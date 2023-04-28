Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»

Джорджина Родригес цитатой ответила на слухи о кризисе в отношениях с Криштиану Роналду.

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как 38-летний форвард саудовского « » и сборной Португалии «сыт по горло» этими отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышены, несмотря на присутствие других людей.

Джорджина ответила на эти слухи, опубликовав в сторис инстаграма цитату из песни американского певца и экс-солиста группы Aventura Ромео Сантоса Si Yo Muero («Если я умру»).

«Завистники придумывают слухи, распускаются сплетни, а идиоты верят им», – сказано в сторис 29-летней девушки.

Изображение: сторис инстаграма

«Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя». Свежий сборник цитат Джорджины – неловких, нелепых, но иногда все же милых

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