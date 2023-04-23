У ЦСКА 6 побед и 3 ничьих в 9 последних матчах

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА продлил серию без поражений до 9 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 6 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Далее ЦСКА выступит в гостях у «Ахмата» – это случится 29 апреля.

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10 комментариев

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Кирилл
Очень обидная ничья: весь матч давили, создавали моменты, имели преимущество, а пропустили гол с единственного углового Локо и с всего лишь второго удара в створ ворот …

С реализацией надо что-то явно делать: 26 ударов по воротам, 10 в створ и 1 всего лишь гол - это не дела …
Надеюсь, что летом наконец-то решат уже «ежегодную» проблему с «наконечником», а то только с Зе и Чаловым играть весь сезон очень сложно.

Что ж, будет уроком…
Переварить эту ничью и продолжить играть.
+14
-1
+13
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Никита Марков
5 лет назад была почти такая же история: удаление у Локомотива, полный контроль игры, но Хеведес после углового, и — 0:1. Настроение отвратительное перед рабочей неделей
+10
-2
+8
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Aleksandr Danilov
Можете просто каждую тренировку бить по воротам 2 часа? Сколько можно, весь сезон в каждой игре минимум 5 железных моментов.
+4
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Никита Марков
5 лет назад была почти такая же история: удаление у Локомотива, полный контроль игры, но Хеведес после углового, и — 0:1. Настроение отвратительное перед рабочей неделей
Да ладно, не бери в голову. Сколько раз такая ерунда происходила в матчах с 🚂? К сожалению, через раз... 🙄, уже грустная тенденция, постоянный их "отскок" уже поднадоел, что самое интересное они всё это за чистую монету принимают🤦‍♂️. Хоть про гениальные тренерские мысли не говорят и то ладно😃. Зато сегодня в "шайбе" в финале повели 3:1 в серии👍, это немного сглаживает разочарование 😉.
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инок
Локо молодцы! Хотя объективно армейцы сегодня должны были выигрывать.
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PaVel
Ответ Никита Марков
5 лет назад была почти такая же история: удаление у Локомотива, полный контроль игры, но Хеведес после углового, и — 0:1. Настроение отвратительное перед рабочей неделей
Был на стадионе... С другом обсуждали, что после 70-ой г..но началось, и сейчас как Хеведес какой-нибудь воткнет... Приехали,получили. Ощущения отвратительные...
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Никита Королёв
Ответ Кирилл
Очень обидная ничья: весь матч давили, создавали моменты, имели преимущество, а пропустили гол с единственного углового Локо и с всего лишь второго удара в створ ворот … С реализацией надо что-то явно делать: 26 ударов по воротам, 10 в створ и 1 всего лишь гол - это не дела … Надеюсь, что летом наконец-то решат уже «ежегодную» проблему с «наконечником», а то только с Зе и Чаловым играть весь сезон очень сложно. Что ж, будет уроком… Переварить эту ничью и продолжить играть.
Нужен нормальный нападающий в расцвете футбольных сил:двухногий ,с ударом ,дриблингом,скоростью..Нельзя ставить себе высокие задачи даже в таком турнире как РПЛ не имея в составе современного нападающего.
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Peter Parker
Ответ Кирилл
Очень обидная ничья: весь матч давили, создавали моменты, имели преимущество, а пропустили гол с единственного углового Локо и с всего лишь второго удара в створ ворот … С реализацией надо что-то явно делать: 26 ударов по воротам, 10 в створ и 1 всего лишь гол - это не дела … Надеюсь, что летом наконец-то решат уже «ежегодную» проблему с «наконечником», а то только с Зе и Чаловым играть весь сезон очень сложно. Что ж, будет уроком… Переварить эту ничью и продолжить играть.
Хз, будто самый реальный момент был у Чалова после паса Облякова и красивой комбинации. Остальные же хоть и вблизи, но по сути, там сложно было забить, типа как у Карраскаля и Заболотного.
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