Гинер о невыплате «Вест Хэмом» денег за Влашича: «Мое мнение о Европе поменялось. Они нас ругали, когда был Советский Союз, а сейчас сами исполняют»

Теги ЦСКА Евгений Гинер Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия бизнес Никола Влашич Матч ТВ Чидера Эджуке Футбол

Евгений Гинер заявил, что его мнение о Европе поменялось.

Президент ЦСКА сказал об этом, комментируя ситуацию с невыплатой «Вест Хэмом» денег за трансфер Николы Влашича.

– Расскажите о ситуации с Влашичем.

– Заплатят, куда деваться. Мы выиграли все суды. Куда они денутся? Всю жизнь был спорт вне политики. Сегодня, назовем их по-простому - недружественные страны, как говорит наш президент, решили, что все не так. Исключают и делают прочие вещи… Бред полный.

Тот же «Вест Хэм» должен нам за Влашича. Ну и другие должны заплатить. УЕФА и ФИФА говорят об этом в приказном порядке, а они дурака валяют – их аналог Центробанка им не разрешает...

Хорошо. У нас, например, есть долг за Эджуке перед голландцами. Заплатите его, «Вест Хэм». Там отвечают: «Нам банк не разрешает». Хорошо, у нас есть долг перед «Эвертоном» – заплатите. И опять им не разрешают. Это же просто...

– Не хотят?

– Просто вымораживает.

– Пройдет 45 дней, будете до конца идти?

– Конечно. Даже с итальянцами так. Не хочу называть команду, но за одного молча рассчитались, а за второго – ой, нам не разрешают. Просто не хотят платить! Почему? Что? Все выкручивают и делают так, чтобы спорт не был вне политики.

– Вас это удивляет или расстраивает?

– Просто мое мнение о Европе было немножко другим. Оно поменялось. Не удивляет и не расстраивает. Поначалу я удивлялся. Возможно, это уже политическая часть, но они нас ругали, когда был Советский Союз, а сейчас сами исполняют. Это нормой стало. Почему? Потому что это они, – сказал Гинер.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evil_Alastar
Ответ Tigran Shuts
Спортсру, опаздываете. Не хватает новости о доносе на Савина. Терюшков заявил, что тот разглашает гостайну, называя войну войной.
Путин кста тоже пару раз СВО войной назвал 😧😧😧
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Helge
Сейчас у всех поменялось мнение о Европе, когда она показала своё истинное лицо
Истинное лицо Европы-это лечение наших детей, экспорт лекарств, красивый футбол, добрые улыбчивые люди Ещё?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ .ru
Леннорыч кидал за версту чует...
Может он сам такой? Был
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmilKB24
Ответ Злобный Конь
И этот лёг под власть.
да ну что тут сделаешь. человек недоволен тем, что ему справедливые европейцы не заплатили деньги, которые должны. соответыенно что? лег под власть. ведь оппозиционер должен прощать европейцам все и делать все бесплатно для них))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Леннорыч кидал за версту чует...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Вымораживает как они исполняют. Краткое содержание
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
А что Советский союз исполнял? Не давал ему фарцовкой заниматься и людей на бабки кидать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Tigran Shuts
Спортсру, опаздываете. Не хватает новости о доносе на Савина. Терюшков заявил, что тот разглашает гостайну, называя войну войной.
Это на десерт нам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ .ru
нет, он не по этой части... скорей наоборот
Ну тогда ладно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Ответ EmilKB24
да ну что тут сделаешь. человек недоволен тем, что ему справедливые европейцы не заплатили деньги, которые должны. соответыенно что? лег под власть. ведь оппозиционер должен прощать европейцам все и делать все бесплатно для них))
Настоящий отечественный либерал будет говорить, что святая вода пролилась на него, если ему на лицо пописит представитель цивилизованного мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Daas Holding
Каких лекарств, каких детей? Очнись! Улыбчивые? Благодаря упырям коррупционерам продавливают лекарства из Европы и Америки, у нас все развалили. Всегда были лекарства отечественные лучше, чего не могли закупали в Индии и Иране. Поэтому не неси чушь! Я уже давно понял, что не спортсе процентов 70 любителей западных ценностей, в самом плохом понимании.
Я знаю много примеров. Но доказывать ничего не хочу Думай как считаешь нужно. Главное не болей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Helge
вот и выезжай, чтобы не быть таким закомплексованным чмoм, которое наяривает на заграницу
Трудно с дурой общаться. Заткнись и не пиши. А то меня забанят после следующего ответа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daas Holding
Ответ Виктор Литвинов
Истинное лицо Европы-это лечение наших детей, экспорт лекарств, красивый футбол, добрые улыбчивые люди Ещё?
Каких лекарств, каких детей? Очнись! Улыбчивые? Благодаря упырям коррупционерам продавливают лекарства из Европы и Америки, у нас все развалили. Всегда были лекарства отечественные лучше, чего не могли закупали в Индии и Иране. Поэтому не неси чушь! Я уже давно понял, что не спортсе процентов 70 любителей западных ценностей, в самом плохом понимании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Ответ Виктор Литвинов
Из Мухосранска иногда надо выезжать
вот и выезжай, чтобы не быть таким закомплексованным чмoм, которое наяривает на заграницу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Helge
зачем мне смотреть пропаганду? что в телевизоре, что ты тут втираешь - это всё голимая пропаганда, просто очередной обман, как раз в стиле твоего любимого "просвещенного запада", враньё там возведено в культ и поставлено на широкую ногу, даже нашим пропагандистам такое не снилось
Из Мухосранска иногда надо выезжать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Виктор Литвинов
Истинное лицо Европы-это лечение наших детей, экспорт лекарств, красивый футбол, добрые улыбчивые люди Ещё?
К слову, у нас государство создало реестр доноров костного мозга. Да так успешно, что пересадку можно подобрать только за границей (
Вот и вся разница. Часть проблемы, к сожалению, в том, что старые деды из политбюро верят в создание генетического оружия, и поэтому всю информацию из реестра стерегут сильнее сталинского бункера (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Helge
ты уже вякнул
Тогда включи телевизор. Там тебе одна дура расскажет про замёрзли изголодали перетрахались. Это твое
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Ответ Виктор Литвинов
Про футбол не вякнул. С этим что?
ты уже вякнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Виктор Литвинов
Может он сам такой? Был
А потом палец случайно потерял...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heymon95
Ответ Evil_Alastar
Путин кста тоже пару раз СВО войной назвал 😧😧😧
За тобой уже выехали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий