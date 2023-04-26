Каманцев об уходе гендира «Крыльев» из-за судейства: «Не думаю, что он состоится. Рассматриваю это как перформанс»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Роман Галимов Вадим Андреев Пари НН Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев не верит, что Вадим Андреев уйдет из «Крыльев Советов» в знак протеста.

После матча между «Крыльями Советов» и «Пари НН» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ Андреев объявил, что уходит с поста гендиректора самарского клуба в знак протеста против судейства в российском чемпионате.

– Как вы отреагировали на решение гендиректора «Крыльев Советов» подать в отставку?

– Я думаю, что оно не состоится. Рассматриваю это как перформанс.

– Вы рассматриваете заявление как шантаж?

– Я не хотел бы такими словами бросаться в адрес клуба. Думаю, люди сами сделают выводы. Каждый выбирает свою тактику и стратегию. Посмотрим, к чему она приведет.

– Как вы относитесь к намекам на кумовство?

– Я не понимаю таких разговоров. Руководитель РПЛ никак не влияет на судей. Я не понимаю, как он может оказывать влияние. Но я могу сказать, что у нас все предыдущие вот эти истории с подачей документов в правоохранительные органы ни к чему не привели. Мы рассматривали все случаи, проводили проверки. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей. Мы всегда можем провести проверку и финансового состояния судей, – сказал руководитель судейского комитета РФС.

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5 комментариев

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Cst Cap
Да уж. Вспоминается старый анекдот про искусство." В чем разница между инсталляцией и перформансом? Если ты нас..л в подъезде под дверь, нажал кнопку звонка и убежал, то это инсталляция. А если ты нажал кнопку звонка, дождался пока откроют дверь, а потом нас..л, то это перформанс."
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КрыСавец
Это крик души, когда такие как ты - Каманцев, профнепригодные индивидуумы, которыми пора серьёзно заняться прокуратуре имеешь наглость ещё, что-то комментировать, не смыв всю эту грязь со своих рук
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