Ротен о Месси: «Он пришел в «ПСЖ» только из-за финансовых условий. В ЛЧ мы не видели великого Лео»

Жером Ротен отреагировал на новости о том, что Лионель Месси требует повышения зарплаты в «ПСЖ».

«Это совершенно неприемлемо. Это разочарование, снова. Это говорит о том, как сильно он наплевал на сохранение своего лица с момента приезда. Он пришел только из-за финансовых условий.

Мы очень хорошо знаем, почему он ушел из «Барселоны». Они больше не могли платить ему так, как платили раньше. В их бюджете был такой огромный дефицит, что им пришлось с ним расстаться.

Мне все равно, будет ли у него 15 или 20 голевых передач. Если ты делаешь свои передачи в матчах, которые имеют меньшее значение, чем крупные матчи, в которых от тебя ждали [результативных действий], это не то же самое.

В , на более высоком уровне, он ничего не показал. На групповом этапе, когда «ПСЖ» не выиграл ни одного матча против «Бенфики», мы не видели великого Лео Месси. Против «Юве» – и это был не великий «Юве» – не было великого Лео Месси.

В решающем матче против мюнхенской «Баварии» мы не увидели великого Лео Месси», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

«ПСЖ» – первый выбор Месси, «Барса» – второй. Лео хочет вновь взять ЛЧ, спортивный проект ему важнее зарплаты

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