У «Локо» 8 красных в сезоне РПЛ – больше всего в лиге, как и в прошлом сезоне, когда было 9 удалений

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации Марио Митай Футбол

Игроки «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ чаще других получают красные карточки.

В матче 24-го тура против ЦСКА (1:1) с поля был удален защитник «Локомотива» Марио Митай, заменивший на 20-й минуте травмированного вингера Сергея Пиняева. Митай получил две желтых карточки – на 31-й и 40-й минуте – за фолы на Иване Облякове.

Удаление Марио Митая стала 8-м для «Локомотива» в этом сезоне РПЛ. Игроки «Локо» в этом сезоне получили больше всего красных карточек.

В сезоне-2021/22 игроки «Локомотива» также удалялись с поля чаще остальных – 9 раз.

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9 комментариев

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Александр Кузнецов
Ответ SMART789
Во времена Сухины такого не было, наверное просто играли аккуратно и вежливо без нарушений
Во времена Сухины играли Чорлука, Хеведес и Рыбус, а не Кузьмичев, Конти и Митай.
+22
-1
+21
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Женя Григорьев
Один бьют рекорды по пенальти , другие по удалениям . А говорят чемпионат не интересен .
+11
-1
+10
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Сергей Сунчилиев
По мне так выход Митая это ошибка
+8
0
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alexsem69
Ответ Сергей Сунчилиев
По мне так выход Митая это ошибка
Покупка Митая - большая ошибка!!!
+4
-3
+1
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