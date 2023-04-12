Глейзеров не устроили предложения о покупке «МЮ». Претендентам предложат улучшить их в 3-м раунде переговоров
Владельцев «Манчестер Юнайтед» не устроили заявки на приобретение клуба .
Семья Глейзеров считает, что суммы полученных ими предложений недостаточно велики, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни.
Претендентам на покупку «Юнайтед» предложат улучшить заявки в третьем раунде переговоров, который пройдет в конце апреля.
Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят получить 6 миллиардов фунтов за продажу «Манчестер Юнайтед». Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS англичанин Джим Рэтклифф предложили за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов, финский бизнесмен и бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус – меньше 4 млрд.
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Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо! Жадность — это плохо!