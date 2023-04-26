«Гвардиола сказал заниматься сексом до полуночи, чтобы высыпаться. Он советовал это Месси, и у Лео больше не было мышечных травм». Насри о Пепе
Самир Насри рассказал, какие советы насчет секса давал в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
«В выходной Гвардиола сказал нам, что все, кто хочет вступить в сексуальные отношения, должны сделать это до полуночи, потому что следует хорошо выспаться.
Он сказал, что советовал такое Месси, и с тех пор у Лионеля не было ни одной мышечной травмы», – сообщил бывший полузащитник «Манчестер Сити» в интервью L’Equipe.
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