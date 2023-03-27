Экс-владелец «Челси» Бейтс о продаже клуба Абрамовичу: «Он предложил больше рыночной цены, не очень хорошо говорил по-английски. Все решили за час»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Экс-владелец «Челси» Кен Бейтс рассказал, как заключалась сделка с Романом Абрамовичем.

Российский предприниматель приобрел «Челси» в 2003 году. Абрамович владел лондонским клубом в течение 19 лет, а затем в 2022 году продал его американскому бизнесмену Тодду Боули.

«Я встретился с ним и всеми его приятелями в отеле «Дорчестер» около шести часов. Он не очень хорошо говорил по-английски. Он сказал, сколько был готов заплатить – я знал, что его предложение было выше рыночной цены.

Я согласился. Мне не нужны были советчики. Я сделал свое дело, все было решено чуть больше чем за час. Потом я отправился на Сент-Джеймс-стрит в бар Harry’s, где мы собирались поужинать. Вот так надо вести бизнес – за закрытыми дверями», – сказал Бейтс.

Бывший владелец «синих» сравнил сделку с Абрамовичем с ведущимися в данный момент переговорами о продаже Глейзерами «Манчестер Юнайтед». Семья Глейзеров сообщила о намерении продать клуб в ноябре прошлого года.

Когда я продал клуб, никто ни хрена об этом не знал. Это было что-то вроде: «О, Бейтс продал [«Челси»] русскому». Но теперь в дело вступил Джим… как его там? (речь о потенциальном покупателе «Манчестер Юнайтед» Джиме Рэтклиффе – Sports.ru) Потом подключились катарцы, Саудовская Аравия... Так все до сих пор и продолжается. Об этом пишут все газеты, черт возьми», – сказал Бейтс.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ответ benjamin92
"Вот тако надо вести бизнес." Так говорит, будто в этом его заслуга. Повезло, что попал на кошелёк Путина, которому не жалко награбленного, вот и цена выше рынка. Люди, добившиеся чего-то сами привыкли всё просчитывать
Он имел ввиду, что сделал это без лишнего шума, но я бы посмотрел, как он тихо в нынешнее время купил бы футбольный клуб. Сейчас любой пук более менее известной личности может обсуждаться всей планетой.

Сейчас такое время, что любой олигофрен имеет возможность быть популярным, исполняя абсолютно идиотские вещи на камеру: стоит просто попить мочи или поесть говна, снять об этом пару рилсов и тик-токов - вуаля, ты в тренде, тебя приглашают на разные шоу, берут интервью и, вполне возможно, вы подпишете парочку рекламных контрактов с известным производителем и т.п.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
"Вот тако надо вести бизнес." Так говорит, будто в этом его заслуга. Повезло, что попал на кошелёк Путина, которому не жалко награбленного, вот и цена выше рынка. Люди, добившиеся чего-то сами привыкли всё просчитывать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Абрамович создал из средника , один из лучших клубов Апл , сейчас все возвращается назад к истокам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий