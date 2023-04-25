«Если судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят, я буду его безжалостно прибивать во всех своих выступлениях!» Радимов о Галимове

Теги Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Роман Галимов Пари НН Футбол

Владислав Радимов требует отстранения арбитра Романа Галимова.

«Друзья, итоги прошедшего тура будут совсем скоро, но пока хочется высказаться о самом главном. Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

Не так давно от работы отстранили арбитра Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя.

Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал бывший футболист «Зенита» и сборной России.   

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17 комментариев

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Дмитрий9779
Не зря же 4 года до этого не судил,взялся за старое.
+6
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Hong Kil
Только Безбородов смотрю нормально устроился. Живет в Петербурге зарабатывает в Москве.
+5
-1
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Онопко2
Два года назад я был возмущён аферой Газизова с "+39" и переносом времени матча в последнем туре. Весь прошлый сезон в ветке тура напоминал об этом. Карма сработала, оба участника фарса, Уфа и Арсенал вылетели из вышки, а главный жулик - Уфа сейчас на пути в небесную лигу. Нижегородцы не боятся такого?
+2
0
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За_909!
Вот это угроза!!! 😆
+1
0
+1
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Pok_Toholo
Ответ За_909!
Вот это угроза!!! 😆
Уровня Мстителей
+1
0
+1
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Магомед Саид Амирханов
И я тоже!
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Ковид 07.10.52
Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!..
Неужели и главный футбольный земляк , который это все организовал, поддержал борьбу против себя....смешно...
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Ян Константинопольский
в КДК сидят...
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Александр Андреев
Судья Галимов, нехороший человек конечно. Осадок от матча жуткий. Но вот, что мешало Рассказову тупо вынести мяч куда подальше, а не устраивать танцы в штрафной? Да и второй гол не судья нам забивал, а в очередной раз Ломаев с Евгеньевым на пару привезли.
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Виктор Литвинов
Безбородов ещё хуже. На стадион его нельзя пускать
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Виктор Литвинов
Ответ Hong Kil
Только Безбородов смотрю нормально устроился. Живет в Петербурге зарабатывает в Москве.
Вчера неплохо заработал
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