Директор «Барселоны» Алемани: «Месси пробыл в городе несколько дней, но контактов с ним не было»

Матеу Алемани рассказал, что «Барселона» не контактировала с Лионелем Месси в последние дни.

Ранее стало известно, что аргентинец прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками.

«Ему очень нравится приезжать, и он, как обычно, пробыл в Барселоне несколько дней, но контактов с ним не было», – сказал спортивный директор «Барселоны».

«Барса» хочет создать музей Месси рядом с «Камп Ноу», чтобы профинансировать переход Лео

«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты