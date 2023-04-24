Савин об интервью Дзюбы Нобелю: «Человек понимает, что поддержка Путина равна успешной жизни после карьеры»
Евгений Савин высказался о поддержке Владимира Путина со стороны Артема Дзюбы.
Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».
– Интервью Дзюбы Нобелю ты смотрел?
– Я не смотрел, но я читал, о чем. Тот же Вася Уткин назвал его «футбольным Кучерой».
– Ну и что ты думаешь об этом?
– Я, может, грубую вещь скажу, но скажу свое мнение. Это для меня типичный пример, когда человек понимает, что на плаву ему осталось буквально пару лет в российском футболе.
И у него, привыкшего быть любимчиком Миллера, получать хорошие деньги, быть на виду, выбор – что делать дальше. Артем Дзюба – бизнесмен? Не думаю, что у него есть образование. Артем Дзюба – детский тренер? Ну тоже как-то так себе, наверное.
Поэтому это очередной пример, когда спортсмен понимает ситуацию, что поддержать Путина – равно успешная жизнь в Госдуме или в РФС после карьеры. Мне кажется, что Дзюба просто пользуется ситуацией, – сказал блогер и бывший футболист в интервью Ксении Собчак.
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Может так сложиться, что те, кто поддерживал потом будут краснеть и отплёвываться. Те, кто поумнее и похитрее из публичных одобрямсов, затаились и ждут.
Развенчание культа личности - это народная отечественная забава.
то есть Савин такой бескорыстный, свобода выбора у него, а Дзюба, поддержал Президента РФ - нет, свободы выбора нет, корысть у него.
как они это так делают всегда, эти либералы, все в свою пользу толкуют? а еще более 70% населения, которые Путина поддерживают, тоже после карьеры что-то хотят?
В постпутинской России, кстати, тоже перспективное.