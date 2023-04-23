Заболотный забил во 2-м матче РПЛ подряд – «Локомотиву»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Урал Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный забил во втором матче Мир РПЛ подряд.

Форвард ЦСКА открыл счет на 22-й минуте в матче 24-го тура Мир РПЛ против «Локомотива».

В матче 23-го тура против «Урала» Заболотный также забил гол. ЦСКА в этом матче одержал победу со счетом 2:1.

Всего в текущем сезоне Заболотный забил 3 гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах в РПЛ – его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0, первый тайм).

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21 комментарий

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FlypSide
Ответ Игровой Канал Артёма
Прикиньте что будет писать спорц, если он в 3 матче подряд забьёт
что он забил в третьем матче подряд
+37
0
+37
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Отец Абду
Великий Заболотный, это уже заявка на ЗМ?:)
+22
-1
+21
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Denchik 001
Немного забивает, но на поле хорошо отрабатывает, пашет как надо!
+15
-2
+13
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hazowsky
Ответ Denchik 001
Немного забивает, но на поле хорошо отрабатывает, пашет как надо!
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. (с)
+11
0
+11
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ТрактоПоктер
Антошка Антошка
Давай забей немножко
+7
-2
+5
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БляхаджинсКарпина
Холланд напрягся
+6
-1
+5
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Пинающий Достоинства
Весна, распускаются деревья ….
+6
-2
+4
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Кирилл
Все таки, Федотов как-то реанимировал Зе в весенней части сезона )

Ну и очередная голевая от Облякова была очень хороша )
+3
0
+3
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9черное
По праву в основу попал чивоуштам. После паузы играет с отдачей
+3
0
+3
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Александр Четвериков
Ответ n1k006
Машина завелась
Главное что бы теперь не заглохла
+2
0
+2
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Мурад Салманов
Легенда ЗЕ.
Ждём в списке на ЗМ
+3
-1
+2
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Denchik 001
Ответ hazowsky
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. (с)
😂👍👍👍
+2
0
+2
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Игровой Канал Артёма
Прикиньте что будет писать спорц, если он в 3 матче подряд забьёт
+2
-1
+1
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ТрактоПоктер
Ответ БляхаджинсКарпина
Холланд напрягся
Кокорин вообще зассал
0
0
0
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Shuller18
Все равно я считаю, что Чалов на острие эффективнее и полезнее, и не надо жертвовать им в пользу Зе
0
0
0
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Andrew Petrov
ждем дубль минимум☝
0
0
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Антибаскет Поповича
Зе Голеадор!
0
0
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Илья Храбров
Машина
+1
-1
0
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n1k006
Машина завелась
+1
-1
0
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Evergreen
Эрлинг Заболотный
+1
-1
0
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