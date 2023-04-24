Уткин о том, что Джикия помог Кади: «Молодец, быстро сообразил. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это нормально, так и надо»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия травмы Краснодар Георгий Джикия Кади Футбол

Василий Уткин похвалил Георгия Джикию за оказание первой помощи Кади.

В начале второго тайма матча 24-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3) полузащитник «быков» Кади потерял сознание после столкновения с Георгием Джикией. Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь, вытащив запавший язык. Позже стало известно, что Кади увезли со стадиона на машине скорой помощи – у бразильца подозрение на перелом кости лица.

«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.

Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел. А помогать – это нормально», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
Ответ iegord
Очень дурацкий подход вместо того, чтобы похвалить человека, который повел себя очень достойно и заслужил благодарность и уважение, говорить что-то типа «да каждый бы так поступил, ничего особенного». Чем чаще человека хвалят за хорошие поступки, тем сильнее стимул продолжать их совершать в дальнейшем
Он его похвалил, но и напомнил многим, что нужно адекватно на вещи смотреть
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Джикия респект за быструю реакцию! Вспомнил момент Торреса в Атлетико, там тоже ребята быстро сообразили.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
Георгию респект, но не все люди быстро соображают в экстренной ситуации, у кого-то оцепенение , у кого-то руки трясутся
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Помочь человеку нормально, а то что Джикия так быстро сообразил, это супер
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Черданцев не мог нарадоваться поступку Джикии. Как будто обычно Георгий добивает соперника по ммашному молотком, а тут решил помочь
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Джикия уже третий Грузин за последние годы, которые помогли во время игры таких ситуациях, между прочим в этом году же Грузина наградило УЕФА за этот поступок, когда выбирали лучших игроков. 🤗🙏🇬🇪 и вообще Грузины вот такие вот 👍🏻😁.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ iegord
Очень дурацкий подход вместо того, чтобы похвалить человека, который повел себя очень достойно и заслужил благодарность и уважение, говорить что-то типа «да каждый бы так поступил, ничего особенного». Чем чаще человека хвалят за хорошие поступки, тем сильнее стимул продолжать их совершать в дальнейшем
Ну если прочитать текст, то похвалил и сказал, что не каждый так бы поступил, а каждый должен так поступать, потому что делать хорошие поступки должно быть нормой
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
На самом деле, так должен был бы поступать каждый, если бы люди были совершенными роботами.
Кто-то, пройдя много часов обучения по оказанию первой помощи, теряется, когда дело происходит в реальности. Когда перед тобой не манекен, а живой человек, то даже базовые навыки иногда применить сложно, а иногда очень вредно для пострадавшего.

Тут на спортсе года три назад был материал про то, как игроки какой-то из молодежных команд на сборах во время тренировки увидели пожар в доме по соседству и ломанулись туда на помощь. Кого-то вытащили, спасли. Они спасатели, должны были? Не, просто ломанулись, пусть ситуация угрожает и их жизни. Кто-то бы судорожно набирал номер спасателей и сбивчиво объяснял что и где, кто-то бы просто в ужасе замер... Люди есть люди. Они разные.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Ответ Granero-24
Джикия респект за быструю реакцию! Вспомнил момент Торреса в Атлетико, там тоже ребята быстро сообразили.
А я вспомнил Канкаву и Гусева сразу, когда смотрел матч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Настоящий кэп ❤️❤️❤️❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iegord
Очень дурацкий подход вместо того, чтобы похвалить человека, который повел себя очень достойно и заслужил благодарность и уважение, говорить что-то типа «да каждый бы так поступил, ничего особенного». Чем чаще человека хвалят за хорошие поступки, тем сильнее стимул продолжать их совершать в дальнейшем
+13
-13
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
«Помогать людям – не супер. Супер – это грамотно облапошить». Птенцы гнезда Гусинского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий