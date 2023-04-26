Гинер о Fan ID: «Идеальная система получения, за 5-10 минут можно сделать. Но турникеты для полных людей плохо сделаны, им тяжело проходить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает систему получения Fan ID идеальной.

«Получение Fan ID – идеальная система. За 5-10 минут можно получить.

Не так идеален проход на стадион с Fan ID? Этим не клуб занимается. Мы наняли людей, а они уже там все делали. Нужно доработать.

Не хочу никого обидеть, но турникеты у Fan ID для полных людей плохо сделаны. Им тяжело проходить – это нужно доработать», – сказал .

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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