Джикия вытащил запавший язык у Кади. Хавбек «Краснодара» потерял сознание после стыка с капитаном «Спартака»

Игрок «Краснодара» Кади потерял сознание во время матча со «Спартаком».

На 48-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1, второй тайм) полузащитник « » Кади в верховом единоборстве врезался головой в плечо , после чего упал на газон.

Защитник « » оказал первую помощь до выхода медицинской бригады, вытащив запавший язык.

Кади долго оказывали помощь, а затем увезли с поля на электрокаре, на 51-й минуте его заменил .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол