Депутат Журова о поправках к закону о Fan ID: «Изначально все так и планировалось, откройте закон и прочтите его. Вопросы не к нам, а к другим людям»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Светлана Журова Государственная дума стадионы Политика Fan ID Футбол

Депутат Светлана Журова считает, что закон о Fan ID изначально был истолкован неверно.

Ранее Владимир Путин поручил упростить использование паспортов болельщика. В связи с этим к закону о Fan ID были предложены поправки, позволяющие использовать удостоверения только на матчах повышенной опасности – прежде всего, в рамках международных турниров.

– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

– Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое.

Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали.

– А почему сейчас действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской Премьер-лиги?

– Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, – сказала Журова.          

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71 комментарий

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Иван Новиков
Всё идёт по плану. Потерь нет.
+130
-8
+122
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ARIGAMI ARIGAMI
Вы же этот закон приняли, законодатели блин...
+84
-1
+83
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26cfrh4wrm
И для матчей повышенной опасности надо было оснастить все стадионы идиотскими системами за сотни миллиардов рублей?! А не слишком ли дорого для неправильного понимания закона?
+64
-1
+63
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Дядя ТУРА
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вы же этот закон приняли, законодатели блин...
они только кнопки нажимают. им плевать чё там
+54
-1
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Аталанта расправила плечи
Если заменить президента, депутатов и все министерства на печенье с китайскими предсказаниями, то адекватность и кпд принимаемых решений существенно вырастет.
+37
-2
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Влад Безруков
Вы бич общества
Вас не ругают, вас ненавидят
+27
0
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2ran
Киев за три дня
+37
-10
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Volgogradets
Ответ Анюточка Колыханова
Можете мне объяснить или я что-то не понимаю,предположим забудем реальность и немного помечтаем.Будет игра условной Лиги чемпионов где-то в России, приезжает к нам условный Спортинг и для того, чтобы игрокам их клуба попасть на игру, они должны зарегестрировать на госуслугах и пройти проверку фотографии в МФЦ?
ты что такое говоришь то? этот ошейник только для россиянина
+27
-1
+26
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дядя ТУРА
они только кнопки нажимают. им плевать чё там
Должна быть ответственность, даже в таком деле как нажатие кнопки в Госдуме..
+20
0
+20
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Филипп Петров
Как всегда. Это не мы, все вопросы к ним, не наша ответственность. Да и вообще вы не так поняли
+16
0
+16
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Анюточка Колыханова
Можете мне объяснить или я что-то не понимаю,предположим забудем реальность и немного помечтаем.Будет игра условной Лиги чемпионов где-то в России, приезжает к нам условный Спортинг и для того, чтобы игрокам их клуба попасть на игру, они должны зарегестрировать на госуслугах и пройти проверку фотографии в МФЦ?
+15
-1
+14
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Overkiller
"Изначально все так и планировалось"

Напомнило:

К врачу в кабинет вбегает молодой мужчина:
- Доктор сделайте мне кастрацию.
- Вы что, с ума сошли ?
- Делайте, вам говорят !
Сделал, моет руки и спрашивает:
- Скажите, зачем вам это было нужно ?
Тот, натягивая штаны:
- Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
- Так, может быть вы имели в виду обрезание ?
- А я как сказал ?
+15
-1
+14
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Curry30
хахахахахахаах позорище
+8
0
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Ovsyankin
Ой, а кто же это сделал?
+9
-1
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WhatZ
Ответ Strepto
Комментарий удален модератором
это слова всех русских пропагандистов. До начала войны и в первые дни со всех щелей лился этот текст. А через год вы почему-то этого уже и не помните.
+15
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дурной сходненский гребист
если не училась и бегала на коньках, то иди тренером, отдай долг стране. а они кнопки епт нажимают бездумно
+6
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Dr. Heisenberg
У этих всегда один ответ: "все так и планировалось". Когда так часто обсираешься, как на внутренней, так и на внешней арене, то искусство отползать с минимальными следами непотребства на нижнем белье отработано до автоматизма.
+6
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Recreated
Журова, а ты раньше его читала?
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мистер Уайт
Комментарий удален модератором
Они все такие
+4
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Recreated
Ответ 26cfrh4wrm
И для матчей повышенной опасности надо было оснастить все стадионы идиотскими системами за сотни миллиардов рублей?! А не слишком ли дорого для неправильного понимания закона?
Они деньги получают достаточно много, чтобы не думать об этом.
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ 26cfrh4wrm
И для матчей повышенной опасности надо было оснастить все стадионы идиотскими системами за сотни миллиардов рублей?! А не слишком ли дорого для неправильного понимания закона?
Сча как отменят- еще на демонтаж больше потратят) а за переносную систему установки ценники вообще будут золотые) всё продумано)
+3
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Россия будет свободной
Они ж голосование проводят сразу в трех чтениях спустя полчаса после того, как увидели текст законопроекта
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Варлампий Варлампий
Ответ Artem Karev
Ставлю сто баксов, что она сама не читала, за что кнопки жала
Поправки к мобилизации принимали не читая, сами с трибуны в этом признались. Лежащие стопкой законопроекты большинство депутатов тоже не читают, хотя время есть. Им и нет смысла читать, парламент не место для дискуссий (см. заявления Володина), а голосуют они по приказу сверху в едином угаре
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V_J_I_K
А что ж ты раньше об этом молчала?!
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Crowned Salmon
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Должна быть ответственность, даже в таком деле как нажатие кнопки в Госдуме..
надеюсь, что доживу до такого
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