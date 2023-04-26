Ротен о Месси: «Он пришел в «ПСЖ» только из-за финансовых условий. В ЛЧ мы не видели великого Лео»

Теги ПСЖ Жером Ротен Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Жером Ротен отреагировал на новости о том, что Лионель Месси требует повышения зарплаты в «ПСЖ».

«Это совершенно неприемлемо. Это разочарование, снова. Это говорит о том, как сильно он наплевал на сохранение своего лица с момента приезда. Он пришел только из-за финансовых условий.

Мы очень хорошо знаем, почему он ушел из «Барселоны». Они больше не могли платить ему так, как платили раньше. В их бюджете был такой огромный дефицит, что им пришлось с ним расстаться.

Мне все равно, будет ли у него 15 или 20 голевых передач. Если ты делаешь свои передачи в матчах, которые имеют меньшее значение, чем крупные матчи, в которых от тебя ждали [результативных действий], это не то же самое.

В Лиге чемпионов, на более высоком уровне, он ничего не показал. На групповом этапе, когда «ПСЖ» не выиграл ни одного матча против «Бенфики», мы не видели великого Лео Месси. Против «Юве» – и это был не великий «Юве» – не было великого Лео Месси.

В решающем матче против мюнхенской «Баварии» мы не увидели великого Лео Месси», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты

