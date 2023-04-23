Защитник «Локо» Митай получил две желтые в 1-м тайме с ЦСКА. Он вышел на замену на 20-й минуте

Марио Митай был удален через 20 минут после выхода на замену в игре ЦСКА – «Локомотив».

Защитник появился на поле на 20-й минуте, заменив травмированного вингера .

На 31-й сбил полузащитника в центральном круге, срывая атаку. Главный судья показал ему желтую карточку.

На 40-й минуте 19-летний албанец совершил схожий фол в аналогичной ситуации – снова на Облякове. За это ему была показана вторая желтая.

Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

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