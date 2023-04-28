Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Раэд»

«Аль-Наср» дома сыграет с «Аль-Раэдом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 24 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» набрал 59 баллов.

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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