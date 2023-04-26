«Барса» хочет создать музей Месси рядом с «Камп Ноу», чтобы профинансировать переход Лео. Это считают еще одним рычагом

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига бизнес болельщики Камп Ноу стадионы деньги Футбол

«Барселона» хочет профинансировать переход Лео Месси за счет создания музея в его честь.

Как пишет As, в руководстве каталонцев думают о том, чтобы превратить бывшие помещения клубной академии, расположенные рядом с «Камп Ноу», в музей, посвященный Лео. «Барселона» уже ведет переговоры с компанией Telefónica – из помещений Ла Масии хотят создать интерактивный и иммерсивный центр, главной фигурой которого будет Месси.

Согласно бизнес-плану «Барселоны», новое пространство привлечет тысячи туристов и фанатов, а они станут новым источником дохода и частично покроют затраты на подписание контракта с Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ» и может сменить клуб на правах свободного агента летом. Отмечается, что создание такого музея в «Барсе» считают еще одним рычагом.

Здания Ла Масии включены в список архитектурного наследия Каталонии – их возведение началось в 1702 году. В 1950-м они были приобретены «Барселоной». В связи с этим масштабная реконструкция невозможна.

В изначальном проекте реконструкции «Камп Ноу» и прилегающих территорий предполагалось, что в Ла Масии создадут пространство, где руководители клуба будут проводить рабочие обеды, а также церемонии награждения.

Отмечается, что таким образом клуб хочет также убедить Месси вернуться в «Барсу». Руководители каталонцев считают, что планы по созданию музея в честь Лео тронут его.

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77 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Музей надо создавать вне зависимости вернётся он или нет
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Joker17
Ждём музей рычагов
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Ебздрогыч
Не клуб, а динамо-машина какая-то: одни рычаги!
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savik-A.M.
Ответ Ебздрогыч
Не клуб, а динамо-машина какая-то: одни рычаги!
Тогда уже гусеничный трактор )
+9
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Barca_mania
Музей Месси можно ещё поставить на Сантьяго Бернабеу 😁
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red hikkikomori
Ответ DolJun
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не сможет, он уже собрался работать садовником)
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Борис Александрович
Ответ Пенс
Боже, какое посмешище. Кажется, что дальше уже некуда, но каталанский фк мем все ещё находит варианты.
Посмешище это от ФК мем на 11 очков отставать )
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Romeo Yankovich
Ответ Barca_mania
Музей Месси можно ещё поставить на Сантьяго Бернабеу 😁
а ты хотя бы в барселонский филиал заскочишь с деньгами, чтобы любимому клубу помочь???)))
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Штаны Габора Кирая
Ответ Romeo Yankovich
ну что, ждём, когда климов, барсамания, гуру футбола и ригоберка поедут в музей кумира, чтобы помочь финансово Барселоне
Не поедут, четвёртая четверть в самом разгаре.
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Romeo Yankovich
ну что, ждём, когда климов, барсамания, гуру футбола и ригоберка поедут в музей кумира, чтобы помочь финансово Барселоне
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wshnmn
Скиньте, повторится история с Кри в МЮ.
+4
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Причёска Бэйла
Можно сдать барса манию, гуру футбола и ригоберсонга в сексуальное рабство чтобы насобирать на месси)
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Zenith forever
Считаю Месси самым великим футболистом, но сомневаюсь, что сейчас Барсе будет польза от его присутствия в команде.
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Michael_the_creator
ФК Рычаг
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Пенс
Ответ Romeo Yankovich
ну что, ждём, когда климов, барсамания, гуру футбола и ригоберка поедут в музей кумира, чтобы помочь финансово Барселоне
сомневаюсь, что там примут их фантики.
+5
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Aleksandr Dubovik
Ответ Barca_mania
Музей Месси можно ещё поставить на Сантьяго Бернабеу 😁
Бавария с Ливерпулем уже сделали это
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QWertY
Ответ Muhammad Juraev
Вряд ли это поможет МЮ...
Зато поможет профинансировать переход пешехода)
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Причёска Бэйла
Ответ Barca_mania
Музей Месси можно ещё поставить на Сантьяго Бернабеу 😁
Музей судей на спотифае)
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Том Мунтян
Ответ Сурхай Лукманов
До уровня бабушки Переса далеко
хз хз, весь футбольный мир ржет исключительно с руководства бчк, так что свои влажные фантазии относительно бабушек оставь при себе)
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Нефанатик
Ответ Barca_mania
Музей Месси можно ещё поставить на Сантьяго Бернабеу 😁
На Бернабеу уже есть музей. Там чашек ЛЧ не сильно меньше чем у Барсы трофеев Ла Лиги.
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DolJun
Ответ Товарищ Бразаускас
А Реал построит музей Валентина Кастельяноса)
да пускай кого хотят кого и строят, хоть кастильехо, хоть франко) новость прочитай - это ж рофл высшей пробы)) решили увековечить память о лучшем игроке в истории своего клуба не потому что он достоин, а потому что это должно стать рычагом для его возвращения в клуб))
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Том Мунтян
Ответ Товарищ Бразаускас
И вторую команду РМ переименует из Кастильи в Кастельянос.
Ты перепутал сайты, тебе нужно на юмор FM написать.
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Том Мунтян
Ответ Ебздрогыч
Не клуб, а динамо-машина какая-то: одни рычаги!
самый мемный клуб в Европе)
Им реально можно вместо цирка гастролировать, больше денег получат, чем от футбола.
Чего только один 🤡 президент балабол стоит.
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Ответ Ебздрогыч
Не клуб, а динамо-машина какая-то: одни рычаги!
Какой-то стимпанк )
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Евгений Лебедев
Место под мавзолей сразу зарезервируйте.
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