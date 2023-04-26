Забивший 4 гола «Реалу» Кастельянос: «Месси – бог для аргентинцев и лучший игрок мира»
Валентин Кастельянос рассказал об отношении аргентинцев к Лионелю Месси после ЧМ-2022.
«Барселона» всегда нравилась мне больше «Реала» из-за Лионеля Месси. Он мой кумир, я всегда наслаждался матчами с его участием.
Не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру [«Жироны» с «Реалом»]. Мы говорим о лучшем футболисте мира. Для аргентинцев он бог. Он заставил меня плакать во время ЧМ-2022», – сказал в эфире JijantesFC нападающий, забивший действующим чемпионам Испании 4 гола в матче 31-го тура Ла Лиги.
Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?
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Эти кто то сейчас форсят повестку - Кто угодно лишь бы не Месси)
Жаль этих ребят, они не могут в полной мере насладиться футболом и величием одного игрока, что в декабре 2022 ушел в вечность как GOAT официальный.
Ни один турнир даже не близко по статусу, величию и историческому наследию.
Финал смотрели почти 4 миллиарда, поэтому да, мы имеем право говорить от имени всего человечества.
А если не Холланд то Родриго или Винисиус.
А если не они, то кто угодно, лишь бы не Месси.
Если тебе религия не позволяет не решай за других.
Тебе больно и обидно?
Ну обратись в суд по правам человека.
А если ты фанат бездаря из аль насры, то просто смирись.
Жил как раз в номере гостиницы, что напротив обелиска, в центре столицы.
Я видел кто для них Бог.
Это Месси.
Считаешь что Лео величайший игрок - базара нет, каждый имеет право на своей мнение.
Кто то может считает Сапогова эталонным футболистом.
Но богом…. Это уже либо клиника , либо популизм..
Адидас несколько раз отчитывался о рекордных продажах.
Матчи с участием Аргентины раскупались быстрее всех.