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32 комментария

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Пирс Морган
А где был лучший игрок нового поколения Мбаппе, Шредера поехал месить?
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хавбек+
в лиге чемпионов лео простой
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haymaker
Пытаться всех заманить деньгами и удивляться, что к тебе идут из-за денег. Аль-Наср, надеюсь, не подозревает Криша в подобном?
+1
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Abdul Aziz
Ответ Андрей маяк
Кассано забыл.
да, кстати,хотел его тоже отметить, но забыл,как его зовут
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Romeo Yankovich
Ответ Темирлан Шаваев
Да, вот только один выбывал от Реала и Баварии, другой от Лиона, Аякса м Порту, чувствуешь разницу?
того самого Аякса, который на Бернабеу действующего победителя разгромил? и вылетала команда. а Месси, к счастью для фанатов Реала, не смог с пенальти похоронить мадридцев, и все матчи вообще ничем не выделялся.
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Ильнур Хабибуллин
Ответ Арама Ареворди
Прикол в том, что о больших матчах говорит тот, кто за всю кареру на клубном уровне выиграл два Кубка Франции🤣 Прикольно читать когда чел который нечего статусного не добился в футболе, оценивает плохо игру, к который он в жизни даже близко не стоял, 39 Г+П за сезон(ну всё игроки по норме делают минимум 60 да что там, самый результативный игрок Лиги, это мало) , это конечно очень плохо, другое дело Экитике, Витинья, Руис, Санчес, Соллер,Эмери, они же рвали и метали центр Баварии, а вот Месси не смог реализовать нечего))) Как раз таки, как Неймар получил травму, в команде остался один Креативный игрок, которого успешно закрыли в игре с Баварией.
Слушайте, вообще-то человек верно говорит. Месси получает в 10 раз больше, чем те, которых вы перечислили + для него планка выше, так как он один из величайших игроков в истории. От него по умолчанию ждут больше. Месси вообще ничего не показывает в топовых матчах уже очень давно, а ему все пророчат липовый ЗМ опять. Того же Рона за топ стату в Серии А и АПЛ разносили, так как он не тащил в важных матчах. И то у Рона был камбэк против Атлетико хотя бы разок. Двойные стандарты бесят уже
+2
-1
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Abdul Aziz
Терюшков, Мостовой и Роттен пока самые смешные люди в новостях спортсру
+6
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Игорь Климов
Опять этот Ротен вылез...
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NartApsua
Так все приходят в ПСЖ из-за финансовых условий.
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Арама Ареворди
Прикол в том, что о больших матчах говорит тот, кто за всю кареру на клубном уровне выиграл два Кубка Франции🤣
Прикольно читать когда чел который нечего статусного не добился в футболе, оценивает плохо игру, к который он в жизни даже близко не стоял, 39 Г+П за сезон(ну всё игроки по норме делают минимум 60 да что там, самый результативный игрок Лиги, это мало) , это конечно очень плохо, другое дело Экитике, Витинья, Руис, Санчес, Соллер,Эмери, они же рвали и метали центр Баварии, а вот Месси не смог реализовать нечего)))
Как раз таки, как Неймар получил травму, в команде остался один Креативный игрок, которого успешно закрыли в игре с Баварией.
+7
-7
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Андрей маяк
Ответ Abdul Aziz
Терюшков, Мостовой и Роттен пока самые смешные люди в новостях спортсру
Кассано забыл.
+1
-1
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Romeo Yankovich
Ответ Темирлан Шаваев
Того самого Аякса, который разгромил кризисный Реал, из которого ушли Зидан и Реал, тренер Солари, а с травмами были Марсело и Рамос. А то что Месси не чего не показал, так у него 9 голов за два сезона в ЛЧ, многие игроки хотели бы так нечего показывать.
аж 9 голов??? раньше он столько и в плей-офф мог положить. и кроме Зидана ушёл тот самый фрукт, о чём ты, собственно, умалчиваешь. и который до этой игры с Аяксом вытащил Ювентус, положив трёшку Атлетико после 0:2 в первом матче. или ты забыл, как в те годы Барселона с Месси отлетала от Ромы?? или в том же сезоне, где Аякс выбил клубнику, барса улетела, бесхребетно, с гномом в составе, от Ливерпуля?? или может ковидную лч с вылетом от Лиона ты забываешь, как произошло позорное 8:2 и последующей попыткой сбежать из клуба??? давай уж объективно, коль на то пошло.
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Темирлан Шаваев
Ответ Romeo Yankovich
аж 9 голов??? раньше он столько и в плей-офф мог положить. и кроме Зидана ушёл тот самый фрукт, о чём ты, собственно, умалчиваешь. и который до этой игры с Аяксом вытащил Ювентус, положив трёшку Атлетико после 0:2 в первом матче. или ты забыл, как в те годы Барселона с Месси отлетала от Ромы?? или в том же сезоне, где Аякс выбил клубнику, барса улетела, бесхребетно, с гномом в составе, от Ливерпуля?? или может ковидную лч с вылетом от Лиона ты забываешь, как произошло позорное 8:2 и последующей попыткой сбежать из клуба??? давай уж объективно, коль на то пошло.
Ну фрукта я не умолчал, ошибочно написал Реал в прошлом коментарии. А сравнивать Ливерпуль и Баварию, которых в этих сезонах было не остановить, с Аяксом, Лионом и Бенфику, это по крайней мере разные статусы команд.
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Muhammad Juraev
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну так то все по факту, правда секта святого Леонида сейчас пояснит в чем Роттен не прав
Как там кринж, который говорил, что никогда не поедет в СА, затем продался им за деньги?
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Арама Ареворди
Ответ Ильнур Хабибуллин
Слушайте, вообще-то человек верно говорит. Месси получает в 10 раз больше, чем те, которых вы перечислили + для него планка выше, так как он один из величайших игроков в истории. От него по умолчанию ждут больше. Месси вообще ничего не показывает в топовых матчах уже очень давно, а ему все пророчат липовый ЗМ опять. Того же Рона за топ стату в Серии А и АПЛ разносили, так как он не тащил в важных матчах. И то у Рона был камбэк против Атлетико хотя бы разок. Двойные стандарты бесят уже
В первую очередь Месси не играет в ПСЖ в той же роли что играл в Барсе, и играет в Аргентине, он некогда не работал вторым номером, что касается затрат на него, его не купили, его зарплата за два сезона, на уровне многих бездарных трансферов, а приносит и аудитории и дохода выше всех кто там есть.

Что касается ЗМ, если ты кл....ун, и пропустил главное событие 2022 и этого сезона это твои проблемы, не помню чтобы Роналду играя в Юве показал себя как то на международном уровне, и его не оценили бы)
Очередной пе...фан Роналду, за него Юве заплатили 100+ лямов, за Месси не платили не копейки. На него играл весь Юве, за три сезона он забил 29 голова с пенальти, Месси с начала перехода в Лигу 1 не разу там не делал этого, но при этом в создании за два сезона не восходит всё показатели Роналду, у него не деградировали игроки по атаке.

Роналду красава, за результаты в Серии А, он был в Топ 3 на ЗМ, и его ценили как есть по факту, стань он лучшим игроком ЧЕ или ЧМ, была бы та же оценка что у Месси.
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