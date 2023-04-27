Директор «Барселоны» Алемани: «Месси пробыл в городе несколько дней, но контактов с ним не было»
Матеу Алемани рассказал, что «Барселона» не контактировала с Лионелем Месси в последние дни.
Ранее стало известно, что аргентинец прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками.
«Ему очень нравится приезжать, и он, как обычно, пробыл в Барселоне несколько дней, но контактов с ним не было», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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