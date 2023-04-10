Харри Магуайр: «Считаю, что нахожусь на своем месте, но в «МЮ» есть и другие защитники мирового класса кроме меня – Лисандро, Варан и Линделеф»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Футбол

Харри Магуайр считает, что способен бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Магуайр может покинуть «МЮ» летом. В клубе обеспокоены игрой защитника.

«Моя работа – это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру [в стартовом составе], я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа [Варан] и Виктор [Линделеф]. Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью The Athletic.

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13 комментариев

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dimamak10
Ответ kot_letova
А Джонс?
Европейского класса
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CONST_VAN_G
Стимулировать тебе придется самого себя, чтобы геморрой на лавке не вывалиллся....
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Саша Белый
Ответ ConorNite
Ахах. Он считает себя да еще и Линделефа - защитниками мирового уровня ? Этот анекдот станет классикой
Ну да, основные защитники своих сборных) Вот там лохи тренеры, да, таких бревен ставят?) Вот ты бы точно лучше разобрался))
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CONST_VAN_G
другие защитники ЗАПЯТАЯ мирового класса
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phantom_payne
Ответ kot_letova
А Джонс?
Отчаянный Джонс! (с) Владимир Стогниенко
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Andrew Wryneck
мирового уровня)
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Юлия Закаблукова
Не тели защитники которые от мёртвого Ливерпуля 0 7 огребли??
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Ман Сити
Лисандра это: 7 от порта, 4 от Брентфорда, 6 от Сити, трешка от Виллы (можно до бесконечности) и как он выходит проект пачку пропускает. Даже с Магваером такого не бывает
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kot_letova
Ответ ConorNite
Ахах. Он считает себя да еще и Линделефа - защитниками мирового уровня ? Этот анекдот станет классикой
Ну не говорить же ему, что они с Витей лохи
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Vonaburt
Стоит отдать должное: под таким гнетом общественности не сильно теряется
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Romanian_Daddy
«Кроме меня»
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kot_letova
А Джонс?
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ConorNite
Ахах. Он считает себя да еще и Линделефа - защитниками мирового уровня ? Этот анекдот станет классикой
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