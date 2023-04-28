У «МЮ» 1 победа за последние 5 игр. Дальше – «Астон Вилла», не проигрывающая 10 матчей

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не побеждает три матча.

Команда Эрика тен Хага упустила победу в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) в 33-м туре АПЛ.

За последние пять матчей манкунианцы выиграли лишь раз – у «Ноттингем Форест» (2:0) 16 апреля. Также на этом отрезке три ничьих и одно поражение.

Далее «МЮ» встретится с «Астон Виллой», не проигрывающей 10 матчей и победившей в 8 из них. Игра пройдет 30 апреля.

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38 комментариев

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TushcanRash
Пожалуйста напомните Мю что в вторых таймах тоже на поле надо выходить
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Wildelk
Такая Вилла текущий МЮ на запчасти может легко разобрать.
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U
Ответ Верховный Лорд
Не удивлюсь, если Челси первые очки при Лэмпарде наберет именно в игре с МЮ
Я бы сказал даже больше, Челси им и гол забить возможно сможет.
+11
-3
+8
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инок
В этой потере важных очков в первую очередь виноват тренер Тен Хаг. Второй тайм никакой.
+8
-2
+6
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U
Ответ инок
В этой потере важных очков в первую очередь виноват тренер Тен Хаг. Второй тайм никакой.
Так-то по сезону у ЭТХ уже неплохой такой набор тренерских провалов набрался.
+7
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Aleksandr Danilov
По моему пиарщики Тен Хаага - гении. Результата никакого нет, он такой же как у Сульшера, но фаны в нем видят нового САФа. Смешно
+17
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+4
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Верховный Лорд
Не удивлюсь, если Челси первые очки при Лэмпарде наберет именно в игре с МЮ
+7
-4
+3
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М.Ю!!!
Боже ,замены как бы помогать должны )а у нас те кто вышли вообще хуже сделали )
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Мукунку хороший
Пока не сделают глобальную чистку.. не выкинут Марсьялей и Фредов.. толку не будет..Нет шлаку!
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Jack Stifferson
Ответ U
Я бы сказал даже больше, Челси им и гол забить возможно сможет.
если Хари Магвая в старте будет, то и сами себе забьют
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Ответ Lavinka
С Брайтоном была не победа ? А что тогда ?
Ничья.
Победа и поражение по пенальти считаются ничьей для обеих команд, потому что серия пенальти немного за рамками игрового времени.
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Любезный Коссутий
Ответ Горец Юнайтед
Против барсы и бетиса мю показывал просто мощнейшие вторые таймы, а сейчас какие то провалы. Что с Севильей, что сейчас. Просто перестают играть и отдают игру. Р S марсиаля можно вообще не выпускать больше. Лучше уж Антони и санчо даже уставшие полностью будут выглядеть намного активнее
55-я игра сезона. усталость сказывается
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Тайосич
Ответ Aleksandr Danilov
По моему пиарщики Тен Хаага - гении. Результата никакого нет, он такой же как у Сульшера, но фаны в нем видят нового САФа. Смешно
Чушь какая. Во-первых, Тен Хаг только первый сезон в клубе. Во-вторых, Тен Хаг сам себе хороший пиарщик, добротно отработав в Аяксе. В-третьих, в первый сезон при Тен Хаге МЮ вышел в в финал двух кубков. При Сульшере при ни разу не играл в финале ни одного кубка. А ведь он был у руля 3 года.
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Ответ Konstantin Meerov
в отличие от Оле он взял трофей и может взять еще один. Оле бы продолжал работать до сих пор, если бы не пал жертвой Роналду
Да не сможет он взять ещё один, учитывая соперника по финалу.
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Lavinka
Ответ Aleksandr Danilov
По моему пиарщики Тен Хаага - гении. Результата никакого нет, он такой же как у Сульшера, но фаны в нем видят нового САФа. Смешно
По моему местные эксперты по Хагу гении .
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Любезный Коссутий
Ответ Aleksandr Danilov
По моему пиарщики Тен Хаага - гении. Результата никакого нет, он такой же как у Сульшера, но фаны в нем видят нового САФа. Смешно
у САФа первый трофей через 5 лет был.
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Konstantin Meerov
Ответ Aleksandr Danilov
По моему пиарщики Тен Хаага - гении. Результата никакого нет, он такой же как у Сульшера, но фаны в нем видят нового САФа. Смешно
в отличие от Оле он взял трофей и может взять еще один. Оле бы продолжал работать до сих пор, если бы не пал жертвой Роналду
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U
Ответ The Best
Если Лэмпард опять поставит автобус по схеме 5-4-1 с дельфином в атаке то я не уверен что Челси забьёт) В свои ворота пока лучше забивать получается у игроков Челси 😂
*Уверенным*, что Челси забьет в этом сезоне где-то вообще быть невозможно.
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The Best
Ответ U
Я бы сказал даже больше, Челси им и гол забить возможно сможет.
Если Лэмпард опять поставит автобус по схеме 5-4-1 с дельфином в атаке то я не уверен что Челси забьёт)
В свои ворота пока лучше забивать получается у игроков Челси 😂
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U
Ответ Jack Stifferson
если Хари Магвая в старте будет, то и сами себе забьют
Не, ну с ним, это как играть с играть с трейнерами.
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Ответ инок
В этой потере важных очков в первую очередь виноват тренер Тен Хаг. Второй тайм никакой.
Менеджмент игры его слабая сторона, похоже.
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dimamak10
Ответ Wildelk
Такая Вилла текущий МЮ на запчасти может легко разобрать.
Мю играет дома, а на своем поле не проигрывает с сентября , а именно в апл было поражение только в первом туре
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Lavinka
С Брайтоном была не победа ? А что тогда ?
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MU-SAF. Scorp.
Чувствую, что Астон Вилле мы влетим ((
И начнётся нервяк, хотя может это и к лучшему, взбодриться команда, а то они подумали что место в ЛЧ уже ихнее!!!
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AndeiMakla
Хочется болеть за МЮ, но невозможно болеть за этих 11 мудил, которые каждый раз после второго забитого мяча думают что игра сделана, и идут вместе со зрителями с трибун смотреть вторую часть.
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