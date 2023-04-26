Забивший 4 гола «Реалу» Кастельянос: «Месси – бог для аргентинцев и лучший игрок мира»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Жирона Валентин Кастельянос религия Футбол

Валентин Кастельянос рассказал об отношении аргентинцев к Лионелю Месси после ЧМ-2022.

«Барселона» всегда нравилась мне больше «Реала» из-за Лионеля Месси. Он мой кумир, я всегда наслаждался матчами с его участием.

Не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру [«Жироны» с «Реалом»]. Мы говорим о лучшем футболисте мира. Для аргентинцев он бог. Он заставил меня плакать во время ЧМ-2022», – сказал в эфире JijantesFC нападающий, забивший действующим чемпионам Испании 4 гола в матче 31-го тура Ла Лиги.

Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?

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38 комментариев

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Oleg
18.12.2022 Миллиарды плакали от счастья, а кто то плакал от горя.
Эти кто то сейчас форсят повестку - Кто угодно лишь бы не Месси)
Жаль этих ребят, они не могут в полной мере насладиться футболом и величием одного игрока, что в декабре 2022 ушел в вечность как GOAT официальный.
+45
-12
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человек-муравей человек-физрук
аргентинцы плакали от счастья а Роман и его последователи плакали от разрыва 5 точки :)
+11
-2
+9
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benjamin92
Забил последний 5 гвоздь в крышку гроба )
+13
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Екн Лор
Как красиво фаны Месси приватизировали себе право говорить от лица всего человечества. Если ты не преклоняешься перед их кумиром - то с тобой значит что-то не так. Это уже сектантство в чистом виде
ну с тобой действительно что-то не так. и дело даже не в Месси
+8
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Oleg
Ответ Екн Лор
Как красиво фаны Месси приватизировали себе право говорить от лица всего человечества. Если ты не преклоняешься перед их кумиром - то с тобой значит что-то не так. Это уже сектантство в чистом виде
Потому что ЧМ - вершина всего спорта ибо только ЧМ дает аудиторию 5,95 миллиардов ( данные Forbes).
Ни один турнир даже не близко по статусу, величию и историческому наследию.
Финал смотрели почти 4 миллиарда, поэтому да, мы имеем право говорить от имени всего человечества.
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Oleg
Ответ Ван Гог
И в чем он не прав? Все адекватные футбольные болельщики знают, кто должен взять в этом году ЗМ.
Холланде же?)
А если не Холланд то Родриго или Винисиус.
А если не они, то кто угодно, лишь бы не Месси.
+8
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МГЕР
Ответ человек-муравей человек-физрук
аргентинцы плакали от счастья а Роман и его последователи плакали от разрыва 5 точки :)
И всякие должуны
+4
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Ван Гог
И в чем он не прав? Все адекватные футбольные болельщики знают, кто должен взять в этом году ЗМ.
+10
-7
+3
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Din Rizaev
Ответ человек-муравей человек-физрук
аргентинцы плакали от счастья а Роман и его последователи плакали от разрыва 5 точки :)
ахахахаха
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ benjamin92
Забил последний 5 гвоздь в крышку гроба )
Это даже не гвоздь, это уже целая свая😈
+5
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Игорь Климов
Ответ Тамазик Хеладзе
Холланд?
Ну, Холанд скорее всего займёт 2 или 3 место в голосовании на Золотой Мяч.
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси - не Бог!
Судя по тому, что происходит в Аргентине - он Бог футбола.
Если тебе религия не позволяет не решай за других.
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
А что в Аргентине происходит? Какая религия?Мессианство?
Да Мессианство.
Тебе больно и обидно?
Ну обратись в суд по правам человека.
А если ты фанат бездаря из аль насры, то просто смирись.
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Oleg
Ответ Гамарджоба Генацвале
Бугага!!! Месси не Бог! Успокойтесь уже.Какое же это нелепое сравнение, просто трэш. Человек мячик пинает, его Богом называют постоянно. Ну бред полный. А ты помолился сегодня Месси уже?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Да мне пофигу на Альнасры и Роналду) Ты смешной такой. Типа все должны любить Месси? Что за бред? Самый крутой игрок - это Роналдиньо, вот это действительно нереальная техника,владение мячом, нестандартные ходы.Но даже он никакой не Бог, а обычный человек.
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Oleg
Ответ wadwill13
судя по тому что происходит в Аргентине??? ты бы съездил в Аргентину а не по телеку оценивал бы...месси велик ... но в самой Аргентине на улице почему то вспоминают марадону... может не будем лесть в чужую культуру веря жёлтой российской или даже европейской прессе?))) замечу- это факт.. но на спортсе комментариями любят не факты и их дизлайкают)
Представляешь, я с 21 числа вплоть до 30 декабря был в Аргентине.
Жил как раз в номере гостиницы, что напротив обелиска, в центре столицы.
Я видел кто для них Бог.
Это Месси.
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feelthedroom@mail.ru
Ему вот самому не мерзко лизоблюдством заниматься?
Считаешь что Лео величайший игрок - базара нет, каждый имеет право на своей мнение.
Кто то может считает Сапогова эталонным футболистом.
Но богом…. Это уже либо клиника , либо популизм..
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turcanudima87@gmail.com
Кастельянос - Бог реала
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Oleg
Ответ Екн Лор
И все 6 миллиардов аудитории лично болели за Месси? Почитал бы сначала, сколько в мире франкоязычных стран, которые явно не за твоего Лионеля переживали. Или условные жители Португалии. Их мнение не в счёт да? Уже дома иконки со своим кумиром надеюсь повесил?
По данным опять же Forbes Аргентина самая популярная сборная мира, что по продажам атрибутики установила исторические рекорды.
Адидас несколько раз отчитывался о рекордных продажах.
Матчи с участием Аргентины раскупались быстрее всех.
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Партизанен
Этого товарища можно в Баварию, не зря его в аренду отправили в Европу. Читал про него, топовым форвардом будет
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М О Р И А Р Т И
Месси - мега игрок
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Павел Королев
Ответ Тамазик Хеладзе
Холланд?
А Что Холланд выиграл прямо сейчас? ЛЧ? ЧМ? АПЛ? КА? Кубок АПЛ? Может он просто лучший игрок прошедшего ЧМ?
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ljolik888
Валентин , ты одним матчем уже вписал себя в историю футбола .
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Пирс Морган
Теперь он стал некрасивым сегодня
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