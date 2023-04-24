Савин об интервью Дзюбы Нобелю: «Человек понимает, что поддержка Путина равна успешной жизни после карьеры»

Теги Артем Дзюба Евгений Савин премьер-лига Россия РФС Владимир Путин Алексей Миллер Государственная дума Нобель Арустамян Политика Ксения Собчак Футбол

Евгений Савин высказался о поддержке Владимира Путина со стороны Артема Дзюбы.

Ранее форвард «Локомотива» заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».

– Интервью Дзюбы Нобелю ты смотрел?

– Я не смотрел, но я читал, о чем. Тот же Вася Уткин назвал его «футбольным Кучерой».

– Ну и что ты думаешь об этом?

– Я, может, грубую вещь скажу, но скажу свое мнение. Это для меня типичный пример, когда человек понимает, что на плаву ему осталось буквально пару лет в российском футболе.

И у него, привыкшего быть любимчиком Миллера, получать хорошие деньги, быть на виду, выбор – что делать дальше. Артем Дзюба – бизнесмен? Не думаю, что у него есть образование. Артем Дзюба – детский тренер? Ну тоже как-то так себе, наверное.

Поэтому это очередной пример, когда спортсмен понимает ситуацию, что поддержать Путина – равно успешная жизнь в Госдуме или в РФС после карьеры. Мне кажется, что Дзюба просто пользуется ситуацией, – сказал блогер и бывший футболист в интервью Ксении Собчак.

