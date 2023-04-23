Заболотный забил во 2-м матче РПЛ подряд – «Локомотиву»

Антон Заболотный забил во втором матче Мир РПЛ подряд.

Форвард ЦСКА открыл счет на 22-й минуте в матче 24-го тура Мир против « ».

В матче 23-го тура против « » также забил гол. в этом матче одержал победу со счетом 2:1.

Всего в текущем сезоне Заболотный забил 3 гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах в РПЛ – его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0, первый тайм).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол