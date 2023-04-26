Каманцев об уходе гендира «Крыльев» из-за судейства: «Не думаю, что он состоится. Рассматриваю это как перформанс»

Павел Каманцев не верит, что Вадим Андреев уйдет из «Крыльев Советов» в знак протеста.

После матча между «Крыльями Советов» и « » (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ Андреев объявил, что уходит с поста гендиректора самарского клуба в знак протеста против судейства в российском чемпионате.

– Как вы отреагировали на решение гендиректора « » подать в отставку?

– Я думаю, что оно не состоится. Рассматриваю это как перформанс.

– Вы рассматриваете заявление как шантаж?

– Я не хотел бы такими словами бросаться в адрес клуба. Думаю, люди сами сделают выводы. Каждый выбирает свою тактику и стратегию. Посмотрим, к чему она приведет.

– Как вы относитесь к намекам на кумовство?

– Я не понимаю таких разговоров. Руководитель РПЛ никак не влияет на судей. Я не понимаю, как он может оказывать влияние. Но я могу сказать, что у нас все предыдущие вот эти истории с подачей документов в правоохранительные органы ни к чему не привели. Мы рассматривали все случаи, проводили проверки. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей. Мы всегда можем провести проверку и финансового состояния судей, – сказал руководитель судейского комитета РФС.

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