В «МЮ» обеспокоены игрой Магуайра в защите. Его считают медлительным и склонным идти в отбор в неподходящий момент

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Лисандро Мартинес Футбол

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» обеспокоен игрой Харри Магуайра.

По информации ESPN, тренерскому штабу нравятся навыки Магуайра в обращении с мячом, но его медлительность и склонность идти в отбор в неуместных ситуациях вызывают опасения при игре в защите.

Отмечается, что с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом в стартовом составе в центре защиты «МЮ» проиграл лишь трижды.

С начала 2023 года во всех турнирах Магуайр начал в стартовом составе «МЮ» лишь 7 матчей из 20. Еще в 6 матчах защитник выходил на замену в концовке, а в 7 матчах оставался на скамейке запасных.

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53 комментария

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Евгений Громов 22
Ответ Red Line
шкаф не может пятиться)
Шкаф нет , холодильник может катится потихоньку)
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Red Line
Ответ Андрей Хенто
Не вступал бы в единоборства, а пятился бы назад, был бы вторым Ван Дейком, только без скорости.
шкаф не может пятиться)
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Red Line
развод 10летия в АПЛ раскрыт, расходимся. они догадались.
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Александр Калашников
Ответ ХавиГави_Паратрупер
На третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены©🤓
Спасибо, смеялся от души 🤣👍
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Ashan Sorokin
Мне кажется Манчестер себя накручивают ,нормальный игрок
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Дима Зезуль
Ответ Андрей Хенто
Не вступал бы в единоборства, а пятился бы назад, был бы вторым Ван Дейком, только без скорости.
А можно поподробней про Ван Дейка который пятится
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Дима Зезуль
Они поняли что его статистика голевых не в те ворота
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Арман Мартиросян
Ответ Моутиньо оформляет 40
https://m.youtube.com/watch?v=OwLswJwyYqM про Магуайра
Бедный Харри...
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Акира_1
Наконец-то МЮ поняли, что их развели. Ждём такое про Санчо. 😄
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Арман Мартиросян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вив спендинг мост аур лайвс ливинг ин а гэнгста пааааарадайс🎧
Лучший.
+2
-1
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Арман Мартиросян
Ответ Жаргал Шадапов
В Манчестере начали что-то подозревать…
Haha, classic.
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Wekil Halylow
Ответ Жаргал Шадапов
В Манчестере начали что-то подозревать…
спустя 4 года
+1
-1
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Direct free kick
7хаговцы нашли крайнего, какой кринж
0
-1
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Eduard Rastryopin
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
+3
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Serega Fart
Я только из за Магуайра смотрел матчи МЮ😂
+2
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Will Turner
вау, прозрение наступило наконец то! не прошло и 5 лет
закрывать столько времени глаза на ужасные ошибки и игру на уровне чемпионшипа - что то странное
+1
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Dm Kznts
Ответ NottinghamForest79
Долг "Юнайтед" вырос до 536 млн. фунтов
типо если магваера продать долг уменьшится? :)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Jaxongir Shodiev
Харррииии магваеррррр!!!!!!!
Вив спендинг мост аур лайвс ливинг ин а гэнгста пааааарадайс🎧
+10
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Жаргал Шадапов
В Манчестере начали что-то подозревать…
На третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены©🤓
+28
-1
+27
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NottinghamForest79
Долг "Юнайтед" вырос до 536 млн. фунтов
+1
-2
-1
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wonderful
Когда Магуайер с мячом, возникает ощущение, что кто-то включил скорость воспроизведение трансляции на 0.75х
+4
0
+4
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ljolik888
Харви держись до конца - ведь это твой последний большой контракт. Сам подумай - кому из топ клубов ты будешь нужен и кто тебе ещё столько будет платить ?
0
0
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QWertY
Магваер это какая то большая черепаха, а мини черепаха -Эриксен. Оба не уровень основы МЮ
0
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DolJun
лестер: кажется они начали что-то подозревать...
+1
-3
-2
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<~Inter~>
Ответ Саша (Тольятти)
Конечно тяжко ему высоко на линии играть, в другой команде где ниже оборона располагается самое то ему
В каком-нибудь аутсайдере. Потому что сейчас даже клубы из середины таблицы стараются играть с высокой линией, не говоря уже про топов
+8
0
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