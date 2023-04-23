Депутат Журова о поправках к закону о Fan ID: «Изначально все так и планировалось, откройте закон и прочтите его. Вопросы не к нам, а к другим людям»
Депутат Светлана Журова считает, что закон о Fan ID изначально был истолкован неверно.
Ранее Владимир Путин поручил упростить использование паспортов болельщика. В связи с этим к закону о Fan ID были предложены поправки, позволяющие использовать удостоверения только на матчах повышенной опасности – прежде всего, в рамках международных турниров.
– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?
– Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое.
Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали.
– А почему сейчас действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской Премьер-лиги?
– Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, – сказала Журова.
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Вас не ругают, вас ненавидят
Напомнило:
К врачу в кабинет вбегает молодой мужчина:
- Доктор сделайте мне кастрацию.
- Вы что, с ума сошли ?
- Делайте, вам говорят !
Сделал, моет руки и спрашивает:
- Скажите, зачем вам это было нужно ?
Тот, натягивая штаны:
- Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
- Так, может быть вы имели в виду обрезание ?
- А я как сказал ?