Гинер о Fan ID: «Идеальная система получения, за 5-10 минут можно сделать. Но турникеты для полных людей плохо сделаны, им тяжело проходить»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Fan ID Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает систему получения Fan ID идеальной.

«Получение Fan ID – идеальная система. За 5-10 минут можно получить.

Не так идеален проход на стадион с Fan ID? Этим не клуб занимается. Мы наняли людей, а они уже там все делали. Нужно доработать.

Не хочу никого обидеть, но турникеты у Fan ID для полных людей плохо сделаны. Им тяжело проходить – это нужно доработать», – сказал Гинер.

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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18 комментариев

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melowchi
Я так понял и этот деятель призван заиграть нежеление фан базы делать FUN ID. Сместить так сказать фокус на второстепенное. Что ж)
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Жека.
У Гинера пропала адекватность после продажи клуба.
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jonnysilverhand01
Гинер, проблема не в том, как ЭТО Г#### делать, а проблема в самом этом Г####. В свое время, многие уже зарегистрировались на госуслугах, и депутат картаполов вместе со своими соратниками под предводительством гаранта конституции, отчетливо нам показал, что из этого может выйти. Дураков из нас делать не надо.
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Overkiller
"В России ввели ограничения по весу для фануйди"
Вводите ещё категории: А - годен к фануйди, В - ограниченно годен (только во время матчей с зарубежными командами), С - годен с небольшими ограничениями (с прослушкой тащмайором на шее), Д - не годен к фанайди (иноагент).
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Recreated
И этот сгнил, несите следующего!
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Антон Фалафель
Когда то был годным мафиози, но теперь штоб быть у кормушки, готов стелиться под ноги
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GtSwan
И этот делает вид, что не понимает суть того, чего хотят болельщики.

Дело же не в том, трудно ли его получить и как им пользоваться. Главное - возможность недопуска людей на стадион посути по желанию представителей власти.

Нарушителей порядка можно вычислить и по камерам. А если человек поменяется местами с другим и будет хулиганить, то чем поможет FanID на данном матче?
+2
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Forrest Gamp
-Гaв-Гaв
-Молодeц, держи кoсть
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utsh44psmr
Ни один Уткин не пройдет
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Кокич
В нулевых у Гинера был серьёзный конфликт с Уткиным.
Это так, для справки.
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d.xoxlov
Ответ utsh44psmr
Ни один Уткин не пройдет
Гинеру от этого только плюсы
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Ответ utsh44psmr
Ни один Уткин не пройдет
Это и было главной целью введения.
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Саша Пушкин
Ответ Жека.
У Гинера пропала адекватность после продажи клуба.
Ладно тебе,он всегда мутным был.
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Злодей Спб
Я кстати нашел идеальный вариант решения с еврокубками. Как я понимаю, всё упирается в присутствие паспортистов в составах клубов, возможные проблемы с визами и демарши против россиян.

Надо просто отменить лимит и укомплектовать все клубы РПЛ легионерами на 100%. Никаких проблем с визами, требований нейтральности и прочего - все игроки, например, бразильцы или турки (привет Бешикташ!)

А паспортисты пускай играют в ФНЛ за 60000р в месяц как игроки Акрона. Пока снимут бан. А там поглядим :)
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d.xoxlov
Система идеальная, только получаемая вещь совершенно бесполезная.
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viktorpavlov70
Следующее поручение Путина правительству будет об отмене Фан-Айди для полных людей.
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hulk&boloto
Меня могут тр...ть 5-10 минут, идеальная система!
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jonnysilverhand01
Ответ Злодей Спб
Я кстати нашел идеальный вариант решения с еврокубками. Как я понимаю, всё упирается в присутствие паспортистов в составах клубов, возможные проблемы с визами и демарши против россиян. Надо просто отменить лимит и укомплектовать все клубы РПЛ легионерами на 100%. Никаких проблем с визами, требований нейтральности и прочего - все игроки, например, бразильцы или турки (привет Бешикташ!) А паспортисты пускай играют в ФНЛ за 60000р в месяц как игроки Акрона. Пока снимут бан. А там поглядим :)
Человек с такими мыслями и схемами в голове, может болеть только за зенит …
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