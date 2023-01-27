«Зарема должна была стать ведущей жеребьевки второго сезона Медиалиги». Президент МФЛ о Салиховой
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Зарема Салихова могла стать ведущей жеребьевки второго сезона МФЛ.
«Изначально по договоренности с ней – Зарема должна была вести жеребьевку второго сезона. Мы опоздали с Женей Савиным, который вел жеребьевку первого сезона, в две недели. В две недели мы опоздали с Заремой.
Женька тогда исполнил свой видос и уехал, а Зарема стала жертвой того, что супруг избавился от актива, которым владел. Понятное дело – было немножко не комильфо приходить в проданный ими же дом обратно.
Зарема была готова вести жеребьевку лиги на стадионе «Спартака». Это было бы очень символично», – сказал Осипов.
😁, вашего сайта??????
😁...
Я тут с 2015 если что 😁. Когда тут был оренбай, мыло, розовая пантера))))
Про зарему я с подколом написал если что 😁
Готова была, что вести, а ведь не ведущая
Работала в «Спартаке», а ведь не футбольный специалист.
Живёт с Федуном, а ведь не жена