Заболотный забил во 2-м матче РПЛ подряд – «Локомотиву»
Антон Заболотный забил во втором матче Мир РПЛ подряд.
Форвард ЦСКА открыл счет на 22-й минуте в матче 24-го тура Мир РПЛ против «Локомотива».
В матче 23-го тура против «Урала» Заболотный также забил гол. ЦСКА в этом матче одержал победу со счетом 2:1.
Всего в текущем сезоне Заболотный забил 3 гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах в РПЛ – его подробная статистика доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0, первый тайм).
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Давай забей немножко
Ну и очередная голевая от Облякова была очень хороша )
Ждём в списке на ЗМ