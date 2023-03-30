Доходы «МЮ» во 2-м финансовом квартале упали за год на 10% – из-за участия в ЛЕ вместо ЛЧ. Дивиденды Глейзерам не выплатили

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА бизнес болельщики Глейзеры деньги Футбол

Доходы «Манчестер Юнайтед» снизились на 10%.

Манкунианцы отчитались о результатах финансовой деятельности во втором квартале финансового года, то есть с октября по декабрь 2022-го.

За этот период доходы составили 167 млн фунтов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период предшествующего года.

Основной причиной стало снижение поступлений от ТВ-трансляций: играя в Лиге чемпионов, клуб зарабатывал на 32% больше, чем выступая в Лиге Европы.

В то же время «МЮ» сообщил о рекордной посещаемости (уже продано 2,3 млн билетов – больше, чем в сезоне-2016/17). Увеличились и доходы от спонсоров – на 43%.

Чистая прибыль за квартал составила 6,3 млн фунтов. При этом дивиденды выплачены семье Глейзеров не были.

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9 комментариев

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Александра Александрова
Ну после того, как баласт опустил на 6 место Мю и еще ему заплатили , за это какие то бешеные деньги , не удивительно !
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Леван Мкртчян
Чёт не очень понятно. Есть эксклюзивные телеправа, а есть консолидированные выплаты от УЕФА за игру в ЛЧ , в которые и входят (по-итогу) выплаты по телеправам , которые, в свою очередь рассчитываются по специальной национальной схеме , где влияет и рейтинг страны и количество участников от неё, играющих в ЛЧ ,на каждом этапе.
На групповом этапе ЛЧ есть фиксированные выплаты за результат (победа/ничья/поражение), а тв-пулл распределяется после окончания турнира после расчёт результатов всех участников от страны на всех этапах турнира.
Так что хрен знает, как они тут привязали именно тв-права от ЛЧ с конкретными квартальным доходом клуба
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QWertY
Ответ Grime Font
Тен Хаг вернул фанатов на стадик, чтоб они увидели унижение от Ливерпуля. Красавела ☝️
Эпизодические огорчения тоже часть игры. Главное, что по ходу сезона команда в поряде☝🏻
П.с. на Траффорде ни одному топу МЮ и балла не отдал
+4
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Direct free kick
Ответ ljolik888
Не важно Глейзеры все рано скоро снимут вишинку с торта и будут в плюсе . Всем болельщикам МЮ - терпения . ТенХаг отличный тренер .
6 от Сити, 7 от Ливера, осталось 5 от Челси и будет аля венгерка 13/14
+1
-9
-8
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Grime Font
Ответ QWertY
Тен Хаг вернул фанатов на стадик. Красавела☝🏻
Тен Хаг вернул фанатов на стадик, чтоб они увидели унижение от Ливерпуля. Красавела ☝️
+3
-4
-1
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QWertY
Ответ rigobersong
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Рангник тоже над ним надругался, когда послал его в пешее эро путешествие после просьбы дать ему капитана)
+3
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rigobersong
Ответ QWertY
Тен Хаг вернул фанатов на стадик. Красавела☝🏻
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ljolik888
Не важно Глейзеры все рано скоро снимут вишинку с торта и будут в плюсе . Всем болельщикам МЮ - терпения . ТенХаг отличный тренер .
+11
-2
+9
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QWertY
Тен Хаг вернул фанатов на стадик. Красавела☝🏻
+10
-4
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Direct free kick
Отличный повод отправить мюмю в чемпиошип
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