«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Футбол

Будущее Лионеля Месси остается неопределенным – он выбирает между «ПСЖ» и «Барселоной».

Месси все еще мечтает о победе в Лиге чемпионов – с его прошлого успеха в этом турнире прошло восемь лет. Для этого Лео нужна конкурентоспособная команда.

Как пишет журналист L’Équipe Флоран Торшу, написавший биографическую книгу о Месси, основным вариантом для аргентинца остается «ПСЖ». «Барселона» и лично Хави внимательно следят за ситуацией на случай провала переговоров парижан и Лео о новом контракте.

По данным источника, на данный момент ни Месси, ни «ПСЖ», ни «Барса» не знают, где форвард будет выступать в следующем сезоне. В борьбе за игрока участвуют только «ПСЖ» и «Барселона».

Ключевую роль для Месси играет перспектива спортивного проекта клуба, за который он будет выступать в новом сезоне. Зарплата играет для Лео второстепенную роль. Как отмечается, «Барса» не сможет платить аргентинцу ту сумму, что он получает в «ПСЖ» сейчас.

В этом сезоне на счету Лео 20 голов и 19 результативных передач в 36 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику футболиста, которому в июне исполнится 36 лет, можно найти здесь.

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36 комментариев

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Бестрофейник 19/20
Так пусть берёт ЛЧ с Барселоной. Она же тоже играет в следующем сезоне в ЛЧ. Тем более когда-то обещал вернуть кубок ЛЧ на Камп ноу 🤣 Или ему нужны сильные партнёры по команде? Вроде в комментариях эксперты всегда писали, что Месси в соло везде тащил
+26
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Бестрофейник 19/20
Ответ proeast
Пока ему не стукнуло 35, но в соло он до сих пор тащит, за редкими исключениями конечно.
На дно? ПСЖ 2 года останавливается на 1/8 с Месси
+15
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Екн Лор
Месси закроет рты всем хейтерам и наконец-то выведет ПСЖ в 1/4 ЛЧ!
Лионелюшка, верим!
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Добрый Ретроград
Значит ПСЖ
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Бестрофейник 19/20
Единственная возможность выиграть ЛЧ для Месси это перейти в МС или Реал и выходить на 2 минуты в конце матча, если игра уже в кармане
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wasbornin1987
с такими целями Лёне лучше сейчас в Реал переходить :)
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Artem Piatkov
Дважды вылетел с ними в 1/8
Ну ничего страшного, можно и в третий раз...

К слову сам Месси в 2021 году перед переходом в ПСЖ вылетел от ПСЖ :)) который в том же сезоне прошёл Баварию с Почеттино без проблем 👍

Зачем подписывали?
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proeast
Ответ Бестрофейник 19/20
Так пусть берёт ЛЧ с Барселоной. Она же тоже играет в следующем сезоне в ЛЧ. Тем более когда-то обещал вернуть кубок ЛЧ на Камп ноу 🤣 Или ему нужны сильные партнёры по команде? Вроде в комментариях эксперты всегда писали, что Месси в соло везде тащил
Пока ему не стукнуло 35, но в соло он до сих пор тащит, за редкими исключениями конечно.
+12
-11
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Бестрофейник 19/20
Ответ Arkadios Avgitidis
а до этого без Месси, регулярно брала лч,разумеется..ах,Лёня ,все испоганил)
До этого в финале были и играли на равных с Баварией, которая 8:2 победила Барселону с Месси
До этого ПСЖ побеждала 1:4 на Камп ноу и также выбивала Барселону с Месси
+2
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ten Hag
Ответ Игорь Климов
Как там твой кумир этот Кринж7 бегает в дворовом чемпионате Саудовской Аравии, уже из всех там турниров вылетел?
«Кринж...»
Боже, этот сленг малолетних debilov просто ужасен
Ну научись, наконец, шутить умнее, если так сильно не перевариваешь португальца и все, что с ним связано
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Екн Лор
Ответ wasbornin1987
с такими целями Лёне лучше сейчас в Реал переходить :)
На копеечную зарплату для скамейки сойдёт)
+1
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Пенс
Ответ Бестрофейник 19/20
Единственная возможность выиграть ЛЧ для Месси это перейти в МС или Реал и выходить на 2 минуты в конце матча, если игра уже в кармане
что-то мне подсказывает, что и эти клубы тогда начнут вылетать в 1/8
+4
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Blaumerc
Ответ Бестрофейник 19/20
У Роналду сумасшедшие показатели в ЛЧ, НО в соло никто не может выиграть в командном виде спорта
я о том же
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Rafa Mekhraliev
Ответ Бестрофейник 19/20
Так пусть берёт ЛЧ с Барселоной. Она же тоже играет в следующем сезоне в ЛЧ. Тем более когда-то обещал вернуть кубок ЛЧ на Камп ноу 🤣 Или ему нужны сильные партнёры по команде? Вроде в комментариях эксперты всегда писали, что Месси в соло везде тащил
Вроде этот пост тоже написан каким-то юзером от каких-то источников. От которых Месси самому даже неизвестно.
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fellx
Ответ proeast
Пока ему не стукнуло 35, но в соло он до сих пор тащит, за редкими исключениями конечно.
Где он в последний раз тащил в соло??? Редкое исключение это матч с Мексикой, когда команда соперника закрылась у себя он забил издали. А вот в асболютно любом другом матче за клуб и сборную тащили другие, за исключением всех этих пенальти
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Yu123
Ответ Бестрофейник 19/20
Так пусть берёт ЛЧ с Барселоной. Она же тоже играет в следующем сезоне в ЛЧ. Тем более когда-то обещал вернуть кубок ЛЧ на Камп ноу 🤣 Или ему нужны сильные партнёры по команде? Вроде в комментариях эксперты всегда писали, что Месси в соло везде тащил
у бчк уже бронь на 1/8 ле
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Бестрофейник 19/20
Ответ Blaumerc
Ты путаешь комментарии про Месси и комменты про Роналду. Как раз таки, даже сейчас в комментах встречаются те, которые говорят что Роналду в соло выиграл все кубки ЛЧ.
У Роналду сумасшедшие показатели в ЛЧ, НО в соло никто не может выиграть в командном виде спорта
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Arkadios Avgitidis
Ответ Бестрофейник 19/20
На дно? ПСЖ 2 года останавливается на 1/8 с Месси
а до этого без Месси, регулярно брала лч,разумеется..ах,Лёня ,все испоганил)
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Фут.Боль
Серия 125.
Краткое содержание предыдущей серии:
Месси точно перейдет в Барселону по окончании сезона. Это подтвердил президент клуба Лапорта.
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DolJun
надеюсь подпишет пятилетний контракт с барсой и чави наконец перестанет позорно вылетать из ле
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