«Сульшер сказал: «За Магуайра столько заплатили, что он должен играть в любом случае». Я ответил: «Вот сука! Ставь меня». Рохо о защите «МЮ»

Маркос Рохо заявил, что Харри Магуайр не заслуживал играть за «Манчестер Юнайтед».

Нынешний капитан « » был приобретен у «Лестера» в 2019 году за 80 млн фунтов.

«В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что он ставит вместо меня [в чемпионате]. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

Я пошел к тренеру [ ] и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.

Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – заявил защитник, сейчас играющий за « ».

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