Забивший 4 гола «Реалу» Кастельянос: «Месси – бог для аргентинцев и лучший игрок мира»

Валентин Кастельянос рассказал об отношении аргентинцев к Лионелю Месси после ЧМ-2022.

« » всегда нравилась мне больше « » из-за . Он мой кумир, я всегда наслаждался матчами с его участием.

Не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру [«Жироны» с «Реалом»]. Мы говорим о лучшем футболисте мира. Для аргентинцев он бог. Он заставил меня плакать во время », – сказал в эфире JijantesFC нападающий, забивший действующим чемпионам 4 гола в матче 31-го тура Ла Лиги.

Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?

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