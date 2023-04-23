Защитник «Локо» Митай получил две желтые в 1-м тайме с ЦСКА. Он вышел на замену на 20-й минуте

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Иван Обляков Сергей Пиняев Марио Митай Футбол

Марио Митай был удален через 20 минут после выхода на замену в игре ЦСКА – «Локомотив».

Защитник появился на поле на 20-й минуте, заменив травмированного вингера Сергея Пиняева.

На 31-й Митай сбил полузащитника Ивана Облякова в центральном круге, срывая атаку. Главный судья Сергей Карасев показал ему желтую карточку.

На 40-й минуте 19-летний албанец совершил схожий фол в аналогичной ситуации – снова на Облякове. За это ему была показана вторая желтая.

Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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selso99
Молодец, Галактионов, замену выдумал феерическую. При Миранчука, Жемалетдинове и Изидоре в запасе.
+46
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Артём Амирджанян
Ответ selso99
Молодец, Галактионов, замену выдумал феерическую. При Миранчука, Жемалетдинове и Изидоре в запасе.
Реально, выпустил вместо игрока атаки защитника
+20
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Тиджани Бабангида
Нормально так помог команде….Команде соперника
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Фут.Боль
Ответ selso99
Молодец, Галактионов, замену выдумал феерическую. При Миранчука, Жемалетдинове и Изидоре в запасе.
Тоже совсем не понял эту замену. После нее ЦСКА полностью забрал мяч и завладел преимуществом.
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focusandre
Удивительное зрелище)
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ericssons
Давно не помню от соперников ЦСКА таких подарков.
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Юрий Безуглый
Митай ещё хуже Раконьяца. Тот хотя бы просто был бесполезен впереди. Этот же на своей половине поля чудит... Надо ж было такое сокровище откопать
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BertNiKK
Я так и не понял, какого хрена защитник вышел вместо атакующего игрока. Ну Митай, конечно, вообще молодец. Две жёлтые за девять минут и добрый вечер, ёпта. Слов нет 🤡
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Алекс 777
Ответ selso99
Молодец, Галактионов, замену выдумал феерическую. При Миранчука, Жемалетдинове и Изидоре в запасе.
в предидущих матчах играл нтрмально, то что было сеголня это провпл. впринципе вся команда не готова к матчу
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040474Andrei
Ответ selso99
Молодец, Галактионов, замену выдумал феерическую. При Миранчука, Жемалетдинове и Изидоре в запасе.
И не только. Походу кто-то рулит не туда 🤣🤣🤣
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