по португальскому семейному праву подъехали.
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Iuasamotu
Ага, значит кризис существует, как и дым с огнём?)
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Altim
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Syndycate
Они официально же не женаты?
Не женаты
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Предан Мадриду!!!
Ответ Los Galácticos
Как-то не очень верится в то что Роналду будет с ней жить всю жизнь, но если и расстанутся в любом случае она и дети будут обеспечены не на одну жизнь вперед.
они не женаты ещё)) дети будут обеспечены, а вот она, вряд-ли
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Mazzari2.0
Обычное дело в футболе, контракт заканчивается, все на нервах.
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Azat Manzhuev
как раз здесь до хрена таких поверевших...
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доктор Ливси
Ее трудно найти, легко потерять и невозможно забыть
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Пирс Морган
Ну, телефон то теперь ей можно вернуть
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felipe89
О, только сейчас очухались.

Вчера еще выложили

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3133780.html?p_a=click&p_n=tag__161097311&p_p=post__3133780&p_c=post
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