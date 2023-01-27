«Зарема должна была стать ведущей жеребьевки второго сезона Медиалиги». Президент МФЛ о Салиховой

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Зарема Салихова могла стать ведущей жеребьевки второго сезона МФЛ.

«Изначально по договоренности с ней – Зарема должна была вести жеребьевку второго сезона. Мы опоздали с Женей Савиным, который вел жеребьевку первого сезона, в две недели. В две недели мы опоздали с Заремой.

Женька тогда исполнил свой видос и уехал, а Зарема стала жертвой того, что супруг избавился от актива, которым владел. Понятное дело – было немножко не комильфо приходить в проданный ими же дом обратно.

Зарема была готова вести жеребьевку лиги на стадионе «Спартака». Это было бы очень символично», – сказал Осипов.