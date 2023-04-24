Уткин о том, что Джикия помог Кади: «Молодец, быстро сообразил. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это нормально, так и надо»

Василий Уткин похвалил Георгия Джикию за оказание первой помощи Кади.

В начале второго тайма матча 24-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3) полузащитник «быков» Кади потерял сознание после столкновения с Георгием Джикией. Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь, вытащив запавший язык. Позже стало известно, что Кади увезли со стадиона на машине скорой помощи – у бразильца подозрение на перелом кости лица.

«Джикия молодец, конечно. Кто спорит. Но вообще помочь человеку – это не супер. Это, ребят, нормально. Так и надо.

Молодец, что быстро сообразил. В пылу борьбы не каждый бы вообще успел задуматься, а Георгий вот успел. А помогать – это нормально», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

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