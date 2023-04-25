«Если судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят, я буду его безжалостно прибивать во всех своих выступлениях!» Радимов о Галимове

Владислав Радимов требует отстранения арбитра Романа Галимова.

«Друзья, итоги прошедшего тура будут совсем скоро, но пока хочется высказаться о самом главном. Если главного судью матча « » – « » не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

Не так давно от работы отстранили арбитра Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя.

Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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