«Крылья» обратятся в ЭСК из-за судейства матча с «Пари НН». Корниленко назвал контакт Писарского и Каккоева «стопроцентным пенальти»

Теги Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия судьи Роман Галимов Пари НН Николай Рассказов Никита Каккоев Чемпионат.com Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Спортивный директор «Крыльев Советов» раскритиковал судейство в матче против «Пари НН».

Самарская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ. На 43-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов принял решение не назначать пенальти в пользу «Крыльев Советов» после столкновения Владимира Писарского и Никиты Каккоева в штрафной площади. 

«Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того, чтобы остаться в большинстве, мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами.

Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на желтые карточки, которые должны были становиться красными. Еще была игра рукой после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти.

По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. Из хода игры – у «Пари НН» два подхода – два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», – сказал Сергей Корниленко.

Также директор самарцев заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС.

«У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем», – сообщил Корниленко.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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7 комментариев

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shadow82
На рассказове левый пенальти придумали, здесь стопроцентный не поставили. Судьи как обычно🤡
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+21
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maxoc
Не понятно что делают судьи на ВАР? Они там что каналы переключают и смотрят звезды на льду или что?
+19
-1
+18
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Тиджани Бабангида
Играли значительно лучше соперника но проиграли. Так бывает. Вопросы по судейству надо поднимать однозначно.
Судейство достаточно предвзятое
+11
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+11
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madjer163
Да это ограбление сплошное , просто ужасно.
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Geo07
Больше, больше пенальти! =)
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Chirik
Ответ maxoc
Не понятно что делают судьи на ВАР? Они там что каналы переключают и смотрят звезды на льду или что?
Сейчас в матче Ахмат - Сочи минуты 3 смотрели эпизод с голом, там блокировки вратаря очевидней не придумать, все равно что-то там пересматривали 🤷‍♂️ В итоге позвали рефа - ессно отмена гола. В эпизоде с падением Писарского, по-моему секунд 20-30 на все ушло, рефа даже не позвали. Галимов свое дело сделал на поле со 100% не удалением Александрова и пропущенном буквально в ответной атаке 2м голе, Сиденков на Var такое ощущение, что "выходил на перекур" когда надо. Отстранение будет железобетонное, возможно даже полиграф, но толку то..
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