В «МЮ» обеспокоены игрой Магуайра в защите. Его считают медлительным и склонным идти в отбор в неподходящий момент
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» обеспокоен игрой Харри Магуайра.
По информации ESPN, тренерскому штабу нравятся навыки Магуайра в обращении с мячом, но его медлительность и склонность идти в отбор в неуместных ситуациях вызывают опасения при игре в защите.
Отмечается, что с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом в стартовом составе в центре защиты «МЮ» проиграл лишь трижды.
С начала 2023 года во всех турнирах Магуайр начал в стартовом составе «МЮ» лишь 7 матчей из 20. Еще в 6 матчах защитник выходил на замену в концовке, а в 7 матчах оставался на скамейке запасных.
закрывать столько времени глаза на ужасные ошибки и игру на уровне чемпионшипа - что то странное