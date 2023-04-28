Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Раэд»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд Футбол

«Аль-Наср» дома сыграет с «Аль-Раэдом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 24 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» набрал 59 баллов.

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Раэд
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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24 комментария

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Los Galácticos
Роналду уже уволил тренера и президента клуба, так что выражение Аль-Наср Роналду это уже не шутка.
+22
-2
+20
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crazy_elky
Главная интрига матча: третий кебаб или неспелый фрукт?
+18
-4
+14
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Акмал Норов
Зачем здесь ветка чемпионата СА? Кому она вообще интересна? Разве один игрок стоит того?
+18
-7
+11
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Пирс Морган
Со штрафного в стенку коронный, удушающий от Бадра похоронный
+12
-3
+9
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Антон Фалафель
Давай Криш, не останавливайся, заруинь всё до последнего кирпича 😏👍👍👍
+10
-1
+9
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Blaumerc
Шутки шутками, но все мы (хейтеры или роналдуфаны) без разницы, потихоньку начали вкатыватся в этот чемпионат. И мало по малу, даже имена клубов уже почти запоминаем. Я кнечно не прочь почитать смешные шутки о Фрукте. Но сам факт узнавания лиги имеет место быть.
+8
-2
+6
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KosSpb
Ответ Blaumerc
Шутки шутками, но все мы (хейтеры или роналдуфаны) без разницы, потихоньку начали вкатыватся в этот чемпионат. И мало по малу, даже имена клубов уже почти запоминаем. Я кнечно не прочь почитать смешные шутки о Фрукте. Но сам факт узнавания лиги имеет место быть.
В этом что-то есть. Я точно запомнил первую половину названия их клубов.
+7
-1
+6
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Юрий Кечко
Ждём очередной матч без голов , психи , и увольнение уборщиц, массажистов И так далее )))
+7
-3
+4
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CopaAmerica
аль рэд , 11место, 6ой снизу, 29 забитых 38 пропущенных, чем не тренажер для набивания статы? как же велик этот кабаб
+3
-1
+2
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SadlerRG
Ответ Los Galácticos
Роналду уже уволил тренера и президента клуба, так что выражение Аль-Наср Роналду это уже не шутка.
Да так бы уже и писали, что Аль-Роналду примет Аль-Раэд
+2
0
+2
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zamzam
Ответ Сикарио
затем, что эта ветка собирает комментов больше, чем например ПСЖшная.
Все верно, только не комментариев, а стеба и издевательств и глумления над эго португальца )))
+4
-2
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Konstantin Meerov
ждем удушающий от Роналду
+4
-3
+1
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Андрей Леонов
Ответ Акмал Норов
Зачем здесь ветка чемпионата СА? Кому она вообще интересна? Разве один игрок стоит того?
Один игрок увольняет тренера и руководство клуба, скоро страну развалит. Просто ужасно интересно уже :)
+1
0
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atomio
что лучше - три кебаба или Роналду? ответ очевиден
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-1
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Северный болельщик
Да пофиг! Где новые фотки Джорджины?
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Blaumerc
Ответ KosSpb
В этом что-то есть. Я точно запомнил первую половину названия их клубов.
и я о том же, сами этого ни хотя, начинаем узнавать лигу, команды, новости и прочее.
Даже те кто пишет типо: - зачем эта лига здесь? (в том числе и я) сами того не зная, начинаем интересоваться.
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