Дзюба не забивает в 3 матчах подряд, у него нет голов в 6 из 9 игр за «Локо», но при этом 6+4 по «гол+пас» за клуб

Артем Дзюба не забивает в трех матчах подряд за «Локомотив».

34-летний нападающий отыграл 77 минут в матче 24-го тура Мир РПЛ против (1:1) и не отметился результативными действиями.

Дзюба также не забил «Зениту» (1:2) и «Оренбургу» (1:4), но в той игре он отдали 3 голевые передачи.

В 6 из 9 матчей за « » – в Фонбет Кубке России и Премьер-лиге – не забивал. В трех матчах он забил 6 голов: три «Ростову» (3:1), один «Краснодару» (3:2) и два «Пари НН» (4:0).

В 9 матчах за московский клуб у Дзюбы 10 (6+4) очков по системе «гол+пас», у него также 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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