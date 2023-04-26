Гинер выступил за смену формата Мир РПЛ: «Пока мы без Европы, а зарплаты не снижаются. Чемпионат точно нужно реформировать»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Чемпионат.com Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата чемпионата России.

«Можно и нужно подумать о смене формата РПЛ. Пока мы без Европы, сборной и всех игр, у нас появляется больше времени, а зарплаты футболистов не снижаются.

Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России. Мы первый год так играем, еще есть недочеты, которые надо подправить. Поэтому чемпионат точно нужно реформировать, ведь количественно лигу мы вряд ли расширим. Чемпионат менять, а Кубок оставлять», – заявил Гинер.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против возможной смены формата Мир РПЛ: «Это вопрос тех, кто с негативом относится к «Зениту». Терпеть надо с любовью. Италию или Испанию смотреть интересно, хотя какой там отрыв?»

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

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42 комментария

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инок
Особенно Акрон рад новому регламенту Кубка. Четыре команды РПЛ обыграл, а добрался всего то до 1/4 финала
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Mechel**
А когда раньше команды не попадали в еврокубки или футболисты не вызывались в состав сборной их зарплаты снижались? Или, может, зарплаты футболистов зависели от количества матчей в год? Нет, конечно. У Гинера проблемы с логикой в очередной раз.
+19
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ZarvuR2020
Я думаю, что лучше детский футбол начать реформировать, чем переставлять кровати в РПЛ.
+13
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Filipp Gorski
Лучше бы кубок сделали как в Англии
Чистейший рандом в 1/32 уже Спартак против Зенита могли бы сыграть
Было бы оч круто
И команды ФНЛ/ПФЛ могли бы дальше зайти
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Эндрю81
Вроде бы Женька Харьковский реальный мужчина, а не трепло. И тут такое? КТо эти все: ’’Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России’’(c)?

Полтора мамкиных дотера, что с детcва за даблэлиминейшен и двор стреляют в упор? Может быть пара футбольных людей и высказалась ’’за’’ по приколу, но и не более того. Или он делает такой вывод на основании того, что на кубок стало больше народу ходить относительно чемпионата... но он ведь понимает почему это происходит. Так зачем Гинер начал любить людям мозг? Настолько все у него плохо, что решил по ветру выступить?
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vendigo
в медиалигах своих форматы меняйте, я почти 40 лет смотрю классический чемпионат в 2 круга, и мне эти ваши "шикарные" регламенты, где до финала никто вообще ничего не понимает, даром не сдались...
хотите ПО - смотрите хоккей
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Дмитрий
Ответ инок
Особенно Акрон рад новому регламенту Кубка. Четыре команды РПЛ обыграл, а добрался всего то до 1/4 финала
Акрон: Что еще я должен сделать, чтобы получить тебя?!!!!
+3
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schwein
Я все таки понять не могу, почему Семаку приписывают слова против смены формата, когда из вопроса и ответа четко понятно, что он отвечал на реплику о возрождении интриги в чемпионате.
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космонавт на дереве
Ответ инок
Особенно Акрон рад новому регламенту Кубка. Четыре команды РПЛ обыграл, а добрался всего то до 1/4 финала
1/4 финала какого пути? там без навигатора не разберёшься
+1
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Артур Багдасарян
Ответ инок
Особенно Акрон рад новому регламенту Кубка. Четыре команды РПЛ обыграл, а добрался всего то до 1/4 финала
Дак кайф же наоборот) такой шикарный опыт для них
+1
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Болельщик Биатлона
Ответ космонавт на дереве
1/4 финала какого пути? там без навигатора не разберёшься
Это как бы в целом
им надо 3 матча выиграть ещё, чтобы взять кубок
+1
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schwein
Ответ ZarvuR2020
Я думаю, что лучше детский футбол начать реформировать, чем переставлять кровати в РПЛ.
Так этим занимаются уже несколько лет.
Несколько новых лиг ЮФЛ, дополнительные отчисления с зарплаты игроков в школы.
Вы видимо вообще не следите за этим?
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LaffyTaffy
Ответ Mechel**
Глупости не повторяй за гинером. Причём тут зарплаты и количество сыгранных матчей?
Притом, что сейчас футболисты зарабатывают абсолютно не напрягаясь. Разве это норм?
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Сергей Кондратьев
Ответ Mechel**
А когда раньше команды не попадали в еврокубки или футболисты не вызывались в состав сборной их зарплаты снижались? Или, может, зарплаты футболистов зависели от количества матчей в год? Нет, конечно. У Гинера проблемы с логикой в очередной раз.
Эм...вообще-то в договорах мог быть пункт о снижении зп при непопадании в ЕК.
А сейчас какой смысл в этом пункте, если ты туда и так не попадаешь
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Сергей Кондратьев
Ответ SMART789
Понятное дело, что цель всех этих разговоров одна: создать себе более выгодные условия потому что по текущим правилам зеро титули
Про правила читать от болельщика зенита...Смешно
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Baobabb forever
Ответ Mechel**
А когда раньше команды не попадали в еврокубки или футболисты не вызывались в состав сборной их зарплаты снижались? Или, может, зарплаты футболистов зависели от количества матчей в год? Нет, конечно. У Гинера проблемы с логикой в очередной раз.
не с логикой а с хитропопостью
когда основа в ЦСКА была вся российская - он за лимит, как постарели, стал против.
Так и с чемпионатом. в гладкой режиме первыми давно не получается быть - ищет варианты для себя
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TheSportNik
Конечно надо менять систему чемпионата, которая просто не интересно большинству народа и заинтересовать можно только людей настоящим футболом, а не играми сателлитов Газпрома, то есть система плейофф ломает систему , которую придумал Луческу в Шахтере и они чемпионами стали на постоянной основе на Украине.
Тут сначала регулярка, потом плейофф , причем можно сделать утешительный турнир за 5-8 место и розыгрыш 3 места, причем из 2 матчей, как в лиге чемпионов, но пенальти бить сразу, если ничья у них, то есть смысл, чтоб не давать преимущество хозяевам в это дополнительное время, то есть что в кубке в пути РПЛ было.
Наберется матчей у каждой команды 36, причем премиальные сделать за место высокие, чтоб и за 5 место умирали игроки на поле.
Остальная 8 команд выясняет места с 9-16, здесь тоже плейофф, но хорошие премиальные для 9-12 и хуже для 13-16, причем стыковые матчи и вылет можно организовать с ФНЛ.
Но самый хороший вариант, если не хотят плейофф, то увеличить до 20 команд РПЛ и обмен сделать до 4 команд, чтоб не было болота, еще стыки оставить 2 команды, тогда и внизу и вверху будет борьба, фактически 12 команд остаются, а 8 команд придется бороться , чтоб не вылететь.
А кубок оставить, как есть.
Можно и для ФНЛ такой же придумать, только 2 лига путь регионов, думаю там , если будут премиальные, тоже начнут играть в футбол.
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ZarvuR2020
Ответ schwein
Так этим занимаются уже несколько лет. Несколько новых лиг ЮФЛ, дополнительные отчисления с зарплаты игроков в школы. Вы видимо вообще не следите за этим?
Поляны, условия в обычных ДЮСШ, хотя бы попытаться минимизировать коррупцию внутри футбола, агентов прижать, чтобы молодому на мозг никто не капал. Ещё вопрос кому именно будут идти средства с зарплат.
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Всё знаю
Ответ ZarvuR2020
Я думаю, что лучше детский футбол начать реформировать, чем переставлять кровати в РПЛ.
Пока в стране повальная коррупция , том в числе и в футболе - ничего не получится.
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d.xoxlov
Ответ инок
Особенно Акрон рад новому регламенту Кубка. Четыре команды РПЛ обыграл, а добрался всего то до 1/4 финала
Комментарий удален пользователем
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ААГ
Не надо чудить. Не надо ничего менять. Задолбали. Весь мир играет гладкий чемп и всё нормально, кроме Голландий невнятных, (которые не нужны никому). А мы - "давай менять". Голову себе поменяйте, а чемпионат не трогайте.
Хотите больше игр - расширяйте лигу. Для нашей страны 16 команд - это почти оскорбление. Особенно учитывая, что треть - московских.

Кубок, в таком формате - в топку. Это всё, что угодно, но не кубок. Кубок играют в формате на выбывание. А когда у тебя Спартак, проиграв два матча, идет дальше - это бред...
То, что РПЛ имеет преимущество перед регионами - это вообще ни в какие ворота не лезет. Это просто не честно. Да и кубок организовывали специально для регионов. Что бы Ульяновск увидел звезд. Что бы Балтика себя показала в Лужниках. Для этого кубок создан. Кубок не создавался для команд РПЛ.
Это не Кубок. Придумайте турниру другое название или верните формат на выбывание.
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Zenith forever
Ответ Алексий Бяконт
Надо сократить количество клубов до 12 в РПЛ, по хорошему. Смотреть матчи вроде Химки - Урал нет никакой мочи...
А какие 12 клубов нужно оставлять? 12 верхних по итогам чемпионата? Так ведь они слабее лучших клубов из пердива. Как легко 13 клуб пердива выносил московские команды. А если за клубы из вышки возьмутся лидеры пердива,Балтика и Ко, боюсь всю вышку нужно перетряхивать. Проще наоборот расширить кол-во команд, но при этом согласен, Химки, Торпедо, Факел , НН нужно отправлять в пердив.
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ДМ-1чемпион
Под словом "формат" он имеет ввиду потолок зарплат! У Гинера конечно денег меньше стало. Ведь бизнес его был на украине!
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Павел Мельников
Гинер наконец-то мудрую мысль высказал. Для одного внутреннего первенства, где невозможно оценить уровень, такие зарплаты действительно не годятся.
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Александр Тараканов
Не знаю что он хочет сделать с форматом, но в данный момент точно нужно переходить на систему "весна - осень"
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