«Если судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят, я буду его безжалостно прибивать во всех своих выступлениях!» Радимов о Галимове
Владислав Радимов требует отстранения арбитра Романа Галимова.
«Друзья, итоги прошедшего тура будут совсем скоро, но пока хочется высказаться о самом главном. Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!
Не так давно от работы отстранили арбитра Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя.
Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
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Неужели и главный футбольный земляк , который это все организовал, поддержал борьбу против себя....смешно...