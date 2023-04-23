Защитник «Локо» Митай получил две желтые в 1-м тайме с ЦСКА. Он вышел на замену на 20-й минуте
Марио Митай был удален через 20 минут после выхода на замену в игре ЦСКА – «Локомотив».
Защитник появился на поле на 20-й минуте, заменив травмированного вингера Сергея Пиняева.
На 31-й Митай сбил полузащитника Ивана Облякова в центральном круге, срывая атаку. Главный судья Сергей Карасев показал ему желтую карточку.
На 40-й минуте 19-летний албанец совершил схожий фол в аналогичной ситуации – снова на Облякове. За это ему была показана вторая желтая.
Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
11 комментариев