У «Локо» 8 красных в сезоне РПЛ – больше всего в лиге, как и в прошлом сезоне, когда было 9 удалений

Игроки «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ чаще других получают красные карточки.

В матче 24-го тура против (1:1) с поля был удален защитник «Локомотива» Марио Митай, заменивший на 20-й минуте травмированного вингера Сергея Пиняева. Митай получил две желтых карточки – на 31-й и 40-й минуте – за фолы на Иване Облякове.

Удаление Марио Митая стала 8-м для «Локомотива» в этом сезоне РПЛ. Игроки «Локо» в этом сезоне получили больше всего красных карточек.

В сезоне-2021/22 игроки « » также удалялись с поля чаще остальных – 9 раз.

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