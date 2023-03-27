Экс-владелец «Челси» Бейтс о продаже клуба Абрамовичу: «Он предложил больше рыночной цены, не очень хорошо говорил по-английски. Все решили за час»
Экс-владелец «Челси» Кен Бейтс рассказал, как заключалась сделка с Романом Абрамовичем.
Российский предприниматель приобрел «Челси» в 2003 году. Абрамович владел лондонским клубом в течение 19 лет, а затем в 2022 году продал его американскому бизнесмену Тодду Боули.
«Я встретился с ним и всеми его приятелями в отеле «Дорчестер» около шести часов. Он не очень хорошо говорил по-английски. Он сказал, сколько был готов заплатить – я знал, что его предложение было выше рыночной цены.
Я согласился. Мне не нужны были советчики. Я сделал свое дело, все было решено чуть больше чем за час. Потом я отправился на Сент-Джеймс-стрит в бар Harry’s, где мы собирались поужинать. Вот так надо вести бизнес – за закрытыми дверями», – сказал Бейтс.
Бывший владелец «синих» сравнил сделку с Абрамовичем с ведущимися в данный момент переговорами о продаже Глейзерами «Манчестер Юнайтед». Семья Глейзеров сообщила о намерении продать клуб в ноябре прошлого года.
Когда я продал клуб, никто ни хрена об этом не знал. Это было что-то вроде: «О, Бейтс продал [«Челси»] русскому». Но теперь в дело вступил Джим… как его там? (речь о потенциальном покупателе «Манчестер Юнайтед» Джиме Рэтклиффе – Sports.ru) Потом подключились катарцы, Саудовская Аравия... Так все до сих пор и продолжается. Об этом пишут все газеты, черт возьми», – сказал Бейтс.
Сейчас такое время, что любой олигофрен имеет возможность быть популярным, исполняя абсолютно идиотские вещи на камеру: стоит просто попить мочи или поесть говна, снять об этом пару рилсов и тик-токов - вуаля, ты в тренде, тебя приглашают на разные шоу, берут интервью и, вполне возможно, вы подпишете парочку рекламных контрактов с известным производителем и т.п.