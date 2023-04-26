«Гвардиола сказал заниматься сексом до полуночи, чтобы высыпаться. Он советовал это Месси, и у Лео больше не было мышечных травм». Насри о Пепе

Теги ПСЖ Самир Насри премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Пеп Гвардиола девушки и спорт Здоровье Футбол

Самир Насри рассказал, какие советы насчет секса давал в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«В выходной Гвардиола сказал нам, что все, кто хочет вступить в сексуальные отношения, должны сделать это до полуночи, потому что следует хорошо выспаться.

Он сказал, что советовал такое Месси, и с тех пор у Лионеля не было ни одной мышечной травмы», – сообщил бывший полузащитник «Манчестер Сити» в интервью L’Equipe.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Какое время будет в Манчестере, когда второй тайм начнётся?
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Так сейчас игроки МС готовятся выспаться?
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hannibal ante portas
Поэтому матчи Лч с участием Баварии и Барселоны, всегда проходят до полуночи, чтобы месси успел выспаться после секса
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Роналду в душевой поле матча, глядя на часы: "ребят, время то уже без пяти полночь..."
А в ответ: "ну ещё пару минут можешь спокойно помыться..."
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Насри о Пепе еще больше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
Дельный совет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Громов
это по московскому или по гринвичу? сам-то сейчас в процессе
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Почему Артета не сказал не рассказал этот гайд Арсеналу? Самая молодая команда лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Насри свечку держал?🤔🤔🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
походу Алвес слишком буквально воспринял данный совет🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Multiplayer
Лысый шарлатан из браззерс ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Любитель копро Самир Насри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Вот оказывается в чем секрет лысого шарлатана …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Карелин
Ответ Борис Громов
это по московскому или по гринвичу? сам-то сейчас в процессе
еще успеешь ))))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий