Юран о решениях ЭСК по матчу с «Крыльями»: «Я тренирую. По судейским вопросам не ко мне»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Роман Галимов Пари НН ЭСК РФС Футбол

Сергей Юран прокомментировал решения ЭСК РФС по матчу «Пари НН» и «Крыльев Советов».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Пари НН» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. После матча «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС, а генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев в знак протеста подал в отставку.

ЭСК РФС признала ошибочными три решения главного арбитра Романа Галимова: назначение пенальти в ворота «Крыльев» за попадание мяча в руку Николая рассказова, неназначенный пенальти в ворота «Пари НН» за фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском и неудаление с поля Виктора Александрова.

«Я тренер – я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам – не ко мне. По футбольным – пожалуйста», – сказал главный тренер «Пари НН».

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7 комментариев

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NIK7478
К тебе, к тебе вопросы!Не ты ли гарантировал губернатору Нижегородской области, что НН не вылетит?! На чем основывались эти гарантии, я лично понял после того самого матча.
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Di.demidov
Какой же мерзкий этот Юран.
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Reggi
Напомните, а примерно не то же самое те говорил после пресловутого матча в Химках?)
До чего же мерзкий тип, как и Талалаев. До сих пор колеблюсь, кто же из них отвратительнее
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samarskij-kuzmich
Ню-ню...
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suwor
Интересно будет послушать Серёгу, когда его команду так же, как "Крылья", "обслужит" очередной Галимов. Навряд ли тогда Юран просто скажет на вопрос о качестве работы арбитров: "Я - тренер".
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Честный контроль
А судейские вопросы разве не футбольные? Барсик совсем поплыл.
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Reggi
Ответ suwor
Интересно будет послушать Серёгу, когда его команду так же, как "Крылья", "обслужит" очередной Галимов. Навряд ли тогда Юран просто скажет на вопрос о качестве работы арбитров: "Я - тренер".
А вы не помните, как Барсик брызгал слюной по поводу судейства, когда мы в Хабаровске с его "СКА" играли в сезоне 20-21 в ФНЛ?) причём не сказать, чтобы их там засудили, скорее даже наоборот, но реакция была показательная
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