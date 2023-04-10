Харри Магуайр: «Считаю, что нахожусь на своем месте, но в «МЮ» есть и другие защитники мирового класса кроме меня – Лисандро, Варан и Линделеф»

Харри Магуайр считает, что способен бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что может покинуть «МЮ» летом. В клубе обеспокоены игрой защитника.

«Моя работа – это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру [в стартовом составе], я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще , Рафа [ ] и [Линделеф]. Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится», – сказал защитник « » в интервью The Athletic.