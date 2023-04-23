У «Локо» 8 красных в сезоне РПЛ – больше всего в лиге, как и в прошлом сезоне, когда было 9 удалений
Игроки «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ чаще других получают красные карточки.
В матче 24-го тура против ЦСКА (1:1) с поля был удален защитник «Локомотива» Марио Митай, заменивший на 20-й минуте травмированного вингера Сергея Пиняева. Митай получил две желтых карточки – на 31-й и 40-й минуте – за фолы на Иване Облякове.
Удаление Марио Митая стала 8-м для «Локомотива» в этом сезоне РПЛ. Игроки «Локо» в этом сезоне получили больше всего красных карточек.
В сезоне-2021/22 игроки «Локомотива» также удалялись с поля чаще остальных – 9 раз.
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