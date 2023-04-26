ЭСК выявила 3 ошибки у судьи Галимова: дал пенальти «Пари НН», «Крыльям» – не дал, не удалил Александрова

В ЭСК установили три ошибки в работе Романа Галимова на игре «Пари НН» – «Крылья Советов».

Самарский клуб после поражения со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить действия главного арбитра в пяти эпизодах.

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №15 в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №18 , по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №22 в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды « » №9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади произошел после умышленной игры в мяч головой этого же игрока. Согласно правилам игры, такие контакты мяча с рукой не являются наказуемыми, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиру Писарскому в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок «Крылья Советов», игрок «Пари НН» совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.

В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Пари НН» за безрассудное поведение и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды « » №2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №28 Бенхамина Гарре в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно расценивает как фол по неосторожности, и это нарушение не являлось срывом перспективной атаки ввиду наличия рядом партнера обороняющегося игрока №37 Альберта Шарипова.

По этим причинам у судьи не было оснований для вынесения предупреждения, тем более второго предупреждения в матче, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара», – говорится в решении ЭСК.

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