ЭСК выявила 3 ошибки у судьи Галимова: дал пенальти «Пари НН», «Крыльям» – не дал, не удалил Александрова

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Альберт Шарипов Роман Галимов видеоповторы Пари НН Николай Рассказов Бенхамин Гарре Никита Каккоев ЭСК РФС Виктор Александров Артем Соколов Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

В ЭСК установили три ошибки в работе Романа Галимова на игре «Пари НН» – «Крылья Советов».

Самарский клуб после поражения со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить действия главного арбитра в пяти эпизодах.

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде. 

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади произошел после умышленной игры в мяч головой этого же игрока. Согласно правилам игры, такие контакты мяча с рукой не являются наказуемыми, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиру Писарскому в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок «Крылья Советов», игрок «Пари НН» совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности. 

В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Пари НН» за безрассудное поведение и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №28 Бенхамина Гарре в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно расценивает как фол по неосторожности, и это нарушение не являлось срывом перспективной атаки ввиду наличия рядом партнера обороняющегося игрока №37 Альберта Шарипова. 

По этим причинам у судьи не было оснований для вынесения предупреждения, тем более второго предупреждения в матче, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара», – говорится в решении ЭСК.

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18 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Наталья Смирнова
А что с очками?)
Это к окулисту
+19
-2
+17
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Алексей Струговщиков
Что значит слова у ВАР не было видео нарушения на Писарском, пусть премьер смотрят. У всей страны была картинка.... а им балет показывали вместо фу6?
+14
-1
+13
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Наталья Смирнова
А что с очками?)
+14
-1
+13
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Chuha-Motibg
Надо не просто ограничивать, а штрафовать арбитра. За каждую ошибку пол зарплаты. И того кто на варе сидит тоже. Вот тогда начнут думать, а стоит ли подсуживать
+4
0
+4
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green-white-blue
Ну то есть минус гол НН и плюс гол КС. И удаление НН. А по факту Пари НН +3 очка, КС 0. Надо что-то с этим делать, так нельзя
+5
-1
+4
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Al561
Накосорезил, продажный))
Пропустит следующую игру))
+3
0
+3
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Log in
Ну когда такие явные нарушения, то прозрели.
Очки не вернут, судью сошлют в пердив на год, потом вернут.
Но это было и правда ублюдство.
+3
0
+3
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Антон Герасименко
Ответ Наталья Смирнова
А что с очками?)
На карточке сбера
+3
0
+3
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ksiksi
ублюдочная Комиссия. Сами запутались в интерпретации моментов. полное косоглазие и продажность. Врут во всём. !
+2
0
+2
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Геннадий Киселев
Да Галимов даже не крот голимый. А просто чел имеющий поверхностные знания правил футбола и очень волосатую руку где то наверху. Иначе, при всех постоянных косяках, его давно бы выперли из футбола, как того же Федотова, например.
+1
0
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Evgeny Vasilyev
Дичь.

Я не сторонник обвинять судей, но Крылья конкретно здесь обокрали.

Можно спорить по угловому, жёлтой карточке, да даже пенальти - таких моментов в каждой игре наберётся. Но когда ТРИ нарушения и все из них бинго - пенальти х2, удаление - трактуются неверно, это как вообще объяснить на таком уровне?
+1
0
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Дмитрий Четвериков
На вар не было нужного ракурса, вот умора. у зрителей Матч-тв этот ракурс был, а у клоунов на вар не было.
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Торна
Формулировка « правильно не вынес предупреждение, тем более второе» ясно показывает чего стоит это ЭСК
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Ковид 07.10.52
Интересно, кто вытащил этого типа, которого отстранили...сейчас опять пересидит....а потом вытащат для решения , поставленных задач...У нас ни одного судьи не осталось с чистой репутацией....
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0mertas626
Ответ Chuha-Motibg
Надо не просто ограничивать, а штрафовать арбитра. За каждую ошибку пол зарплаты. И того кто на варе сидит тоже. Вот тогда начнут думать, а стоит ли подсуживать
если это были неумышленные ошибки - да.
а если умышленные - что им эти ползарплаты..
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0mertas626
Ответ green-white-blue
Ну то есть минус гол НН и плюс гол КС. И удаление НН. А по факту Пари НН +3 очка, КС 0. Надо что-то с этим делать, так нельзя
на стадионе не попротестовать ввиду фануйди...
что предлагаете, как бороться с этим?
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0mertas626
Ответ ksiksi
ублюдочная Комиссия. Сами запутались в интерпретации моментов. полное косоглазие и продажность. Врут во всём. !
главскрепа
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