Гинер о фразе «Гинер все купил»: Это запустили болельщики «Спартака», когда ЦСКА стал выигрывать. Я мог покупать хороших игроков. Без них мы бы никогда не выиграли Кубок УЕФА»
Евгений Гинер вспомнил, как появилась кричалка «Гинер все купил».
– Это запустили болельщики «Спартака», когда я только пришел. При том, что болельщики «Спартака» ко мне относятся адекватно, никогда не оскорбляли. Но когда мы стали выигрывать, они начали говорить: «Ой, Гинер все купил». Тогда наши болельщики сделали эту кричалку: «Зэк решетку подпилил – это Гинер все купил». И так далее. Они все это в насмешку сделали.
– Вашим принципом было никогда не покупать матчи?
– Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы.
Помню, твой земляк и мой друг написал в газете, что я оставил выжженную землю после того, как скупил футболистов по стране. Я потратил на то время, может быть, миллионов 10 максимум.
До меня таких денег не тратил никто в стране. В Советском Союзе, если кто-то был нужен ЦСКА, его забирали в армию. Лобановский же в киевском «Динамо» забирал по стране вообще всех, кого только хотел. За деньги же никто не переходил из одного клуба в другой. А уже в мое время пошли трансферы, надо платить. Просто так не заберешь.
– Если возвращаться в то время, поступили бы по-другому?
– Нет. Поступил бы я именно так. Если бы я этого не сделал, не собрал бы этих игроков, то, наверное, и Кубок УЕФА мы бы не выиграли. Чемпионат России – наверное, да. А вот Кубок УЕФА не выиграли бы никогда.
Я о другом. Когда, стиснув зубы, говорю о том, какие сейчас бюджеты и зарплаты, самому себе любимому задаю вопрос: «Кто начал это и запустил?» Сейчас – в камеру, а до этого себе втихаря.
При этом сегодня у нас в ЦСКА, считаю, с этим делом все уважительно и в рамках разумного. И ребята понимают, что есть зарплата, которую нужно заработать.
Бабушка Самира меня в детстве учила: «Сынок, когда хочешь принять решение, поговори с умным человеком» – «А с кем?» – «С собой, сынок. Задавай себе вопрос: да или нет». В конечном итоге почему-то так. Стиснув зубы, я вспоминаю 2001 год и понимаю, что толчок всему, чем сейчас не совсем доволен, дал я, – сказал президент ЦСКА.
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Это Гинер всё купил!
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цскарасев
позор русского футбола
– Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы.
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— Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича (Газзаева — «Матч ТВ») понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера. Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например.
— Как к папе.
— У них же есть свои папы, родители… Это Вагнер Лав всегда говорил, что я как папа. А у ребят есть свои семьи, родители. Поэтому, считаю — как к дяде. Как к старшему брату, старшему товарищу.
Гинер красавец, конечно.
Это Гинер все купил!
p.s. в свое время лично довелось пообщаться с англоязычными болелами МЮ, которые вовсю хейтили Абрамовича после его прихода в Челси - мол, всех скупил, деньгами сделал клуб чемпионом. Задал им тогда всего один вопрос - "абстрагируясь от клубных пристрастий, Абрамович сделал английский футбол лучше или хуже?". Они задумались, потом в один голос ответили, что лучше. Здесь ситуация схожая, нравится это кому-то или нет.