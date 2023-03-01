Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»

заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина.

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем.

Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо.

Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я верю и до конца буду верить, что мы за правое дело», – сказал форвард « ».

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