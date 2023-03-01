Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Футбол

Артем Дзюба заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина. 

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем.

Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо.

Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело», – сказал форвард «Локомотива». 

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

226 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТТД Бубнова
Ответ Sikamikanico
Лучше б дальше мастурбировал…
Дак он это и делает, на путина. Главное что бы портрет не заляпал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ksn 1979
Ответ мутятя
Встречный вопрос. А почему не на фронте по ту сторону, Сердючка, Галкин, Меладце. Светлаков, Вайкуле( аптечку бы носила) и т.д?
А почему перечисленные тобой должны быть на фронте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Человек, думающий о будущем страны и ее граждан, не будут узурпировать власть и сосредотачивать все бразды правления в одних, своих руках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RSI
"Я с Вами не согласен. Но я готов отдать жизнь за Ваше право на свое мнение". Вот когда Артем подпишется под этими словами, я поверю. А пока - пустые слова. Доказывай!
Агитировать нас за нашу страну не нужно. Мы все её очень любим. И готовы на всё за неё, Артём.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Путина, за родину
СВО закончится нашей победой, от Украины останется один Львов. Русский мир это будущее. Национализм на Украине искоренят. Слава Путину! За Россию!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
Ответ jvs5t7gcrf
Ну ниче ниче, интернет все запомнит, спрос будет со всех ‘патриотов’ Лично для меня, фраза ‘ я за Путина’ означает- я против хорошей жизни своей страны и сограждан
Чёт салом пахнуло, в 404 как раз из за таких всё и началось, что начались разборки между теми кто за и теми кто против
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@yern
Ответ kilo_gilo
не стоит забывать,что футболисты,как и ВВП живут в другой России,в другом информационном пузыре. и да, благодаря системе,выстроенной ВВП, Артем Дзюба обеспечил безбедную старость себе и паре своих последующих поколений
Не факт, ой не факт, что все эти дзюбы обеспечили себе безбедную старость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Моисеев
видимо поддерживает только левой рукой, т.к. правая занята другим делом...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mf_amber
не зря он в локомотиве
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ksn 1979
Ответ DpeMa111
Таких полно при том, топят за войну, а от мобилизации гасятся
Таких очень много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Миронов
Ответ Antonio Romangoli
А где болельщики Зенита, вашего Дзюба снова хейтят в комментариях - Owen , Mean Machine, Otto , Smart, Швайн , Катя СПБ , Юлия Лауэр ?
А они наверное прочитали комментарий Дзюбы в адрес Зенита что клуб превращался в Рио-де-Жанейро и обиделись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григ77
Путин это Россия?
А если завтра или через 29 лет, не дай Бог конечно, Путин внезапно умрет - умрет и Россия получается ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мутятя
Ответ Sabbir
Кто то считает эту войну правильной , кто то не правильной, у каждого своя голова . Но если он мужчина , и так яростно говорит что война за правое дело , то он обязан быть на фронте. А так , он или трус , или популист. Пусть идёт на фронт и поучаствует в "мясных штурмах". Там хватает тех кого эта война не касается, и их насильно туда отправили. Но такие как дзюба будут дальше анонизмом заниматься и говорить, а мне же повестка не пришла
Встречный вопрос. А почему не на фронте по ту сторону, Сердючка, Галкин, Меладце. Светлаков, Вайкуле( аптечку бы носила) и т.д?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
polaris
Ответ Саша Пушкин
Примерно чтобы не было таких комментариев, хозяева страны статистику и закрывают. Скоро в отечественных СМИ только прогноз погоды объявлять будут. И то все переврут.
прошла зима,
настало лето,
спасибо Путину за это!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Джи
Что было ещё ждать от этого лудилы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@yern
Ответ Natsunoss
Судя по всему, вы вообще ничего не знаете, раз для вас новость, что немецкие танки используются против русских.
Как же вас легко гасить))))🤯
Додумался же-на русской земле немецкие танки.Тупее ничего ещё не читал в этом году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
А год назад совсем иное говорил. Мда...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
А ты за нищенские пенсии, темич
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kilo_gilo
Ответ Жаргал Шадапов
За ВВП! За суверенитет! За изоляцию от мира! За колоссальный рост цен! За 20 млн россиян за чертой бедности! За 23% детей в нищете! За 9-летнее падение уровня жизни! За крах экономики! За повышение пенсион возраста и НДС! За обвал рубля с 24 до 80 руб за $! За конфискацию пенсионых накоплений! За вымирание 1 млн в год!
не стоит забывать,что футболисты,как и ВВП живут в другой России,в другом информационном пузыре. и да, благодаря системе,выстроенной ВВП, Артем Дзюба обеспечил безбедную старость себе и паре своих последующих поколений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sikamikanico
Лучше б дальше мастурбировал…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
В кои то веки полностью согласен с дзюбой.... А тем кто против, скажу, как вы думаете, если бы украинцы напали на нас, там бы кричали, остановите войну? Донбасс тому подтверждение, что НЕТ. Грузия напала на Осетию, ни один грузин не выступил против, так как считали это правым делом для своей страны, и только у нас самые"правильные"......
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ответ NickN
Ну, в каком-то виде точно будет. Никто особо не заинтересован в ее полном развале, даже если читать западную прессу.
Все эти рассказы про московитов и уральцев - редкостная чушь. Максимум Северный Кавказ может отделиться. И да, никому на Западе не нужно, чтобы на месте России появилось 10 ядерных держав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Romangoli
Ответ Михаил Савченко
Так и запишем - безработный хейтер
Пока безработный , да , но сегодня собеседование на кассира - комплектовщика , надеюсь такого хейтера , как я примут на работу )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антиполитпроект
Темыч, если ты перепутал любовь к стране с любовью к путину, то у меня для тебя плохие новости: ты 🌈
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jvs5t7gcrf
Ну ниче ниче, интернет все запомнит, спрос будет со всех ‘патриотов’
Лично для меня, фраза ‘ я за Путина’ означает- я против хорошей жизни своей страны и сограждан
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий