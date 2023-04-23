«Крылья» обратятся в ЭСК из-за судейства матча с «Пари НН». Корниленко назвал контакт Писарского и Каккоева «стопроцентным пенальти»

Спортивный директор «Крыльев Советов» раскритиковал судейство в матче против «Пари НН».

Самарская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ. На 43-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов принял решение не назначать пенальти в пользу « » после столкновения Владимира Писарского и в штрафной площади.

«Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того, чтобы остаться в большинстве, мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами.

Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на желтые карточки, которые должны были становиться красными. Еще была игра рукой после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти.

По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. Из хода игры – у « » два подхода – два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», – сказал .

Также директор самарцев заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС.

«У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем», – сообщил Корниленко.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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