Зинченко отказался сняться в «КраСаве». В новом выпуске Савина – Ярмоленко, Воронин, Миколенко, Алиев и Срна

Александр Зинченко отказался от съемок в выпуске «КраСавы».
В сегодняшнем выпуске шоу на ютубе о ситуации на Украине высказались Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев.
«Саша сказал, что разговаривал с ним и отказал, потому что не видит в этом смысла.
Те россияне, которые хотят знать правду, они ее знают», – сказала супруга Зинченко, Влада, в интервью «Денисов TIME».
Напомним, что Савин делал выпуск про футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины в 2019 году.