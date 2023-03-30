Доходы «МЮ» во 2-м финансовом квартале упали за год на 10% – из-за участия в ЛЕ вместо ЛЧ. Дивиденды Глейзерам не выплатили

Доходы « » снизились на 10%.

Манкунианцы отчитались о результатах финансовой деятельности во втором квартале финансового года, то есть с октября по декабрь 2022-го.

За этот период доходы составили 167 млн фунтов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период предшествующего года.

Основной причиной стало снижение поступлений от ТВ-трансляций: играя в Лиге чемпионов, клуб зарабатывал на 32% больше, чем выступая в .

В то же время «МЮ» сообщил о рекордной посещаемости (уже продано 2,3 млн билетов – больше, чем в сезоне-2016/17). Увеличились и доходы от спонсоров – на 43%.

Чистая прибыль за квартал составила 6,3 млн фунтов. При этом дивиденды выплачены семье Глейзеров не были.