Юран о решениях ЭСК по матчу с «Крыльями»: «Я тренирую. По судейским вопросам не ко мне»

Сергей Юран прокомментировал решения ЭСК РФС по матчу «Пари НН» и «Крыльев Советов».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Пари НН» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. После матча « » обратились в ЭСК РФС, а генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев в знак протеста подал в отставку.

ЭСК РФС признала ошибочными три решения главного арбитра Романа Галимова: назначение пенальти в ворота «Крыльев» за попадание мяча в руку Николая рассказова, неназначенный пенальти в ворота «Пари НН» за фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском и неудаление с поля Виктора Александрова.

«Я тренер – я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам – не ко мне. По футбольным – пожалуйста», – сказал главный тренер « ».

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