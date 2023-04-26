Ротен о Месси: «Он пришел в «ПСЖ» только из-за финансовых условий. В ЛЧ мы не видели великого Лео»
Жером Ротен отреагировал на новости о том, что Лионель Месси требует повышения зарплаты в «ПСЖ».
«Это совершенно неприемлемо. Это разочарование, снова. Это говорит о том, как сильно он наплевал на сохранение своего лица с момента приезда. Он пришел только из-за финансовых условий.
Мы очень хорошо знаем, почему он ушел из «Барселоны». Они больше не могли платить ему так, как платили раньше. В их бюджете был такой огромный дефицит, что им пришлось с ним расстаться.
Мне все равно, будет ли у него 15 или 20 голевых передач. Если ты делаешь свои передачи в матчах, которые имеют меньшее значение, чем крупные матчи, в которых от тебя ждали [результативных действий], это не то же самое.
В Лиге чемпионов, на более высоком уровне, он ничего не показал. На групповом этапе, когда «ПСЖ» не выиграл ни одного матча против «Бенфики», мы не видели великого Лео Месси. Против «Юве» – и это был не великий «Юве» – не было великого Лео Месси.
В решающем матче против мюнхенской «Баварии» мы не увидели великого Лео Месси», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты
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Прикольно читать когда чел который нечего статусного не добился в футболе, оценивает плохо игру, к который он в жизни даже близко не стоял, 39 Г+П за сезон(ну всё игроки по норме делают минимум 60 да что там, самый результативный игрок Лиги, это мало) , это конечно очень плохо, другое дело Экитике, Витинья, Руис, Санчес, Соллер,Эмери, они же рвали и метали центр Баварии, а вот Месси не смог реализовать нечего)))
Как раз таки, как Неймар получил травму, в команде остался один Креативный игрок, которого успешно закрыли в игре с Баварией.
Что касается ЗМ, если ты кл....ун, и пропустил главное событие 2022 и этого сезона это твои проблемы, не помню чтобы Роналду играя в Юве показал себя как то на международном уровне, и его не оценили бы)
Очередной пе...фан Роналду, за него Юве заплатили 100+ лямов, за Месси не платили не копейки. На него играл весь Юве, за три сезона он забил 29 голова с пенальти, Месси с начала перехода в Лигу 1 не разу там не делал этого, но при этом в создании за два сезона не восходит всё показатели Роналду, у него не деградировали игроки по атаке.
Роналду красава, за результаты в Серии А, он был в Топ 3 на ЗМ, и его ценили как есть по факту, стань он лучшим игроком ЧЕ или ЧМ, была бы та же оценка что у Месси.