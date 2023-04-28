У «МЮ» 1 победа за последние 5 игр. Дальше – «Астон Вилла», не проигрывающая 10 матчей
«Манчестер Юнайтед» не побеждает три матча.
Команда Эрика тен Хага упустила победу в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) в 33-м туре АПЛ.
За последние пять матчей манкунианцы выиграли лишь раз – у «Ноттингем Форест» (2:0) 16 апреля. Также на этом отрезке три ничьих и одно поражение.
Далее «МЮ» встретится с «Астон Виллой», не проигрывающей 10 матчей и победившей в 8 из них. Игра пройдет 30 апреля.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Победа и поражение по пенальти считаются ничьей для обеих команд, потому что серия пенальти немного за рамками игрового времени.
В свои ворота пока лучше забивать получается у игроков Челси 😂
И начнётся нервяк, хотя может это и к лучшему, взбодриться команда, а то они подумали что место в ЛЧ уже ихнее!!!