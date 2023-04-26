«Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Месси

Рафинья может из «Барселоны» перейти в одну из трех команд АПЛ.

Как утверждает As, в каталонском клубе есть как те, кто считает, что хорош, так и те, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.

«Блауграна» не стремится продать бразильца, но готова отпустить его в « », « » или « », если получит от них соответствующее рыночной ситуации предложение.

Вырученные деньги будут использованы на то, чтобы зарегистрировать форварда в случае его подписания в качестве свободного агента.

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