Ивич о 3:4 со «Спартаком»: «Краснодар» был лучше от начала до конца. Кто понимает игру – все поняли. Третий гол – наша ошибка, про другие мне лучше не говорить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Квинси Промес Джон Кордоба Кади Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Владимир Ивич заявил, что понимающие футбол люди знают, почему «Спартак» победил.

В 24-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил на стадионе красно-белых со счетом 3:4.

– Все все видели. Нет слов по игре.

– Футбол футболом, но здоровье важнее. Как себя чувствует Кади?

– У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости.

– «Спартак» с Промесом и без – разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

– Для меня сейчас нелегкий момент – и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

– Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

– Мы играем каждые 3-4 дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

– Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

– Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

– Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

– Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимают игру и объективно оценивают все, все поняли. Все было очевидно.

– Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

– Ну, третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

– Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

– Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе, мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше, – заявил главный тренер «Краснодара».

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42 комментария

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Евгений Кошелек
Лучше в первом тайме. Но второй был за Спартаком, кто понимает в игре, тот поймёт :) и ещё, 3 гола из 3-х, тоже глупые ошибки игроков Спартака.
+60
-6
+54
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Лига Мастеров
Ответ Никита Самарин
А какие вопросы по судейству? (если не брать эпизод со Сперцяном) Сами матч отдали.
да тоже думаю почему Безбородов не свистнул когда Сперцян решил порвать майку на Товарише!
+43
-3
+40
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toldo_slava
Ответ Никита Самарин
А какие вопросы по судейству? (если не брать эпизод со Сперцяном) Сами матч отдали.
Сперцян падал по своей воле. Он просто решил упасть и упал. Судьи молодцы, что не повелись
+21
-2
+19
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Никита Самарин
А какие вопросы по судейству? (если не брать эпизод со Сперцяном) Сами матч отдали.
+23
-5
+18
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Pelerin
- Казалось, Вы недостаточно внимания уделили Промесу?
- Не знаю. Для меня мои игроки лучше. Мы были лучше абсолютно весь матч.
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Какой-то глупый уход от ответа и дешëвый популизм. Он точно тренер?
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Евгений Шевченко
потому что забил на один мяч больше?
+19
-6
+13
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Алексей Ненахов
Он про гол из офсайда так растроиться , согласен не стоило засчитывать
+16
-4
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Максим Белоусов
Ответ Виталий Желтоусов
Физрук научи Краснодар играть в обороне, и хотя бы иногда нужно сушить игру!!!(((
какая у тебя смешная фамилия
+18
-7
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Дмитрий Поляков
Болельщики Краснодара объясните мне, что должны увидеть понимающие люди в этом матче ,по словам Ивича. И где Краснодар играл весь матч лучше?
+7
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MightyFoma
Ответ dillerlis
Ну если двенадцатый Безбородов бегает то тут и Акрон бы совсем 5-0 у Быков выиграл, а он вас и без Безбородова имел. Калешин красавчик!!!
Три судьи уже высказались - Сперцян сам падал, не было там никакого пеналя. А так вы спецы по предьявам - мяч в пузо Классену попадает - надо пенальти, в колено Таварешу - надо пенальти, где еще вам пенальти не дали?
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Кайван белоглазый
Сперцян свалился потому что хотел упасть вместе с майкой Тавареша, что бы там Черданцев ни говорил. Поэтому да, все все понимают.
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MightyFoma
Ответ dillerlis
В отличии от вашего бегающего мяса у нас Тренер.
ну, посмотри на табло.
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А.Э.РАСИМ
Мог бы многзначительно моргнуть, все поняли бы о чем он.
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Peter Parker
Если честно, голов было много, наверное, красиво для обзора. Но сам матч ужасен от обоих команд. Эмоций много, а качества игры было мало. Чудовищный брак в обе стороны, гектары свободного пространства, слабое взаимодействие.
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Торна
Сделал колхоз но надувает щеки. Где и в чем он был лучше, никто не понял. Убери из состава Сперцяна и Кордобу это ФНЛ
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Санитар-волк
Ну вообще-то иногда надо и о своей игре думать. Первый тайм выиграли, второй проиграли, и что?
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Лига Мастеров
рамирес и Сафонов лучшие один весь матч пытался ножкой плавник дельфина потрогать и смотрел как дельфин от него уплывал. а сафонов как в дельфинарии кидал. мячик Дельфину
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Торна
Ответ dillerlis
В отличии от вашего бегающего мяса у нас Тренер.
Точно. Дайте Ивичу поработать😂😂😂😂 Думаю в следующем сезоне будет борьба за стыки с таким мегатренером
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Торна
Ивичу пора искать клуб в медиалиге. Уверен, там он потянет
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Илья Богданов
Главное, что по мнению с болот ноет только Спартак, а тут другое, не перепутайте
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Spartakus1984
Вообще странное впечатление от матча,вроде бы Краснодар играл более слаженно чем Спартак но у нас в 2 раза больше ударов по воротам
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Ковид 07.10.52
Это типа отрицательного роста...молодец...быстро освоился ....
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Mr.Hahn
За последние годы я помню только один матч Спартака и Краснодара, после которого последние не истерили по поводу судейства: в марте 2022 года.
По чистому совпадению, это тот матч, когда Краснодар выиграл, забив с левого штрафного и ошибочно назначенного пенальти. И два гола Спартака отменили.
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Михаил Хромаков
Ответ Евгений Кошелек
Лучше в первом тайме. Но второй был за Спартаком, кто понимает в игре, тот поймёт :) и ещё, 3 гола из 3-х, тоже глупые ошибки игроков Спартака.
ага, такие глупые голы, нормальная команда не должна такие пускать, Абаскалю б может усилить штаб тренером обороны
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murzzzzzilka
Блин, еще один.
Ну, если бы были сильнее, не отпустили бы с 2:0.
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