У «МЮ» 1 победа за последние 5 игр. Дальше – «Астон Вилла», не проигрывающая 10 матчей

«Манчестер Юнайтед» не побеждает три матча.

Команда Эрика тен упустила победу в игре с « » (2:2) в 33-м туре .

За последние пять матчей манкунианцы выиграли лишь раз – у «Ноттингем Форест» (2:0) 16 апреля. Также на этом отрезке три ничьих и одно поражение.

Далее « » встретится с « », не проигрывающей 10 матчей и победившей в 8 из них. Игра пройдет 30 апреля.

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