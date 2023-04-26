Гинер о Fan ID: «Идеальная система получения, за 5-10 минут можно сделать. Но турникеты для полных людей плохо сделаны, им тяжело проходить»
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает систему получения Fan ID идеальной.
«Получение Fan ID – идеальная система. За 5-10 минут можно получить.
Не так идеален проход на стадион с Fan ID? Этим не клуб занимается. Мы наняли людей, а они уже там все делали. Нужно доработать.
Не хочу никого обидеть, но турникеты у Fan ID для полных людей плохо сделаны. Им тяжело проходить – это нужно доработать», – сказал Гинер.
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Вводите ещё категории: А - годен к фануйди, В - ограниченно годен (только во время матчей с зарубежными командами), С - годен с небольшими ограничениями (с прослушкой тащмайором на шее), Д - не годен к фанайди (иноагент).
Дело же не в том, трудно ли его получить и как им пользоваться. Главное - возможность недопуска людей на стадион посути по желанию представителей власти.
Нарушителей порядка можно вычислить и по камерам. А если человек поменяется местами с другим и будет хулиганить, то чем поможет FanID на данном матче?
-Молодeц, держи кoсть
Это так, для справки.
Надо просто отменить лимит и укомплектовать все клубы РПЛ легионерами на 100%. Никаких проблем с визами, требований нейтральности и прочего - все игроки, например, бразильцы или турки (привет Бешикташ!)
А паспортисты пускай играют в ФНЛ за 60000р в месяц как игроки Акрона. Пока снимут бан. А там поглядим :)