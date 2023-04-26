Гинер выступил за смену формата Мир РПЛ: «Пока мы без Европы, а зарплаты не снижаются. Чемпионат точно нужно реформировать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата чемпионата России.

«Можно и нужно подумать о смене формата РПЛ. Пока мы без Европы, сборной и всех игр, у нас появляется больше времени, а зарплаты футболистов не снижаются.

Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России. Мы первый год так играем, еще есть недочеты, которые надо подправить. Поэтому чемпионат точно нужно реформировать, ведь количественно лигу мы вряд ли расширим. Чемпионат менять, а Кубок оставлять», – заявил .

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против возможной смены формата Мир РПЛ: «Это вопрос тех, кто с негативом относится к «Зениту». Терпеть надо с любовью. Италию или Испанию смотреть интересно, хотя какой там отрыв?»

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

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