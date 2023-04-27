Директор «Барселоны» Алемани: «Месси пробыл в городе несколько дней, но контактов с ним не было»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани рассказал, что «Барселона» не контактировала с Лионелем Месси в последние дни.

Ранее стало известно, что аргентинец прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками. 

«Ему очень нравится приезжать, и он, как обычно, пробыл в Барселоне несколько дней, но контактов с ним не было», – сказал спортивный директор «Барселоны».

«Барса» хочет создать музей Месси рядом с «Камп Ноу», чтобы профинансировать переход Лео

«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Надеюсь, что вернётся домой
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Удачи и больших успехов лучшему футболисту - Лео Месси, за какой бы он клуб не выступал!
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Верим что Лео вернётся ☝🏼Великая карьера началась в Барселоне и должна закончится в Барселоне
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий