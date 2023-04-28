«Сульшер сказал: «За Магуайра столько заплатили, что он должен играть в любом случае». Я ответил: «Вот сука! Ставь меня». Рохо о защите «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Маркос Рохо Харри Магуайр Лисандро Мартинес брань Футбол

Маркос Рохо заявил, что Харри Магуайр не заслуживал играть за «Манчестер Юнайтед».

Нынешний капитан «МЮ» был приобретен у «Лестера» в 2019 году за 80 млн фунтов.

«В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что он ставит Магуайра вместо меня [в чемпионате]. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

Я пошел к тренеру [Оле-Гуннару Сульшеру] и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.

Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – заявил защитник, сейчас играющий за «Бока Хуниорс».

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24 комментария

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Egor Aleksandrovich
«Семак сказал: «За Сутормина столько заплатили, что он должен играть в любом случае». Я ответил: «Вот сука! Ставь меня». Малком о полузащите "Зенита" в сезоне 19/20
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danilevich
Ну первый сезон магваер отыграл более менее . Так что претензии не уместны
+13
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REALITY
Почему в заголовках разрешен мат?
Но в ленте за это даёте бан!
Двойные стандарты ?
+10
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AR Hongover
Ставить Рохо - это хуже, чем играть вообще без всех игроков обороны. Ну и да, тогда Мага играл хорошо
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Log in
Не иначе, как в Спартаке Карпин научил.
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Football Forever
Подходит Сутормин к Семаку:
- Тренер, почему играют 10 игроков и один манекен?
- за него заплатили 52500 р
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jonnysilverhand01
Настоящий спартаковец
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Ярик01
Ответ REALITY
Почему в заголовках разрешен мат? Но в ленте за это даёте бан! Двойные стандарты ?
Су?/ка это не мат в понимании надзорных органов в России, а литературное слово
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Михаил Стентор
Ответ REALITY
Почему в заголовках разрешен мат? Но в ленте за это даёте бан! Двойные стандарты ?
Вы серьезно не знаете значение слова сука? Вполне себе термин из мира животных и никогда не являлся матом.
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Vovker
Ответ Михаил Стентор
Вы серьезно не знаете значение слова сука? Вполне себе термин из мира животных и никогда не являлся матом.
Сейчас удалят)
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Ansu Fati
Ответ REALITY
Почему в заголовках разрешен мат? Но в ленте за это даёте бан! Двойные стандарты ?
Это другое))
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REALITY
Ответ Михаил Стентор
Вы серьезно не знаете значение слова сука? Вполне себе термин из мира животных и никогда не являлся матом.
А вы попробуйте назовите кого-то этим словом в чате 🤷🏻‍♂️ получите 72 часа бана
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REALITY
Ответ Ярик01
Су?/ка это не мат в понимании надзорных органов в России, а литературное слово
При этом вы на всякий случай зашифровали это литературное слово чтобы не улететь в баню 😄
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Манковский
Ответ London.is.blue
Челси забрал Чиллуэла и Канте по цене холодильника Ахаххахахаххахахах Не зря МЮ уже сидит десяток лет без трофеев))
Мудрик + Лукаку 190 лямов за двоих. Смейся дальше.
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