«Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Месси

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Рафинья Диас Футбол

Рафинья может из «Барселоны» перейти в одну из трех команд АПЛ.

Как утверждает As, в каталонском клубе есть как те, кто считает, что Рафинья хорош, так и те, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.

«Блауграна» не стремится продать бразильца, но готова отпустить его в «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Ньюкасл», если получит от них соответствующее рыночной ситуации предложение.

Вырученные деньги будут использованы на то, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.

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37 комментариев

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alexis2020
Зачем он Арсеналу? во-первых он дорого стоит, во-вторых, они с Сака играют на одной позиции
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мимоКрокодил
Ответ Arman FCSM
"Барселоне" бы для начала Гави зарегистрировать
Он зарегистрирован как игрок молодёжной команды. Для клуба как игрок это не имеет значения и нет ограничений. Только для игрока ограничение по зп. Плюс доявить ещё одного игрока молодёжки не смогут, до лета.
+12
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+8
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Arman FCSM
"Барселоне" бы для начала Гави зарегистрировать
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Рэд Уайт
Ответ Фанат спорта01
можно брать если продадут за 40млн,Сака нужен сменщик видно что в последних матчах он устал.
какие 40 ,писали не хотят отпускать ,но если поступит предложение 90+,то отпустят
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Ван Гог
Не понимаю, зачем? Он очень трудолюбивый, не ломается, выносливый. Техника не самая выдающаяся, но это не так критично, как то, что игрок половину сезона проводит в Лазарете. Я сейчас про Дембеле и Фати, которых надо продавать. С них толку мало, и надо сливать, пока они еще чего-то стоят. Ферран тоже не впечатляет, но по нему заметен прогресс. Можно пока подержать.
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S1rAlex
Он же ни о чем, кому он нужен дороже тридцатки?)
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Overkiller
Ответ Astella Guccio
К тому же , откуда "Барселона" взяла ,что он Нужен Тоттенхэму? Я не слышала ,чтобы наши интересовались им..
Чего там "ваши" то говорят? Рассказывай нам всем уж...
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Виктор Кашшаи
Ответ Astella Guccio
Спасибо, нам он даром не нужен. Ещё испортит идиллию раздевалки своим "взрывным" характером. Видела я , как он в сборной часто ругается со своими соотечественниками
Идеальная атмосфера в Тоттенхеме?
Это после 6:1?)
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predMBAPPE
Ответ alexis2020
Зачем он Арсеналу? во-первых он дорого стоит, во-вторых, они с Сака играют на одной позиции
Сейчас в мире новый тренд "ЛАВКА100" - покупка игрока на лавку за 100 и более млн)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
"Барселоне" бы для начала Гави зарегистрировать
Тебе какая разница? Гави играет? Играет! Уходить не собирается! Хейтеры Барсы так сильно переживают за контракты игроков Барселоны, что на пуш уведомлениях первыми залетают на ветки
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BurBon
Ответ S1rAlex
Он же ни о чем, кому он нужен дороже тридцатки?)
Этот ни о чем, вытащил чемпионат для Барселоны.
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Arman FCSM
Ответ Футбол_это_жизнь
Тебе какая разница? Гави играет? Играет! Уходить не собирается! Хейтеры Барсы так сильно переживают за контракты игроков Барселоны, что на пуш уведомлениях первыми залетают на ветки
Тяв-тяв-тяв) Псс. А он тебя лично заверил, что уходить не собирается?
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Astella Guccio
Ответ Виктор Кашшаи
Идеальная атмосфера в Тоттенхеме? Это после 6:1?)
Это как то влияет на взаимоотношение игроков?
Я не думаю ,что в мю все игроки между собой поругались после случая с Ливерем
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Batya1011
Ответ turcanudima87@gmail.com
Не самый хороший размен, при всем уважении к Месси, тем более не факт что этого шага хватить для того чтоб его зарегистрировать. Тебас может заставить ещё кого-то из ключевых продать
он вообще не ключевой. Лавочник, при здоровом Дембеле. Кроме того, у него токсичный характер, который может перерасти в скандалы в след сезоне. Продавать не думая за 70-80 млн
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TravenS
Ответ Alexey Catalonsky
Много раз видел Рафу на поле в этом сезоне. Он конечно не решала и не технарь, как тот же Вини в Мадриде. У него совсем другие скилы, трудолюбивый, настырный, хорошо отрабатывает в обороне. Статистика для первого сезона в топ-клубе отличная, учитывая травматичность Дембеле игрок очень нужный. Продать его будет большой глупостью, а еще большей при этом оставить в команде Феррана и нулевого Фати.
Кстати, Ферран всё-таки несколько побед своими голами принёс, а Рафинья пусть и дальше трудится) вот Фати надо обязательно куда-то сплавить, пока есть перспективный возраст, за который сейчас охотно платят
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Astella Guccio
Ответ Overkiller
Чего там "ваши" то говорят? Рассказывай нам всем уж...
Какой Тон?! Я обязана перед тобой ?
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breeze1989
Ответ Ван Гог
Не понимаю, зачем? Он очень трудолюбивый, не ломается, выносливый. Техника не самая выдающаяся, но это не так критично, как то, что игрок половину сезона проводит в Лазарете. Я сейчас про Дембеле и Фати, которых надо продавать. С них толку мало, и надо сливать, пока они еще чего-то стоят. Ферран тоже не впечатляет, но по нему заметен прогресс. Можно пока подержать.
Я так понимаю Дембеле тупо никуда ни за какие деньги не пойдет. А Феррана и так путаются слить, только его никто не хочет за адекватные деньги.
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ мимоКрокодил
Он зарегистрирован как игрок молодёжной команды. Для клуба как игрок это не имеет значения и нет ограничений. Только для игрока ограничение по зп. Плюс доявить ещё одного игрока молодёжки не смогут, до лета.
Гави зарегистрирован
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Vladislove Dobry
Ответ Arman FCSM
"Барселоне" бы для начала Гави зарегистрировать
Пусть Левандовского забирают .
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TravenS
Ответ alexis2020
Зачем он Арсеналу? во-первых он дорого стоит, во-вторых, они с Сака играют на одной позиции
Вот потому-то Арсенал и теряет сейчас очки, некем было ротировать Сака (и не только)
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Фанат спорта01
Ответ Рэд Уайт
какие 40 ,писали не хотят отпускать ,но если поступит предложение 90+,то отпустят
он даже 60 не стоит,тем более им нужно избавляться от игроков.
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BZB
Вроде Рафинья неплохо подменяет Дембеле, но для дублера слишком дорогой.
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BurBon
Дембеле пока не переподписан и он пропускает по пол сезона из за травм, Рафу никто не отдаст, пока нет лучшей альтернативы.
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username
единственный норм вингеру барсы
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AminO2
Мотор команды. Большой объем работы и отличная техника, видение поля. Потенциал еще не раскрыт, а пользы уже много. Оставлять безусловно.
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