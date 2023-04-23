У ЦСКА 6 побед и 3 ничьих в 9 последних матчах
ЦСКА продлил серию без поражений до 9 матчей.
Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
В последний раз армейцы проигрывали 5 марта – «Сочи» (0:2). С тех пор у них 6 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.
Далее ЦСКА выступит в гостях у «Ахмата» – это случится 29 апреля.
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С реализацией надо что-то явно делать: 26 ударов по воротам, 10 в створ и 1 всего лишь гол - это не дела …
Надеюсь, что летом наконец-то решат уже «ежегодную» проблему с «наконечником», а то только с Зе и Чаловым играть весь сезон очень сложно.
Что ж, будет уроком…
Переварить эту ничью и продолжить играть.