Джикия вытащил запавший язык у Кади. Хавбек «Краснодара» потерял сознание после стыка с капитаном «Спартака»
Игрок «Краснодара» Кади потерял сознание во время матча со «Спартаком».
На 48-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1, второй тайм) полузащитник «Краснодара» Кади в верховом единоборстве врезался головой в плечо Георгия Джикии, после чего упал на газон.
Защитник «Спартака» оказал Кади первую помощь до выхода медицинской бригады, вытащив запавший язык.
Кади долго оказывали помощь, а затем увезли с поля на электрокаре, на 51-й минуте его заменил Алексей Ионов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Кади - здоровья.