Ивич о 3:4 со «Спартаком»: «Краснодар» был лучше от начала до конца. Кто понимает игру – все поняли. Третий гол – наша ошибка, про другие мне лучше не говорить»

Владимир Ивич заявил, что понимающие футбол люди знают, почему «Спартак» победил.

В 24-м туре Мир РПЛ « » уступил на стадионе красно-белых со счетом 3:4.

– Все все видели. Нет слов по игре.

– Футбол футболом, но здоровье важнее. Как себя чувствует ?

– У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости.

– « » с Промесом и без – разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

– Для меня сейчас нелегкий момент – и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

– Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

– Мы играем каждые 3-4 дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

– Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

– Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

– Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

– Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимают игру и объективно оценивают все, все поняли. Все было очевидно.

– Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

– Ну, третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

– Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

– Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе, мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше, – заявил главный тренер «Краснодара».

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