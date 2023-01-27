«Зарема должна была стать ведущей жеребьевки второго сезона Медиалиги». Президент МФЛ о Салиховой

Теги Спартак Евгений Савин премьер-лига Россия Зарема Салихова Красава Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что Зарема Салихова могла стать ведущей жеребьевки второго сезона МФЛ.

«Изначально по договоренности с ней – Зарема должна была вести жеребьевку второго сезона. Мы опоздали с Женей Савиным, который вел жеребьевку первого сезона, в две недели. В две недели мы опоздали с Заремой. 

Женька тогда исполнил свой видос и уехал, а Зарема стала жертвой того, что супруг избавился от актива, которым владел. Понятное дело – было немножко не комильфо приходить в проданный ими же дом обратно.

Зарема была готова вести жеребьевку лиги на стадионе «Спартака». Это было бы очень символично», – сказал Осипов.

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14 комментариев

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ktibr
Ответ Иван Шуткин
Зарема наконец проявить себя официально , как оратор ) А то все через медиа
оратором бы стала, если с болельщиками поговорила, а лучше с хейтерами.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Квасников
Ответ Alexandr Donskoy
Новичок????3 😁, вашего сайта?????? 😁... Я тут с 2015 если что 😁. Когда тут был оренбай, мыло, розовая пантера)))) Про зарему я с подколом написал если что 😁
Да я понял это. Поэтому и написал так!!😀😀😀😀
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Атакующий Юран
Зарэма «сопровождала» клиента и не могла вести мероприятие
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Alexandr Donskoy
Ответ Евгений Квасников
Сразу видно новичок нашего любимого сайта. Скоро узнаешь кто она такая!!!!😀😀😀
Новичок????3
😁, вашего сайта??????
😁...
Я тут с 2015 если что 😁. Когда тут был оренбай, мыло, розовая пантера))))
Про зарему я с подколом написал если что 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Катя СПб
Медиалига - самое место для Заремы. Там она своя.
Так не срослось же, а женская зависть она чёрная 😄
0
-1
-1
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RealJericho
А стала содержанкой у Олигарха
0
-1
-1
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Юрий Евсеев
Ответ Cruel Snake
Интересная она... Готова была, что вести, а ведь не ведущая Работала в «Спартаке», а ведь не футбольный специалист. Живёт с Федуном, а ведь не жена
Без ста грамм не понять. 🤣Наливайте блин. 🤣
+3
0
+3
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Iuasamotu
Упустить такую престижную медийную личность, как Зарема Салихова, нужно быть самоуверенными, запрограммированными недотёпами
+3
0
+3
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Iuasamotu
Зарема - хороша, умна, элитна, престижна.. красотою лепа, бела вельми и лицом румяна, червлена губами, бровми союзна. Что вам ещё нужно? Думаете савины поднимут ваш престиж?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Зарема наконец проявить себя официально , как оратор ) А то все через медиа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Квасников
Ответ Alexandr Donskoy
Кто она эта зарема?
Сразу видно новичок нашего любимого сайта. Скоро узнаешь кто она такая!!!!😀😀😀
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Кто она эта зарема?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
Медиалига - самое место для Заремы. Там она своя.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Интересная она...
Готова была, что вести, а ведь не ведущая
Работала в «Спартаке», а ведь не футбольный специалист.
Живёт с Федуном, а ведь не жена
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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