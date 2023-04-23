У ЦСКА 6 побед и 3 ничьих в 9 последних матчах

ЦСКА продлил серию без поражений до 9 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с « » (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 6 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Далее ЦСКА выступит в гостях у «Ахмата» – это случится 29 апреля.

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