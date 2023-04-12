Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Претендентам предложат улучшить их в 3-м раунде переговоров

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Владельцев «Манчестер Юнайтед» не устроили заявки на приобретение клуба .

Семья Глейзеров считает, что суммы полученных ими предложений недостаточно велики, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни. 

Претендентам на покупку «Юнайтед» предложат улучшить заявки в третьем раунде переговоров, который пройдет в конце апреля.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят получить 6 миллиардов фунтов за продажу «Манчестер Юнайтед». Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remy Cabella
Ответ red hikkikomori
Требл из раундов переговоров собрали, как бы ещё на квадрупл не замахнулись)
МЮ всегда претендует на залупл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ 10ztv
после 7:0 можно и скидку сделать
скидку можно будет сделать если МЮ пролетит мимо остальных трофеев и места в ЛЧ, и то не уверен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Милан 19
Это уж точно, на 700 миллионов как минимум ☝️🤭 ...
какой ребёнок ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ответ 10ztv
после 7:0 можно и скидку сделать
Это уж точно, на 700 миллионов как минимум ☝️🤭 ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
6 миллиардов + 600 млн долга + 1 миллиард на реконструкцию стадиона и клубной базы + 1 миллиард что-бы хоть что-то наконец выиграли, получается аж под 9 миллиардов инвестиций ☝️, такое удовольствие дорого даже для шейхов ☝️ ...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Что будет между братьями после продажи клуба? Надеюсь сгрызут друг друга как волки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
мю в заложниках
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Раз, два, три, четыре, пять, знаете наверно!
Раз, два, три, четыре, пять, жадность — это скверно!
Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха!
Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
после 7:0 можно и скидку сделать
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Требл из раундов переговоров собрали, как бы ещё на квадрупл не замахнулись)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
нужно больше золота
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий