Дзюба не забивает в 3 матчах подряд, у него нет голов в 6 из 9 игр за «Локо», но при этом 6+4 по «гол+пас» за клуб

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба не забивает в трех матчах подряд за «Локомотив».

34-летний нападающий отыграл 77 минут в матче 24-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1) и не отметился результативными действиями.

Дзюба также не забил «Зениту» (1:2) и «Оренбургу» (1:4), но в той игре он отдали 3 голевые передачи.

В 6 из 9 матчей за «Локомотив» – в Фонбет Кубке России и Премьер-лиге – Дзюба не забивал. В трех матчах он забил 6 голов: три «Ростову» (3:1), один «Краснодару» (3:2) и два «Пари НН» (4:0).

В 9 матчах за московский клуб у Дзюбы 10 (6+4) очков по системе «гол+пас», у него также 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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17 комментариев

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FCB1991
В больших матчах Буратина стабильно бесполезен.
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Shamarin
Сам же сказал, что шоумен.
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Overkiller
Судя по соседней новости "Дзюба и инопланетяне", всё что он не забивает во время матча, он с лихвой забивает после)
+3
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Пацанчик реальный
Ответ FCB1991
В больших матчах Буратина стабильно бесполезен.
Он Ростову 3 забил,а в нашей лигеприколов Ростов на 2 месте идет,вполне себе большой матч по меркам нашего чемпионата!
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Вратарь Бага
Остановите эту машину!
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Никита Анохин
статистика - кручу-верчу запутать хочу
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Поцелуй Оздоева
Ответ FCB1991
В больших матчах Буратина стабильно бесполезен.
Он за Зенит стабильно забивал всем московским клубам и Краснодару.
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Мукунку хороший
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сдал
Всех..
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Пепси пеналдувич
Но разницы Артем делает в своих матчах.
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ARIGAMI ARIGAMI
Сдал
+3
-3
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Мыкола
Потому что надо играть ногами, а не руками
+1
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Игорь Климов
Дзюба уже опустился до уровня середняка этого Португальца7.
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Jeksan
Он уже всем все доказал, что он существует, а также иногда забивает. Придется искать новый стимул для мотивации, но время уже работает против него
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Максим Пантелеев
Ку-ку! Дзюба ползает как минимум с Евро-21. Только дикий фарт спасал и договорнячки. Убрали сегодня -сразу давление на ЦСКА и результат. Реально лучше 10-ом играть, чем с ним в составе. Кастрирует всю игру, инициативу и креатив полузащиты.
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