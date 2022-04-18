Зинченко отказался сняться в «КраСаве». В новом выпуске Савина – Ярмоленко, Воронин, Миколенко, Алиев и Срна

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Александр Зинченко отказался от съемок в выпуске «КраСавы».

В сегодняшнем выпуске шоу на ютубе о ситуации на Украине высказались Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев.

«Саша сказал, что разговаривал с ним и отказал, потому что не видит в этом смысла.

Те россияне, которые хотят знать правду, они ее знают», – сказала супруга Зинченко, Влада, в интервью «Денисов TIME».

Напомним, что Савин делал выпуск про футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины в 2019 году.

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