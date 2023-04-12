Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Претендентам предложат улучшить их в 3-м раунде переговоров

Владельцев «Манчестер Юнайтед» не устроили заявки на приобретение клуба .

Семья Глейзеров считает, что суммы полученных ими предложений недостаточно велики, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни.

Претендентам на покупку «Юнайтед» предложат улучшить заявки в третьем раунде переговоров, который пройдет в конце апреля.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят получить 6 миллиардов фунтов за продажу « ». Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.