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58 комментариев

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IvoKarlovic
Выдал базу
+43
-13
+30
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Юрий Поляков
Краааасава 👍👍👍
+39
-18
+21
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Игорь Новиков
По факту. Безотносительно фигур Савина и Дзюбы. Схема работает. Доказано не раз. Газзаев подтвердит.
+34
-17
+17
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Игорь Новиков
По факту. Безотносительно фигур Савина и Дзюбы. Схема работает. Доказано не раз. Газзаев подтвердит.
ты наверное хотел сказать "Даст Лапу"
+10
-4
+6
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Алексей Ненахов
Странно почему он только свою точку зрения уважает , а Дзюбы нет ( хотя к Дзюбе я отношусь намного хуже чем к Савину)
+10
-6
+4
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Svobodu Mne
Ответ Happy Mondays
почему все эти фамилии должны быть против Президента? потому что, что?
Потому что, савин так считает.
+7
-5
+2
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Happy Mondays
Ответ Konstar
Вместо Дзюбы можно вставить 90% фамилий наших спортсменов: Валиев, Журова, Хорхина и т.д. Да даже деревенский дурачок Тарасов это понимает
почему все эти фамилии должны быть против Президента? потому что, что?
+9
-7
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Саша Пушкин
Ответ Юрий Поляков
Краааасава 👍👍👍
Тут как бы действительно с этой поддержкой не всё так однозначно...
Может так сложиться, что те, кто поддерживал потом будут краснеть и отплёвываться. Те, кто поумнее и похитрее из публичных одобрямсов, затаились и ждут.
Развенчание культа личности - это народная отечественная забава.
+6
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Павел Мельников
Ответ Ростовский
А Савин понимает, что предательство России равна успешной жизни на Западе.
А я вот слышал, что наоборот - ничего у него на Западе не получится, он клянчит деньги и вообще скоро приползет извиняться. Анисимов говорил, а это значит, что так оно и есть.
+3
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Bulat89
Каждый имеет право на своё мнение.Главное ,чтобы это было искренне и в это он верил.
+3
-1
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DonaldBrashear 2.0
Савин вроде говорил про свободу выбора и все такое, а что Дзюбе не может выбрать сторону России и поддерживать Президента РФ? это только делается с какой-то целью, обязательно мотив есть.
то есть Савин такой бескорыстный, свобода выбора у него, а Дзюба, поддержал Президента РФ - нет, свободы выбора нет, корысть у него.
как они это так делают всегда, эти либералы, все в свою пользу толкуют? а еще более 70% населения, которые Путина поддерживают, тоже после карьеры что-то хотят?
+21
-19
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Алексей Иванов
Почему либералы борющиеся за права и свободы не уважают чужого мнения? Это его мнение, может он свято любит государство и почему Дзюба должен его не любить , тут он был нац героем в 2018 году, заработал в газпроме
+9
-7
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Любитель побеждать
Стандартные рассуждения Савиных: мое мнение верное, а противоположное мнение - либо идиот, либо приспособленец.
+4
-3
+1
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Борис _____
Ответ DonaldBrashear 2.0
Савин вроде говорил про свободу выбора и все такое, а что Дзюбе не может выбрать сторону России и поддерживать Президента РФ? это только делается с какой-то целью, обязательно мотив есть. то есть Савин такой бескорыстный, свобода выбора у него, а Дзюба, поддержал Президента РФ - нет, свободы выбора нет, корысть у него. как они это так делают всегда, эти либералы, все в свою пользу толкуют? а еще более 70% населения, которые Путина поддерживают, тоже после карьеры что-то хотят?
Всё так. Мы - умные, красивые, бескорыстные, а они - тупые, уродливые, алчные. Именно такой нарратив гоняют туда-сюда представители каждой из противоборствующих сторон, сейчас был ход Савина) А потом Дзюба скажет: да посмотрите, какой Савин скот, он же против Путина выступает только потому что ему хочется спокойно жить на Западе, просто пользуется ситуацией.
+1
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Konstar
Вместо Дзюбы можно вставить 90% фамилий наших спортсменов: Валиев, Журова, Хорхина и т.д. Да даже деревенский дурачок Тарасов это понимает
+9
-8
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Happy Mondays
Ответ 9f99s5s6fr
Потому что можно видеть, что происходит со страной по воле этого человека. Если за последние десять лет мы не стали жить значительно лучше, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека, то этот человек мешает развитию страны, и те, кто его поддерживают могут это понимать, но они не хотят потому что судят по себе и радуются что с барской руки им перепало
ты не стал жить лучше, потому что ты не хотел учиться и тебе нравится убирать за другими.
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Илья Цветков
Дзюба руководитель
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А.Э.РАСИМ
Примерно так живет целая команда.
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Nick
Ответ Spartakus1984
Савин поддерживет Зелю,чем это равно?Какое будущее после этого у него?
Отличное. В любой стране и в любом деле, в меру своих талантов.
В постпутинской России, кстати, тоже перспективное.
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Алексей Ненахов
Ответ Dmitry__HiLL
потому что у либералов может быть только их мнение, второе -неправильное)
Да он даже не либерал , он хайпожор и не вызови его видос такой резонанс , сидел бы в России и продолжал видосы пилить
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Гусеконь
Ответ Игорь Новиков
По факту. Безотносительно фигур Савина и Дзюбы. Схема работает. Доказано не раз. Газзаев подтвердит.
и работает везде
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9f99s5s6fr
Ответ Happy Mondays
почему все эти фамилии должны быть против Президента? потому что, что?
Потому что можно видеть, что происходит со страной по воле этого человека. Если за последние десять лет мы не стали жить значительно лучше, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека, то этот человек мешает развитию страны, и те, кто его поддерживают могут это понимать, но они не хотят потому что судят по себе и радуются что с барской руки им перепало
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Happy Mondays
Ответ Olga.t
Так это не Савин дурачок, а Тарасов)
Савин не дурачок?
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Dmitry__HiLL
Ответ Алексей Ненахов
Да он даже не либерал , он хайпожор и не вызови его видос такой резонанс , сидел бы в России и продолжал видосы пилить
Так все либералы и начинают с хайпа, если могут. Это было и есть модно против власти быть. Со времен разгона либерастов на Болотной так повелось
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gleb_k
Ответ Алексей Ненахов
Странно почему он только свою точку зрения уважает , а Дзюбы нет ( хотя к Дзюбе я отношусь намного хуже чем к Савину)
Потому что не верит конкретно этому чуваку. Наверное, есть основания
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