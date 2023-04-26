«Барса» хочет создать музей Месси рядом с «Камп Ноу», чтобы профинансировать переход Лео. Это считают еще одним рычагом

«Барселона» хочет профинансировать переход Лео Месси за счет создания музея в его честь.

Как пишет As, в руководстве каталонцев думают о том, чтобы превратить бывшие помещения клубной академии, расположенные рядом с «Камп Ноу», в музей, посвященный Лео. « » уже ведет переговоры с компанией Telefónica – из помещений Ла Масии хотят создать интерактивный и иммерсивный центр, главной фигурой которого будет .

Согласно бизнес-плану «Барселоны», новое пространство привлечет тысячи туристов и фанатов, а они станут новым источником дохода и частично покроют затраты на подписание контракта с Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ» и может сменить клуб на правах свободного агента летом. Отмечается, что создание такого музея в «Барсе» считают еще одним рычагом.

Здания Ла Масии включены в список архитектурного наследия Каталонии – их возведение началось в 1702 году. В 1950-м они были приобретены «Барселоной». В связи с этим масштабная реконструкция невозможна.

В изначальном проекте реконструкции « » и прилегающих территорий предполагалось, что в Ла Масии создадут пространство, где руководители клуба будут проводить рабочие обеды, а также церемонии награждения.

Отмечается, что таким образом клуб хочет также убедить Месси вернуться в «Барсу». Руководители каталонцев считают, что планы по созданию музея в честь Лео тронут его.

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