Савин об интервью Дзюбы Нобелю: «Человек понимает, что поддержка Путина равна успешной жизни после карьеры»

Евгений Савин высказался о поддержке Владимира Путина со стороны Артема Дзюбы.

Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».

– Интервью Дзюбы Нобелю ты смотрел?

– Я не смотрел, но я читал, о чем. Тот же Вася Уткин назвал его «футбольным Кучерой».

– Ну и что ты думаешь об этом?

– Я, может, грубую вещь скажу, но скажу свое мнение. Это для меня типичный пример, когда человек понимает, что на плаву ему осталось буквально пару лет в российском футболе.

И у него, привыкшего быть любимчиком Миллера, получать хорошие деньги, быть на виду, выбор – что делать дальше. Артем Дзюба – бизнесмен? Не думаю, что у него есть образование. – детский тренер? Ну тоже как-то так себе, наверное.

Поэтому это очередной пример, когда спортсмен понимает ситуацию, что поддержать Путина – равно успешная жизнь в Госдуме или в после карьеры. Мне кажется, что Дзюба просто пользуется ситуацией, – сказал блогер и бывший футболист в интервью Ксении Собчак.

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