Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Раэд»
«Аль-Наср» дома сыграет с «Аль-Раэдом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 24 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» набрал 59 баллов.
24-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30, «King Saud University Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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