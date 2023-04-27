Гинер о фразе «Гинер все купил»: Это запустили болельщики «Спартака», когда ЦСКА стал выигрывать. Я мог покупать хороших игроков. Без них мы бы никогда не выиграли Кубок УЕФА»

Евгений Гинер вспомнил, как появилась кричалка «Гинер все купил».

– Это запустили болельщики « », когда я только пришел. При том, что болельщики «Спартака» ко мне относятся адекватно, никогда не оскорбляли. Но когда мы стали выигрывать, они начали говорить: «Ой, все купил». Тогда наши болельщики сделали эту кричалку: «Зэк решетку подпилил – это Гинер все купил». И так далее. Они все это в насмешку сделали.

– Вашим принципом было никогда не покупать матчи?

– Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы.

Помню, твой земляк и мой друг написал в газете, что я оставил выжженную землю после того, как скупил футболистов по стране. Я потратил на то время, может быть, миллионов 10 максимум.

До меня таких денег не тратил никто в стране. В Советском Союзе, если кто-то был нужен ЦСКА, его забирали в армию. Лобановский же в киевском «Динамо» забирал по стране вообще всех, кого только хотел. За деньги же никто не переходил из одного клуба в другой. А уже в мое время пошли трансферы, надо платить. Просто так не заберешь.

– Если возвращаться в то время, поступили бы по-другому?

– Нет. Поступил бы я именно так. Если бы я этого не сделал, не собрал бы этих игроков, то, наверное, и Кубок УЕФА мы бы не выиграли. Чемпионат России – наверное, да. А вот Кубок УЕФА не выиграли бы никогда.

Я о другом. Когда, стиснув зубы, говорю о том, какие сейчас бюджеты и зарплаты, самому себе любимому задаю вопрос: «Кто начал это и запустил?» Сейчас – в камеру, а до этого себе втихаря.

При этом сегодня у нас в ЦСКА, считаю, с этим делом все уважительно и в рамках разумного. И ребята понимают, что есть зарплата, которую нужно заработать.

Бабушка Самира меня в детстве учила: «Сынок, когда хочешь принять решение, поговори с умным человеком» – «А с кем?» – «С собой, сынок. Задавай себе вопрос: да или нет». В конечном итоге почему-то так. Стиснув зубы, я вспоминаю 2001 год и понимаю, что толчок всему, чем сейчас не совсем доволен, дал я, – сказал президент .

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