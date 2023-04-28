Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»
Джорджина Родригес цитатой ответила на слухи о кризисе в отношениях с Криштиану Роналду.
В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как 38-летний форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии «сыт по горло» этими отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышены, несмотря на присутствие других людей.
Джорджина ответила на эти слухи, опубликовав в сторис инстаграма цитату из песни американского певца и экс-солиста группы Aventura Ромео Сантоса Si Yo Muero («Если я умру»).
«Завистники придумывают слухи, распускаются сплетни, а идиоты верят им», – сказано в сторис 29-летней девушки.
Изображение: сторис инстаграма Джорджины Родригес
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