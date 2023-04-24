Уткин о том, что Джикия помог Кади: «Молодец, быстро сообразил. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это нормально, так и надо»
Василий Уткин похвалил Георгия Джикию за оказание первой помощи Кади.
В начале второго тайма матча 24-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3) полузащитник «быков» Кади потерял сознание после столкновения с Георгием Джикией. Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь, вытащив запавший язык. Позже стало известно, что Кади увезли со стадиона на машине скорой помощи – у бразильца подозрение на перелом кости лица.
«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.
Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел. А помогать – это нормально», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Кто-то, пройдя много часов обучения по оказанию первой помощи, теряется, когда дело происходит в реальности. Когда перед тобой не манекен, а живой человек, то даже базовые навыки иногда применить сложно, а иногда очень вредно для пострадавшего.
Тут на спортсе года три назад был материал про то, как игроки какой-то из молодежных команд на сборах во время тренировки увидели пожар в доме по соседству и ломанулись туда на помощь. Кого-то вытащили, спасли. Они спасатели, должны были? Не, просто ломанулись, пусть ситуация угрожает и их жизни. Кто-то бы судорожно набирал номер спасателей и сбивчиво объяснял что и где, кто-то бы просто в ужасе замер... Люди есть люди. Они разные.