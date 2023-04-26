Гинер о Fan ID: «Получил, но не понимаю, зачем тренерам паспорт болельщика. Просто интересно. Акинфеев – болельщик?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Гинер премьер-лига Россия болельщики стадионы Политика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер поддержал закон о Fan ID.

«Возвращение пива – не спасение из-за введения Fan ID? Никто об этом не говорит. Вернуться к старым цифрам уже невозможно? Ну почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID? Другие не должны?

Я не очень понимаю, хоть я и получил, почему тренеры должны получать паспорт болельщика. Просто интересно. Акинфеев – болельщик?

Паспорт болельщика – тому, кому нравится футбол. Его же не знают, ему же надо получить документ, чтобы безопасно было на стадионе.

Не понимаю, когда футболисты, тренеры, штаб получает. Если государство решило, что для безопасности на стадионах нужен Fan ID для болельщиков, значит, так должно быть. Нормально, люди идут», – сказал Гинер.

Гинер о Fan ID: «Идеальная система получения, за 5-10 минут можно сделать. Но турникеты для полных людей плохо сделаны, им тяжело проходить»

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19 комментариев

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Пирс Морган
"Если государство решило, так и должно быть"
Настоящий клоун)
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Saint Blond
Ага, а если вот акинфеев после того как пиво разрешат, напьется и пырнёт малкома а? Как его сажать то будем без фан айди? Не порядок у нас должны люди понимать что ты либо сидишь в тюрьме либо ПОКА ЕЩЕ нет.
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+11
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Mechel**
Так спроси у своего корешка Иванова С.Б., он же ещё в верхушке сидит и может узнать ответ на твой вопрос
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v.belorussky
Потому что в цифровое рабство вас загоняют
+8
-2
+6
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Тимофей Кушнир
Если государство решило, то так должно быть? Государство теперь на уровне господа. Никогда никому нельзя давать такую власть, чтобы все его решения воспринимались как правильные.
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Пирс Морган
Ответ Pok_Toholo
Написал человек с ником Пирс Морган
Ответил человек с ником Пок
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Cruel Snake
##### он вообще нужен в целом ! А не только для тренера
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Arman FCSM
"Ну, если государство так решило, значит, так должно быть". Да, действительно. Зачем за болельщиков бороться. А теперь убрать госфинансирование клубов, и посмотреть, как вы запоете. Если болельщики массово не идут на трибуны, при чем основная поддержка (в т. ч. на выездах), это, наверное, повод разбираться, что что-то идёт не так, разве нет?
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Сергей Жарковский
А как же Акинфеев тоже народ!
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GtSwan
Так тренеры порой на стадионе буйствуют сильнее болельщиков 😁
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Илья Храпонов
Ответ Руслан Узденов
Ну тут всё просто: Акинфеев, как рядовой болельщик, не может сходить на матч условного Краснодара? Понимаю, что этого не случится, но логика, наверняка, была такая. Тоже касается и тренеров.
Вообще-то все футболисты, тренеры и медперсонал команды попадают на свою игру только с помощью фан айди, т.е. они тоже сканируют это куаркод. Зачем, не очень понятно.
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Руслан Узденов
Ну тут всё просто: Акинфеев, как рядовой болельщик, не может сходить на матч условного Краснодара? Понимаю, что этого не случится, но логика, наверняка, была такая. Тоже касается и тренеров.
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sled
Когда государство останавливало этого завателье?
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ОЛЛС1911
"Паспорт болельщика – тому, кому нравится футбол. Его же не знают, ему же надо получить документ" - что за чушь? Те, кому надо - меня знают. Если я хожу на футбол, то достаточно абонемента, регистрации на сайте клуба. Почему вообще государству нужно знать о моём хобби? Почему посещение развлекательного мероприятия приравнено к госуслуге? То есть окончательно признали, что футбол у нас государство организует и проводит?
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kutavlik
Ответ v.belorussky
Потому что в цифровое рабство вас загоняют
Так их уже загнали!!!!
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