Доходы «МЮ» во 2-м финансовом квартале упали за год на 10% – из-за участия в ЛЕ вместо ЛЧ. Дивиденды Глейзерам не выплатили
Доходы «Манчестер Юнайтед» снизились на 10%.
Манкунианцы отчитались о результатах финансовой деятельности во втором квартале финансового года, то есть с октября по декабрь 2022-го.
За этот период доходы составили 167 млн фунтов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период предшествующего года.
Основной причиной стало снижение поступлений от ТВ-трансляций: играя в Лиге чемпионов, клуб зарабатывал на 32% больше, чем выступая в Лиге Европы.
В то же время «МЮ» сообщил о рекордной посещаемости (уже продано 2,3 млн билетов – больше, чем в сезоне-2016/17). Увеличились и доходы от спонсоров – на 43%.
Чистая прибыль за квартал составила 6,3 млн фунтов. При этом дивиденды выплачены семье Глейзеров не были.
На групповом этапе ЛЧ есть фиксированные выплаты за результат (победа/ничья/поражение), а тв-пулл распределяется после окончания турнира после расчёт результатов всех участников от страны на всех этапах турнира.
Так что хрен знает, как они тут привязали именно тв-права от ЛЧ с конкретными квартальным доходом клуба
П.с. на Траффорде ни одному топу МЮ и балла не отдал