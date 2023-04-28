«Сульшер сказал: «За Магуайра столько заплатили, что он должен играть в любом случае». Я ответил: «Вот сука! Ставь меня». Рохо о защите «МЮ»
Маркос Рохо заявил, что Харри Магуайр не заслуживал играть за «Манчестер Юнайтед».
Нынешний капитан «МЮ» был приобретен у «Лестера» в 2019 году за 80 млн фунтов.
«В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что он ставит Магуайра вместо меня [в чемпионате]. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.
Я пошел к тренеру [Оле-Гуннару Сульшеру] и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.
Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – заявил защитник, сейчас играющий за «Бока Хуниорс».
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Но в ленте за это даёте бан!
Двойные стандарты ?
- Тренер, почему играют 10 игроков и один манекен?
- за него заплатили 52500 р