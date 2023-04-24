Джикия вытащил запавший язык у Кади. Хавбек «Краснодара» потерял сознание после стыка с капитаном «Спартака»

Теги Спартак Алексей Ионов премьер-лига Россия травмы Краснодар Георгий Джикия Кади Здоровье Футбол

Игрок «Краснодара» Кади потерял сознание во время матча со «Спартаком».

На 48-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1, второй тайм) полузащитник «Краснодара» Кади в верховом единоборстве врезался головой в плечо Георгия Джикии, после чего упал на газон.

Защитник «Спартака» оказал Кади первую помощь до выхода медицинской бригады, вытащив запавший язык.

Кади долго оказывали помощь, а затем увезли с поля на электрокаре, на 51-й минуте его заменил Алексей Ионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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13 комментариев

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RW7
Джикия красавчик, даже секунды не думал. Браво!
Кади - здоровья.
+54
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sungoth
Молодец! Вопросов нет!
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Шурик Шурик
Красава!!
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Андрей Хенто
Молодец, что не растерялся и своевременно оказал помощь.
+10
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Павел павел
уважение и только уважение
+8
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Ganibale
Джикия защитник слабый, но человек хороший!
+7
-5
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Мовсар Германия
Джикия молодец! ну язык не запал - Георгий успел перевернуть Кади во время
+2
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МИХАЛЫЧ
Курсы по медицине сдал на пять , молодчик
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-DF-
А может не надо, выпрыгивая из-за спины игрока, со всей дури врубаться ему плечом в висок? Тогда и спасать никого не надо будет.
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