«Барса» хочет создать музей Месси рядом с «Камп Ноу», чтобы профинансировать переход Лео. Это считают еще одним рычагом
«Барселона» хочет профинансировать переход Лео Месси за счет создания музея в его честь.
Как пишет As, в руководстве каталонцев думают о том, чтобы превратить бывшие помещения клубной академии, расположенные рядом с «Камп Ноу», в музей, посвященный Лео. «Барселона» уже ведет переговоры с компанией Telefónica – из помещений Ла Масии хотят создать интерактивный и иммерсивный центр, главной фигурой которого будет Месси.
Согласно бизнес-плану «Барселоны», новое пространство привлечет тысячи туристов и фанатов, а они станут новым источником дохода и частично покроют затраты на подписание контракта с Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ» и может сменить клуб на правах свободного агента летом. Отмечается, что создание такого музея в «Барсе» считают еще одним рычагом.
Здания Ла Масии включены в список архитектурного наследия Каталонии – их возведение началось в 1702 году. В 1950-м они были приобретены «Барселоной». В связи с этим масштабная реконструкция невозможна.
В изначальном проекте реконструкции «Камп Ноу» и прилегающих территорий предполагалось, что в Ла Масии создадут пространство, где руководители клуба будут проводить рабочие обеды, а также церемонии награждения.
Отмечается, что таким образом клуб хочет также убедить Месси вернуться в «Барсу». Руководители каталонцев считают, что планы по созданию музея в честь Лео тронут его.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Им реально можно вместо цирка гастролировать, больше денег получат, чем от футбола.
Чего только один 🤡 президент балабол стоит.