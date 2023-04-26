«Барселона» может продать Рафинью «Арсеналу», «Ньюкаслу» или «Тоттенхэму», чтобы зарегистрировать Месси
Рафинья может из «Барселоны» перейти в одну из трех команд АПЛ.
Как утверждает As, в каталонском клубе есть как те, кто считает, что Рафинья хорош, так и те, кто полагает, что он не оправдал ожиданий.
«Блауграна» не стремится продать бразильца, но готова отпустить его в «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Ньюкасл», если получит от них соответствующее рыночной ситуации предложение.
Вырученные деньги будут использованы на то, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.
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Это после 6:1?)
Я не думаю ,что в мю все игроки между собой поругались после случая с Ливерем