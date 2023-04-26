Гинер выступил за смену формата Мир РПЛ: «Пока мы без Европы, а зарплаты не снижаются. Чемпионат точно нужно реформировать»
Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата чемпионата России.
«Можно и нужно подумать о смене формата РПЛ. Пока мы без Европы, сборной и всех игр, у нас появляется больше времени, а зарплаты футболистов не снижаются.
Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России. Мы первый год так играем, еще есть недочеты, которые надо подправить. Поэтому чемпионат точно нужно реформировать, ведь количественно лигу мы вряд ли расширим. Чемпионат менять, а Кубок оставлять», – заявил Гинер.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против возможной смены формата Мир РПЛ: «Это вопрос тех, кто с негативом относится к «Зениту». Терпеть надо с любовью. Италию или Испанию смотреть интересно, хотя какой там отрыв?»
Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет
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Чистейший рандом в 1/32 уже Спартак против Зенита могли бы сыграть
Было бы оч круто
И команды ФНЛ/ПФЛ могли бы дальше зайти
Полтора мамкиных дотера, что с детcва за даблэлиминейшен и двор стреляют в упор? Может быть пара футбольных людей и высказалась ’’за’’ по приколу, но и не более того. Или он делает такой вывод на основании того, что на кубок стало больше народу ходить относительно чемпионата... но он ведь понимает почему это происходит. Так зачем Гинер начал любить людям мозг? Настолько все у него плохо, что решил по ветру выступить?
хотите ПО - смотрите хоккей
им надо 3 матча выиграть ещё, чтобы взять кубок
Несколько новых лиг ЮФЛ, дополнительные отчисления с зарплаты игроков в школы.
Вы видимо вообще не следите за этим?
А сейчас какой смысл в этом пункте, если ты туда и так не попадаешь
когда основа в ЦСКА была вся российская - он за лимит, как постарели, стал против.
Так и с чемпионатом. в гладкой режиме первыми давно не получается быть - ищет варианты для себя
Тут сначала регулярка, потом плейофф , причем можно сделать утешительный турнир за 5-8 место и розыгрыш 3 места, причем из 2 матчей, как в лиге чемпионов, но пенальти бить сразу, если ничья у них, то есть смысл, чтоб не давать преимущество хозяевам в это дополнительное время, то есть что в кубке в пути РПЛ было.
Наберется матчей у каждой команды 36, причем премиальные сделать за место высокие, чтоб и за 5 место умирали игроки на поле.
Остальная 8 команд выясняет места с 9-16, здесь тоже плейофф, но хорошие премиальные для 9-12 и хуже для 13-16, причем стыковые матчи и вылет можно организовать с ФНЛ.
Но самый хороший вариант, если не хотят плейофф, то увеличить до 20 команд РПЛ и обмен сделать до 4 команд, чтоб не было болота, еще стыки оставить 2 команды, тогда и внизу и вверху будет борьба, фактически 12 команд остаются, а 8 команд придется бороться , чтоб не вылететь.
А кубок оставить, как есть.
Можно и для ФНЛ такой же придумать, только 2 лига путь регионов, думаю там , если будут премиальные, тоже начнут играть в футбол.
Хотите больше игр - расширяйте лигу. Для нашей страны 16 команд - это почти оскорбление. Особенно учитывая, что треть - московских.
Кубок, в таком формате - в топку. Это всё, что угодно, но не кубок. Кубок играют в формате на выбывание. А когда у тебя Спартак, проиграв два матча, идет дальше - это бред...
То, что РПЛ имеет преимущество перед регионами - это вообще ни в какие ворота не лезет. Это просто не честно. Да и кубок организовывали специально для регионов. Что бы Ульяновск увидел звезд. Что бы Балтика себя показала в Лужниках. Для этого кубок создан. Кубок не создавался для команд РПЛ.
Это не Кубок. Придумайте турниру другое название или верните формат на выбывание.