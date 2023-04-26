«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты

Будущее Лионеля Месси остается неопределенным – он выбирает между «ПСЖ» и «Барселоной».

Месси все еще мечтает о победе в – с его прошлого успеха в этом турнире прошло восемь лет. Для этого Лео нужна конкурентоспособная команда.

Как пишет журналист L’Équipe Флоран Торшу, написавший биографическую книгу о Месси, основным вариантом для аргентинца остается «ПСЖ». «Барселона» и лично Хави внимательно следят за ситуацией на случай провала переговоров парижан и Лео о новом контракте.

По данным источника, на данный момент ни Месси, ни «ПСЖ», ни «Барса» не знают, где форвард будет выступать в следующем сезоне. В борьбе за игрока участвуют только «ПСЖ» и « ».

Ключевую роль для играет перспектива спортивного проекта клуба, за который он будет выступать в новом сезоне. Зарплата играет для Лео второстепенную роль. Как отмечается, «Барса» не сможет платить аргентинцу ту сумму, что он получает в «ПСЖ» сейчас.

В этом сезоне на счету Лео 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику футболиста, которому в июне исполнится 36 лет, можно найти здесь.

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