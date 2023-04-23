Депутат Светлана Журова считает, что закон о Fan ID изначально был истолкован неверно.

Ранее Владимир Путин поручил упростить использование паспортов болельщика. В связи с этим к закону о Fan ID были предложены поправки, позволяющие использовать удостоверения только на матчах повышенной опасности – прежде всего, в рамках международных турниров.

– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

– Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое.

Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали.

– А почему сейчас действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской Премьер-лиги?

– Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, – сказала Журова.

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